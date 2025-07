SA เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ ชูให้ดอกเบี้ยสูงสุด 7.25%

ไซมิส แอสเสท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 1 ปี 5 เดือน และ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 7.25% ต่อปี พร้อมเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันและรายใหญ่ในวันที่ 8, 13–14 สิงหาคม 2568 เพื่อนำเงินไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิม และลงทุนในโครงการอสังหาฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ด้านผู้บริหารเผยว่าบริษัทฯ เตรียมส่งมอบคอนโดฯ ใหม่ 2 โครงการช่วงปลายปีนี้ ชูคอนเซ็ปต์ Branded Residence ตอบโจทย์ทั้งลูกค้าพักอาศัยและนักลงทุน พร้อมผนึกพันธมิตรสถาบันการเงินกระตุ้นยอดขายช่วงก่อนส่งมอบโครงการ

คุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “Asset of Life สร้างกำไรให้กับทุกการใช้ชีวิต” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน/มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยประมาณ [6.90–7.05%] ต่อปี มีอายุ 1 ปี 5 เดือนหุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้มีประกันของ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยประมาณ [7.10-7.25%] ต่อปี มีอายุ 2 ปี 9 เดือน มีสินทรัพย์ค้ำประกันมูลค่ากว่า 130% ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือ ห้องชุดโครงการ Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Sukhumvit 48 และ/หรือ ห้องชุดโครงการ Ramada By Wyndham Bangkok Sukhumvit 87 และ/หรือ ห้องชุดโครงการ Landmark At MRTA Station เป็นหลักทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ คำนวณจากฐานจำนวน 365 วันต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท พร้อมเสนอขายให้แก่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ในวันที่ 8 , 13 – 14 สิงหาคม 2568 (ตามกำหนดการคาดการณ์)สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) และบริษัทฯ เตรียมนำเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและบริหารจัดการ ได้แก่ โครงการแลนด์มาร์ค แอท เกษตรศาสตร์ ทุ่งสองห้อง สเตชั่น และโครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น บี และ/หรือ เป็นเงินกู้ยืมภายในกลุ่มบริษัท โดยเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ตามลำดับข้างต้นนักลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ SA สามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ผู้จัดจำหน่าย 9 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด, บริษัทหลักทรัพย์ พาย จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือสอบถามข้อมูลหุ้นกู้เพิ่มเติมได้ที่ www.siameseasset.co.th/debenture , Line Official @sainvestment หรือ Call Center 1306“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หุ้นกู้ของ SA ในทุกรุ่นได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุน เพราะบริษัทฯ มีวินัยทางการเงินสูงมาก ทั้งในด้านการดำเนินงาน การลงทุน และการบริหารแหล่งเงินทุน โดยเราออกหุ้นกู้เฉพาะเมื่อจำเป็น และในจำนวนที่เหมาะสม ทำให้ SA ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่อเนื่อง โดยไม่มีประวัติผิดนัดชำระ ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้น และจ่ายตรงตามกำหนดทุกรุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและตระหนักเป็นอย่างดีต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ สำหรับหุ้นกู้รอบนี้ เราเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่น่าสนใจ และมั่นใจในแนวทางบริหารธุรกิจที่โปร่งใส รอบคอบ และมุ่งเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” คุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ กล่าวปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาในการขายโรงแรมซึ่งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ และคาดว่าจะได้รับอนุมัติ BOI ภายในปี 2568 โดยเมื่อบริษัทฯ ได้เจรจาเงื่อนไขการขายและราคาที่ชัดเจนกับผู้ลงทุนแล้ว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมส่งมอบคอนโดมิเนียมใหม่อีก 2 โครงการในช่วงปลายปี ได้แก่ โครงการ แลนด์มาร์ค แอท เกษตร ทุ่งสองห้อง สเตชั่น มูลค่าโครงการประมาณ 1,840 ล้านบาท และ โครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น มูลค่าโครงการประมาณ 3,660 ล้านบาท ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวคิด Branded Residence ซึ่งเป็นรูปแบบที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการเสริมต่าง ๆ เสมือนการเข้าพักในโรงแรม ตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเอง และนักลงทุนที่ต้องการปล่อยเช่าโดยกลุ่มเป้าหมายหลักยังคงครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ทางบริษัทร่วมกับบริษัทพันธมิตรพัฒนาโครงการใหม่ที่ จ. ภูเก็ต ชื่อ โครงการ Siamese Bangtao ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคที่กำลังเติบโต และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าผู้อยู่อาศัยและนักลงทุน โดยมียอดจอง 70% และมีเงินทำสัญญากว่า 300 ล้านบาทพร้อมกันนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายช่วงก่อนส่งมอบโครงการ เพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของลูกค้าในช่วงที่โครงการใกล้ก่อสร้างแล้วเสร็จ