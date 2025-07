เจาะลึกโอกาสและความท้าทายอสังหาฯไทย กับงานใหญ่ PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่20

PropertyGuru Thailand Property Awards งานประกาศรางวัลวงการอสังหาฯ ที่มุ่งมั่นยกระดับ "มาตรฐาน-ความน่าเชื่อถือ-โครงสร้างที่ปลอดภัย’ ขานรับผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงหลังแผ่นดินไหวในไทย พร้อมเพิ่มหมวดรางวัลใหม่ ‘โครงการเพื่อคนทุกวัย-โครงการพาณิชย์อัจฉริยะ-ก่อสร้างยอดเยี่ยม’ เปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั่วประเทศ ถึง 11 ก.ค. นี้ และมอบรางวัล 12 ก.ย. 2568

ผู้จัดการทั่วไป พร็อพเพอร์ตี้กูรู เอเชีย พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดส์ แอนด์ อีเวนต์ เผยว่า PropertyGuru Thailand Property Awards เป็นรางวัลที่ไม่ใช่เพียงแค่การเฉลิมฉลองความสำเร็จ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานอสังหาฯในประเทศไทย แม้สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่อสังหาฯไทยก็ได้ผ่านความท้าทายและยากลำบากมาก่อน และทุกครั้งก็สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่ง โดยมี PropertyGuru Thailand Property Awards เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจและเติบโตไปพร้อมกับดีเวลอปเปอร์ ผู้บริโภค และนักลงทุนและจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดในกรุงเทพฯ พฤติกรรมผู้บริโภคไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ผู้ซื้อและนักลงทุนในอสังหาฯ ต่างให้ความสำคัญกับความมั่งคงของโครงสร้าง มาตรฐานความปลอดภัย และความยั่งยืนในระยะยาวของโครงการต่างๆ มากขึ้น โดยเฉพาะในโครงการอาคารสูงและโครงการเชิงพาณิชย์ต่างๆ ตลอดจนมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเรื่องความโปร่งใส การรับรองด้านวิศวกรรม ทำให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาแบรนด์ที่สามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพ การลดความเสี่ยง รวมถึงบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ PropertyGuru Thailand Property Awards เป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสำหรับรางวัลในปี 2568 ตอนนี้มีการเปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั่วประเทศ จนถึง11 ก.ค. นี้ และจัดงานมอบรางวัล 12 ก.ย. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ AsiaPropertyAwards.comในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดอสังหาฯไทย เติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่มีความเติบโตและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดในภูมิภาค โดยมีความโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ การปรับตัวอย่างรวดเร็วให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ตลาดเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวภูเก็ต พัทยา และสมุย โดยตลาดได้ขยายตัวทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และความเป็นมืออาชีพ จนปัจจุบันมีโครงการระดับเวิลด์คลาสกระจายอยู่ทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มดิจิทัลโนแมด รวมถึงความสนใจจากต่างประเทศ ผ่านการร่วมทุนในโครงการใหญ่ต่าง ๆ"ไม่เพียงแค่ทำเลที่หลากหลายขึ้นเท่านั้น ประเภทอสังหาฯก็พัฒนาไปอีกหลายขั้น นักลงทุนปัจจุบันมองหาโครงการที่ตอบโจทย์ผู้เช่าระยะยาว โดยเฉพาะในเขตเมือง ซึ่งมักเป็นคอนโดฯบนทำเลศักยภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรม อาหาร และการต้อนรับที่อบอุ่น กลายเป็น “ความเชื่อมต่อ” ที่สร้างแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อความสำเร็จของตลาดอสังหาฯไทย โดยผู้คนจำนวนมากหันมาลงทุนในอสังหาฯ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่แข็งแกร่งมาโดยตลอด จึงทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักลงทุนอสังหาฯต่างชาติอย่างต่อเนื่อง”สำหรับไฮไลท์สำคัญของงาน PropertyGuru Thailand Property Awards ครั้งที่ 20 นี้ ได้มีการเพิ่มหมวดหมู่รางวัลใหม่เพื่อสะท้อนถึงความต้องการที่หลากหลายของตลาด และการขยายตัวของซัพพลายในตลาดอสังหาฯ ได้แก่ Best Construction Company, Best Custom Home Builder, Best Mega Township Development, Best Township Development, Best Completed Mixed Use Development, Best Oceanview Condo Development, Best Oceanview Housing Development, Best Multigeneration Living Condo Development, Best Multigeneration Living Housing Development, Best Smart Commercial Development, Best Renovated Commercial Development, และ Best Renovated Residential Development"หมวดหมู่รางวัลใหม่เหล่านี้ สะท้อนถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้ที่กำลังมองหาอสังหาฯ และมีเป้าหมายในการส่งเสริมนวัตกรรมในภาคอสังหาฯของประเทศไทย ซึ่งงาน PropertyGuru Thailand Property Awards เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลระดับภูมิภาค PropertyGuru Asia Property Awards Series ซึ่งขยายไปยังตลาดอสังหาริมทรัพย์ 13 แห่งครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และออสเตรเลีย".