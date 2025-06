ตลท. จับมือพันธมิตรเปิด “Refreshing SE for Growth”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตรเปิดตัวโปรแกรม "Refreshing SE for Growth" ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ เป็นต้นแบบที่เข้มแข็งและขยายผลการเติบโตทั้งด้านธุรกิจและสังคม และคัดเลือก SE 18 ราย ที่ผ่านโครงการ SET Social Impact GYM มีโมเดลธุรกิจชัดเจนและมีแผนในการขยายธุรกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้นตลอด 3 วัน ก่อนคัดเลือกเข้าสู่ Session 2 เพื่อรับการ Coaching แบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญอีก 4 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท.เปิดตัวโปรแกรม "Refreshing SE for Growth" ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่เคยผ่านการอบรมในโครงการ SET Social Impact GYM โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA), บริษัท PwC ประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.), บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานกฎหมายและบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการเพื่อสังคม (SE) ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อน พัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา (คือตั้งแต่ปี 2560-2567) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับ maiA และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริม SE กว่า 90 แห่ง ผ่านการบ่มเพาะแนวคิดและเพิ่มทักษะในการทำธุรกิจให้มีความเข้มแข็ง ซึ่ง SE ที่เข้าร่วมโครงการได้ช่วยกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย การสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบาง เกษตรกร และชุมชนกว่า 114,000 คน การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษากว่า 8,000 คน การดูแลปัญหาสุขภาพกว่า 6,000 คน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนกว่า 110,000 คน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เห็นถึงพัฒนาการของ SE หลายรายที่มีศักยภาพ แต่อย่างไรก็ดี ในการเติบโตต่อเพื่อขยายธุรกิจนั้น SE ยังต้องการผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวางแผนกลยุทธ์สำหรับการขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีหลักการด้วยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดให้มีโปรแกรม "Refreshing SE for Growth" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการขยายุรกิจของ SE โดยคัดเลือก SE 18 ราย ที่มีโมเดลธุรกิจเข้มแข็ง มีแผนการเติบโตทางธุรกิจ และเคยผ่านการอบรมในโครงการ SET Social Impact GYM ซึ่งโปรแกรมจะมีระยะเวลาการเรียนรู้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2568 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก "Intensive Upskills for Growth" เป็นการเรียนรู้เข้มข้นเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ในรูปแบบ Active Learning ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ การทำแผนขยายธุรกิจ การวางกลยุทธ์การเติบโต การพัฒนาสินค้า การจัดทำแผนการเงิน ไปจนถึงการเตรียมความพร้อมสู่การร่วมทุน และ รอบสอง "Business Support" จะคัดเลือก SE จากรอบแรกที่มีแผนขยายธุรกิจที่ชัดเจน เข้ารับการ Coaching แบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมกับให้แนวทางในการขยายธุรกิจอย่างเจาะลึก“ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือ SE ให้มีศักยภาพ และต้องการให้เป็น SE ต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง สามารถขยายผลการเติบโตทั้งด้านธุรกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน” นายรองรักษ์ กล่าว