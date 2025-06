'WazirX' รอดตายหวุดหวิด! ศาลสิงคโปร์ยื่นขยายเวลาพักชำระหนี้คริปโตฯ 234 ล้านดอลล์!

สถานการณ์ของ WazirX แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลสัญชาติอินเดีย กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี เมื่อศาลสูงสิงคโปร์ได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาการพักชำระหนี้ตามกฎหมาย (legal moratorium) ให้กับ WazirX และมอบโอกาสสุดท้ายให้แพลตฟอร์มได้นำเสนอข้อโต้แย้งสำหรับแผนการปรับโครงสร้างที่เสนอไว้การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นเกือบหนึ่งปีเต็ม หลังจากที่ WazirX ถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งผลให้สูญเสียสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่าสูงถึง 234 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา แพลตฟอร์มก็ยังคงอยู่ในความเงียบงัน สร้างความไม่ชัดเจนและความกังวลให้กับผู้ใช้งานที่รอคอยการกู้คืนเงินทุนมาโดยตลอดWazirX ได้ออกมายืนยันผ่านบัญชี X (Twitter) อย่างเป็นทางการว่า ศาลสูงสิงคโปร์ได้รับคำขอของพวกเขาในการนำเสนอข้อโต้แย้งเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนแผนการปรับโครงสร้าง และคำสั่งเดียวกันนี้ยังได้ขยายเวลาการพักชำระหนี้ทางกฎหมาย ซึ่งเดิมจะหมดอายุในวันที่ 6 มิถุนายน 2025 ออกไปจนกว่าศาลจะพิจารณาและมีคำตัดสินในข้อโต้แย้งใหม่นี้การพักชำระหนี้ดังกล่าวเป็นการคุ้มครอง WazirX จากการดำเนินการทางกฎหมายต่างๆ ในขณะที่บริษัทกำลังดำเนินการปรับโครงสร้าง ซึ่งการขยายเวลาครั้งนี้มอบโอกาสอีกครั้งให้แพลตฟอร์มได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากศาลสำหรับ "โครงการจัดเรียง" (Scheme of Arrangement) ซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพื่อจัดระเบียบการดำเนินงานและชำระภาระผูกพันต่างๆก่อนหน้านี้ ศาลเคยปฏิเสธที่จะอนุมัติข้อเสนอของ WazirX โดยอ้างถึงความกังวลด้านความโปร่งใสเกี่ยวกับ Zettai Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ WazirX เพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ WazirX ได้เสนอที่จะย้ายการดำเนินงานไปยังปานามา ภายใต้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ Zensui Corporationอย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เหตุการณ์แฮก ผู้ใช้งาน WazirX ยังคงไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของตนได้ แม้ว่าบริษัทจะเคยให้คำมั่นสัญญาในเบื้องต้นว่าจะคืนเงินให้ 85% ของยอดคงเหลือของผู้ใช้ แต่ความคืบหน้าก็หยุดชะงักลงจากความท้าทายทางกฎหมาย การสื่อสารที่คลุมเครือ และการคัดค้านจากนักลงทุนในการอัปเดตล่าสุด WazirX ระบุเพียงว่า "เรากำลังรอคำสั่งจากศาลเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไป และจะแจ้งให้คุณทราบทันทีที่เรามีความชัดเจนมากขึ้น" ซึ่งการอัปเดตนี้ไม่ได้ให้กรอบเวลาที่แน่นอนสำหรับการพิจารณา การตัดสิน หรือการชำระเงินคืนให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ความมั่นใจของผู้ใช้งานลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้าง WazirX วางแผนที่จะออก "โตเคนกู้คืน" (recovery tokens) ซึ่งเป็นโตเคน IOU (I Owe You) บนบล็อกเชนที่แสดงถึงเงินทุนที่ยังไม่ได้รับการกู้คืน โตเคนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ระหว่าง 75% ถึง 80% ของยอดเงินที่ถูกแฮก ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดอย่างไรก็ตาม โตเคนเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงการคาดการณ์ และความเชื่อมั่นของผู้ใช้งานกำลังลดน้อยลงแม้ว่าเจ้าหนี้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงมากกว่า 93% จะอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างในเดือนเมษายน 2568 แต่ปัญหาทางกฎหมายและการต่อต้านจาก Zettai Pte Ltd ก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการ ผู้ใช้งานและสมาชิกชุมชนคริปโตฯ ได้แสดงความไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับการขาดความโปร่งใส WazirX ไม่ได้ให้ข้อมูลอัปเดตใดๆ นับตั้งแต่ศาลปฏิเสธแผนก่อนหน้านี้ และหลายคนคาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างภายในวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่เมื่อถึงวันดังกล่าวและยังไม่มีคำตัดสิน การขยายเวลาครั้งล่าสุดนี้จึงดูเหมือนเป็นการหยุดชะงักมากกว่าความก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ WazirX ได้เคยระบุถึงสองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ของการชำระเงินคืน ขึ้นอยู่กับว่าแผนการปรับโครงสร้างจะได้รับการอนุมัติหรือถูกปฏิเสธ โดยแพลตฟอร์มได้เตือนว่าการชำระเงินคืนอาจล่าช้าออกไปจนถึงปี 2573 หากศาลปฏิเสธแผน ซึ่งอาจบังคับให้บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี ในทางกลับกัน หากการปรับโครงสร้างสำเร็จ ก็จะช่วยให้กระบวนการชำระเงินคืนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีโครงสร้างที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงผลประโยชน์ในการแบ่งปันผลกำไรด้วย ส่วนการชำระบัญชีจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่ยืดเยื้อ ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น และการจ่ายเงินคืนที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่ WazirX และผู้ใช้งานยังคงต้องเผชิญต่อไป