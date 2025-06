บอร์ดคัดเลือกฯ ส่งชื่อ ‘รุ่ง-วิทัย’‘ ให้ รมว.คลังเคาะเป็นว่า ธปท.คนใหม่ ก่อนชง ครม.อนุมัติ

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นประธานกรรมการ ได้มีการประชุมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้เหลือ 2 รายชื่อ จากผู้สมัครฯที่ผ่านคุณสมบัติทั้ง 6 ราย โดยหลังจากเปิดให้ผู้สมัครฯทั้ง 6 ราย แสดงวิสัยทัศน์ เป็นเวลาคนละ 30 นาทีแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ลงคะแนนคัดเลือกผู้สมัครฯคณะกรรมการได้พิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์ และสัมภาษณ์ จึงได้เสนอรายชื่อ นางรุ่ง มัลลิกะมาส และนายวิทัย ให้นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 1 รายชื่อ ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย( ธปท.) คนใหม่ ต่อไปนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการ ธปท. และโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2568 ได้ดำเนินการพิจารณาเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สมัครที่ผ่านคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. และเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 18.30 น.หลังจบการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณาสรุปบุคคลที่สมควรได้รับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 2 รายชื่อ เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นการเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกฯดร.รุ่ง มัลลิกะมาส(โปษยานนท์ ) รองผู้ว่าการธปท. ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน มีดีเอ็นเอแบงก์ชาติอย่างเต็มตัว จบเอกเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และเข้ายากแห่งหนึ่งในสหรัฐ และระดับปริญาตรีเศรษฐศาสตร์จาก Harvard ด้วยประสบการณ์ใน ธปท. ยาวนานกว่า 20 ปี ดูแลด้านนโยบายการเงิน สถาบันการเงิน และบริหาร เรียกว่าครบทุกด้านของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายตลาดการเงิน มีบทบาทในการกำหนด นโยบายเศรษฐกิจการเงิน ทั้งในภาวะปกติ และช่วงวิกฤต และมีผลงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เด่นชัด ขับเคลื่อน นโยบายการเงิน ยุค เศรษฐกิจดิจิทัล การผลักดัน ภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย ให้สอดรับกับ เศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การพัฒนาธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank, ระบบ Your Data, และการยกระดับ NaCGA (ระบบค้ำประกันเครดิตแห่งชาติ) เพื่อให้ SMEs เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นนอกจากการเติบโตในสายงาน ธปท.ได้อย่างรวดเร็ว ยังผ่านงานสายยุทธศาสตร์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย มาแล้ว เป็นที่รู้จักจากนักเศรษฐกร และปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯ และเป็นคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) นับว่าผ่านงานกำกับดูแลทั้งสถาบันการเงินรัฐละเอกชนมา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าธปท.คนปัจจุบันรวมทั้งพนักงาน อีกทั้งบุคคลแวดวงนักธุรกิจ สถาบันการเงินอีกจำนวนมากนอกจากนี้ นางรุ่ง มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อน "ภูมิทัศน์ภาคการเงินไทย" ซึ่งมุ่งสร้างภูมิทัศน์ทางการเงินใหม่สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและการเติบโตอย่างยั่งยืนของไทย และนำไปสู่การพัฒนาโครงการ Your Data การจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) การยกระดับกลไกการค้ำประกันเครดิต (NaCGA) รวมทั้งมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการผลักดัน "แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน" และขับเคลื่อนมาตรการแก้หนี้ต่าง ๆ เช่น โครงการ “คุณสู้ เราช่วย” และยังผลักดันการยกระดับมาตรฐานในการดูแลภัยทุจริตทางการเงินและกวาดล้างบัญชีม้าส่วนการงานภาคเอกชนนั้น นางรุ่ง เคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต (กปช.) คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย (กปว) คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Global Business and Strategy บมจ. ธนาคารกรุงไทยในช่วงปี 2560-2562นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโท การเงิน Drexel University, U.S.A. ,ปริญญาโท กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์การทำงาน นายวิทัย เคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (พ.ศ.2553) , ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2554–2557) ,รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน (Chief Financial Officer) และรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ (พ.ศ. 2558-2561)กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2560-2561) ,เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (พ.ศ.2561-2563) และผู้อำนวยการธนาคารออมสิน (พ.ศ.2563-ปัจจุบัน)ส่วนตำแหน่งงานอื่นๆในปัจจุบัน นายวิทัย ดำรตำแหน่งนายกสมาคม สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,ประธานกรรมการ สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ,อุปนายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ,รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ,กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ,กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท มีที่ มีเงิน จำกัด และกรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งตั้งต่อไปด้าน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่ จะต้องทำงานกับกระทรวงการคลังได้ราบรื่น และภายหลังจากได้รับรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่แล้ว จะรีบเสนอให้ ครม. อนุมัติโดยเร็วที่สุด