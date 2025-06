เมย์แบงก์ ชวนเปิดมุมมองการลงทุนต่างประเทศผ่าน DR กับงานสัมมนา “Let’s Go DR” พร้อมแนะตัวท็อปที่ไม่ควรพลาด

กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2568 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ The Townhall ชั้น 3 อาคาร The Offices at CentralWorld พร้อมเปิดให้เข้าร่วมระบบออนไลน์ผ่าน Zoom นักลงทุนทุกระดับที่ต้องการเรียนรู้โอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนระดับโลกผ่านเครื่องมือที่เข้าใจง่ายและน่าเชื่อถือ พลาดไม่ได้ !!! สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ LINE @maybankfriends หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/FkD3W