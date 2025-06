EXIM BANK จับมือ SINOSURE หนุนผู้ประกอบการไทย-จีนขยายการส่งออก-ลงทุน

เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมกับองค์กรรับประกันแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Export & Credit Insurance Corporation : SINOSURE) ซึ่งเป็นองค์กรรับประกันภาครัฐด้านการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดงานสัมมนา “EXIM Thailand and SINOSURE : A Further Step of Business Partnership 2025” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับ SINOSURE เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-จีน ท่ามกลางความท้าทายและโอกาสใหม่ในเศรษฐกิจโลกนายบัณฑิต กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งความขัดแย้งทางการค้า ภูมิรัฐศาสตร์ ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยน ราคาพลังงาน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องวางแผนและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อรักษาสภาพคล่องและความต่อเนื่องในการขยายธุรกิจ การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง เช่น ประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุน จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดย EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ให้บริการประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุนเพียงรายเดียวในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2538 เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ กล้าตัดสินใจขยายมูลค่าค้าขายกับคู่ค้ารายเดิมหรือคู่ค้าใหม่ในตลาดที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างมั่นใจทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้บริการประกันการส่งออกตั้งแต่ปี 2538 EXIM BANK มีปริมาณธุรกิจรับประกันการส่งออกสะสมจำนวน 2.18 ล้านล้านบาท มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท โดย 76% เกิดจากกรณีผู้ซื้อในต่างประเทศปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า รองลงมาประมาณ 23% เกิดจากผู้ซื้อล้มละลาย และอีก 1% เกิดจากผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า ประเทศที่มีมูลค่ายื่นขอรับสินไหมทดแทนสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐฯ และสิงคโปร์ ขณะที่สินค้าที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ได้แก่ ข้าว อัญมณีและเครื่องประดับ และอะลูมิเนียม“เรามองว่าจีนยังเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในโลกการค้ายุคดิจิทัล เนื่องจากจีนเป็นตลาด E-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีผู้บริโภคจำนวนมากหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์ การเข้าใจพฤติกรรมชาวจีนและใช้ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดจีนได้อย่างประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ จีนยังคงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยติดต่อกัน 11 ปีตั้งแต่ปี 2556 ด้วยมูลค่าการค้าปี 2567 กว่า 1.16 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นและยังมีโอกาสขยายความร่วมมือในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล และพลังงานสะอาด ที่ผ่านมารัฐบาลจีนและไทยมีความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันในการส่งเสริมความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสำคัญ อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ไฟฟ้า ยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคธุรกิจ โดยเฉพาะการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจบนพื้นฐานของการส่งเสริมและรักษาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้สนับสนุนการค้าทวิภาคีโดยการเปิดตลาดระหว่างกันมากขึ้นเป็นลำดับ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการขยายความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ”อนึ่ง ในงานสัมมนาครั้งนี้ EXIM BANK และ SINOSURE ร่วมกันเสริมสร้างความรู้ โอกาส และเงินทุน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทย-จีนพร้อมวางแผนธุรกิจ รับมือกับความท้าทายในโลกการค้าที่มีความผันผวนสูงทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งไทยและจีน ประกอบด้วย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน และอุปนายกและเลขาธิการสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจำกรุงปักกิ่งและนครกวางโจว นายสุริยัน วิจิตรเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง นายหลิว ฉวนเล่ย ประธานสมาคมการค้าวิสาหกิจไทย-จีน (CEA) นายเฉิง เจียหมิน ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์รับประกัน SINOSURE นางสาวหลี่ จิง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการตลาดและบริการลูกค้าประจำภูมิภาค SINOSURE และนายอภินัทธ์ จาตุศรีพิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และปฏิบัติการรับประกัน จาก EXIM BANK พร้อมด้วยนายเจียง เหว่ย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าร่วมงาน