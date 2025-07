กรุงศรี เดินหน้าสร้าง Sustainability DNA สู่เป้าหมายธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคอย่างยั่งยืน

กรุงศรีมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2573 และขยายสู่บริการทางการเงินที่ยั่งยืนในปี 2593 ตั้งเป้าสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม 250,000 ล้านบาท พร้อมปลูกฝัง “Sustainability DNA” ให้พนักงาน ทุกคนเป็น Change Agent ขับเคลื่อนความยั่งยืนจากภายในคุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความยั่งยืนใน 2 มิติหลัก คือ การเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดยมีเป้าหมาย Net Zero เป็นแกนกลางจุดยืนของกรุงศรีในการขับเคลื่อนความยั่งยืน เป็น “Market Shaper” ที่จะผลักดันระบบการเงินและเศรษฐกิจไทยให้ก้าวเข้าสู่ความยั่งยืนอย่างเต็มตัว โดยเชื่อมั่นว่าการเป็นธนาคารนั้นไม่ใช่แค่การปล่อยสินเชื่อ แต่คือการสร้างอนาคต สร้างโอกาส สร้างความรู้ และสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยเพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงความยั่งยืนนี้เริ่มต้นจาก “เรา” ซึ่งหมายถึง กรุงศรีที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายในองค์กร (Sustainable in own operations) และขยายไปสู่ “เรา” ที่หมายถึงความร่วมมือระหว่างกรุงศรีและลูกค้า ในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนร่วมกัน (Sustainable society) ทั้งหมดนี้ถือเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลเป้าหมายนี้จะสำเร็จได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในทุกระดับทั้งผู้บริหารและพนักงาน ที่ร่วมกันปลูกฝัง “Sustainability DNA” ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างแท้จริง ผ่านการสื่อสารภายในที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และลงมือทำจริง”หนึ่งในกลไกสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนขององค์กร คือ โครงการ IECC (Internalizing Environmental and Climate Change Aspects into Financial Institution Business Program) ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2567 โดยเน้นการบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจในหลากหลายมิติ ทั้งการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับแนวทางเชิงนโยบาย องค์กรยังเดินหน้าผลักดันมาตรการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ Energy Saving และการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ เช่น การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) การจัดการขยะอย่างยั่งยืน และการลดการใช้ทรัพยากรในสำนักงานหลัก นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เช่น การติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในชีวิตประจำวันผ่านเทคโนโลยี รวมถึงกิจกรรมภายในอย่าง Think Green, Ride Clean ที่เปิดพื้นที่ให้พนักงานเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงจริงในองค์กรได้องค์กรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพภายใน ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เวิร์กช็อป และโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่พนักงานเป็นผู้ริเริ่ม ตลอดจนการสื่อสารภายในที่สม่ำเสมอ ทั้งจากผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจากภายในอย่างแท้จริง เราเชื่อว่าความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จริง เมื่อทุกคนร่วมสร้างจากภายใน และขยายผลสู่ภายนอกอย่างเป็นระบบจากนโยบายสู่การปฏิบัติ จากกิจกรรมสู่วัฒนธรรมองค์กร กรุงศรีกำลังเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความยั่งยืนให้เป็นเรื่องใกล้ตัว เริ่มจากการปลูกฝังภายในองค์กร ขับเคลื่อนผ่านการมีส่วนร่วมของทุกคน และส่งต่อสู่ภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม สู่เป้าหมายการเป็น “ธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเพื่อความยั่งยืน”