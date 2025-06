Bitkub Exchange และ Bitkub Academy จับมือ World ยกระดับความรู้ด้านบล็อกเชนและความตระหนักถึงภัยจาก AI

ในปัจจุบันเครือข่าย World มีผู้ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12 ล้านคน และมีการแจกจ่ายเหรียญ Worldcoin (WLD) แล้วกว่า 570 ล้านเหรียญ ความร่วมมือในครั้งนี้จะขยายโอกาสการใช้งานระบบนิเวศ World ในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน และความสำคัญของการยืนยันตัวตนด้วยเครื่องมือ Orbนายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Bitkub Academy จะมุ่งสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตอบสนองคนไทย เพื่อพัฒนาชุมชน Web3 ผ่านความรู้ที่มากขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล การยืนยันตัวตน World ID และ World App รวมถึงเครือข่ายแอปพลิเคชันที่หลากหลายบนเครือข่าย World อีกด้วย”นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “Bitkub Exchange ในฐานะศูนย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. มีความตั้งใจส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่คนไทยอยู่เสมอ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงโอกาสและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเหล่านั้นอีกด้วย คนไทยยังต้องเตรียมความพร้อมอีกอย่างมากสำหรับการมาถึงของเทคโนโลยี AI ซึ่ง Bitkub Exchange เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับ World จะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อคให้คนไทยเข้าถึงทั้งองค์ความรู้ และความปลอดภัยของข้อมูลตนเองในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นี้”นายภัคพล ตั้งตงฉิน Country Manager of Tools For Humanity Thailand กล่าวว่า “Tools For Humanity ซึ่งเป็นบริษัทผู้ร่วมพัฒนา World มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศร่วมมือกับ Bitkub Exchange และ Bitkub Academy เพื่อเพิ่มการใช้งาน Worldchain พร้อมขยายเครือข่ายและระบบนิเวศของ World สู่ประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้คนไทยมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ยุคแห่ง AI”คำเตือน คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งจำนวนได้ จึงควรศึกษาข้อมูลให้ดีและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้