ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์ทบทวนความรู้นักวิเคราะห์ให้ ตลท.เป็นแม่งาน-เติมด้าน ESG เริ่มใช้ 1 ก.ค.68

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst : IA) เพื่อให้ IA ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทบทวนความรู้สำหรับ IA เพื่อยกระดับการทบทวนความรู้ของ IA ให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้(1) แยกหลักเกณฑ์การขอความเห็นชอบการต่ออายุของ IA ออกจากเกณฑ์สำหรับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP) เพื่อให้สามารถกำหนดความรู้และจัดสรรจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำของหลักสูตรที่ต้องอบรมให้เหมาะสมกับประสบการณ์และประเภทของ IA ได้ ประกอบด้วย(1.1) กฎระเบียบ จรรยาบรรณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง(1.2) ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) พื้นฐาน 3 ชั่วโมง (สำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนทุกประเภทที่ยื่นคำขอต่ออายุเป็นครั้งแรก)(1.3) ความรู้เกี่ยวกับ ESG เพื่อการวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (ไม่ใช้บังคับกับนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค)(2) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ก.ล.ต. ยอมรับ เป็นผู้กำหนดขอบเขตความรู้และมาตรฐานการจัดอบรม และเป็นผู้อนุมัติหลักสูตร refresher course สำหรับการต่ออายุเป็น IA เพื่อดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม(3) กำหนดบทเฉพาะกาลรองรับการอบรม refresher course ของ IA ที่ได้เริ่มอบรมตามหลักเกณฑ์ปัจจุบันไปก่อนแล้ว รวมถึงการอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) สำหรับ IA ที่ขาดต่ออายุและมีความประสงค์จะกลับมาขอความเห็นชอบใหม่ทั้งนี้ ประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป