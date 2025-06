BE8 ชูกลยุทธ์ AI บนเวที mai FORUM 2025 ตอกย้ำภาพผู้นำ AI-Powered Digital Transformation

ซีอีโอ BE8 ตอกย้ำภาพผู้นำ AI-Powered Digital Transformation โชว์วิสัยทัศน์บนเวที mai FORUM 2025 ชูแนวคิด AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี แต่ถือเป็นกลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถองค์กรหนุนการเติบโตระยะยาวนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ผู้นำธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformationขึ้นเวที Pitching Stage โชว์วิสัยทัศน์ หัวข้อ “Strategies for Resilience: How mai Companies Adapt and Grow in a Changing World” ในงาน “mai Forum 2025 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 9” โดยชูแนวคิดการใช้ AI (Artificial Intelligence) เป็น “กลยุทธ์” ไม่ใช่แค่ “เทคโนโลยี” เนื่องจากมองว่าการใช้ AI จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถองค์กรและสร้างการเติบโตให้กับองค์กรในระยะยาวภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในขณะนี้พบว่าบริษัทชั้นนำทั่วโลกเกินกว่าครึ่งมีแผนเพิ่มการลงทุนใน AI ภายใน 3 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ ขณะที่ตลาด Generative AI ในประเทศไทยกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยอัตราการเติบ โตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 40% และคาดว่าจะแตะระดับ 1.77 พันล้านดอลลาร์ หรือ ประมาณ 65,000 ล้านบาท ในปี 2030ซึ่งสอดคล้องกับแบบสำรวจที่พบว่า สูงถึง 73% มีความคิดเห็นตรงกันในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญและเห็นผลได้ภายใน 12 เดือน (ที่มา: Statista 2025 และ PwC’s AI Agent Survey, May 2025)นายอภิเษก ยังกล่าวถึงภาพรวมการประยุกต์ใช้AI ของภาคธุรกิจ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ โดยเน้นย้ำว่าองค์กรที่สามารถใช้ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ BE8 ในฐานะผู้นำด้าน AI-Powered Digital Transformation อย่างแท้จริง ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันและการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป“BE8 พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ และไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาโซลูชั่น ปีนี้บริษัทได้มุ่งเน้นการลงทุนเทคโนโลยี AI เพื่อมาต่อยอดโซลูชั่นให้ทุกธุรกิจผ่านกระบวนการ AI-Powered Digital Transformation เพิ่มศักยภาพแก่ธุรกิจ รองรับการแข่งขันโลกการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทุกองค์กรต้องเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย เราเชื่อว่า AI จะเป็นจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีที่สำคัญและมีการเติบโตสูง เรียกได้ว่าเราจะก้าวเข้าสู่ยุคของ AI Revolution” นายอภิเษกกล่าวทั้งนี้บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ยังได้ร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2025: Armed for Opportunity ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยทีมผู้บริหารได้พบปะนักลงทุน และให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัท