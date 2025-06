“NestiFly” เปิดเกมรุกตลาดการลงทุนยุคใหม่ ในงาน mai FORUM 2025 โชว์ StockLend ดึงดูดนักลงทุน

บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด หรือ NestiFly เข้าร่วมงาน mai FORUM 2025 ภายใต้คอนเซปต์ “ARMED FOR OPPORTUNITY : ติดอาวุธ คว้าโอกาส ในตลาด mai” ณ โรงแรม Centara Grand at Central World เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ในฐานะฟินเทคดาวรุ่งของวงการตลาดทุนไทย โดยไฮไลต์สำคัญของบูธ คือการแนะนำ StockLend by NestiFly แพลตฟอร์มสินเชื่อที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทฯได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เปิดทางเลือกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงสภาพคล่องโดยไม่ต้องขายหุ้น และให้นักลงทุนรายอื่นสามารถปล่อยสินเชื่ออย่างมีหลักประกันในระบบที่โปร่งใสและปลอดภัยการออกบูธครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความน่าสนใจของโมเดลธุรกิจ NestiFly ซึ่งแตกต่างจากผู้ให้บริการการเงินรายอื่น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสและลดข้อจำกัดในการลงทุนในตลาด mai ที่มีพลวัตสูง โดยได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมบูธที่มีความสนใจต่อ StockLend by NestiFly ได้อย่างชัดเจน ว่านี่คือหนึ่งในนวัตกรรมที่ช่วย “ติดอาวุธ” ให้นักลงทุนรุ่นใหม่ตามธีมของงานได้อย่างแท้จริงทั้งนี้ แม้ในปัจจุบัน NestiFly จะยังไม่ได้เปิดให้บริการกับหุ้นในตลาด mai โดยตรง แต่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนและผู้กู้ รวมถึงตลาดทุนไทยในวงกว้าง โดยยึดหลักความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการเข้าถึงโอกาสทางการเงินสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงาน mai FORUM 2025 แต่สนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ NestiFly สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครใช้บริการได้ที่ www.nestifly.com