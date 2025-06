ด่วน! ก.ล.ต. เตือนนักลงทุน เคลียร์ทรัพย์สินก่อนบล็อก Bybit – OKX – CoinEx – XT.COM 28 มิ.ย.นี้

ตามที่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2568 โดยให้อำนาจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลฯ) สั่งปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ก.ล.ต. ได้นำส่งข้อมูลแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อกระทรวงดิจิทัลฯ ได้แก่ (1) เว็บไซต์ Bybit. com (2) เว็บไซต์ 1000x. live (3) เว็บไซต์ CoinEx (4) เว็บไซต์ OKX และ (5) เว็บไซต์ XT. COM ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ จะดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2568 เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและยับยั้งการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นช่องทางการฟอกเงินของมิจฉาชีพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย นั้นก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มดังกล่าว พิจารณาถอนหรือโอนย้ายทรัพย์สินของตนเองออกจากแพลตฟอร์มก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2568 เพื่อรักษาประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการปิดกั้นแพลตฟอร์มดังกล่าวพร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ investor Alert ลิ้งก์ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/InvestorAlert ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th และแอปพลิเคชัน SEC Check First หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร 1207 หรือผ่านช่องทาง Facebook page “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป