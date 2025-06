GUNKUL ผนึก muRata ลุย Direct PPAสู่เป้าใช้ไฟสะอาด 100%

กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง ผนึก "มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)"ร่วมมือในการทำ Direct PPA นับเป็นการขับเคลื่อน การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งสำคัญ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นการต่อยอดการสร้างระบบนิเวศในด้านพลังงานที่ยั่งยืนภายในนิคมอุตสาหกรรม ตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้า พลังงานสีเขียวสะสม 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL โชว์ศักยภาพรอบด้าน เดินหน้าเตรียมความพร้อม Direct PPA กับ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ muRata บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่น เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อน muRata สู่เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด 100% (RE100) ภายในปี 2035 พร้อมลงนามพัฒนาและลงทุนมูลค่า 260,000,000 บาท ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (โซลาร์ฟาร์ม) 7,086.20 กิโลวัตต์ ตอกย้ำความสำเร็จตามโรดแมพและวิสัยทัศน์ใหม่ ‘พาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว และโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรแห่งภูมิภาคเอเชีย’ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและต่างชาติเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เป้า Net Zero สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจที่มุ่งไปสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission)นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GUNKULกล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ทาง GUNKUL ได้มีโอกาสในการพัฒนาโครงการโซลาร์เฟสแรกให้กับ muRata บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของญี่ปุ่นและนักลงทุนรายใหญ่ในเขตอุตสาหกรรมภาคเหนือ จนถึงปัจจุบันที่วันนี้ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มเพิ่มเติมอีก 7,086.20 กิโลวัตต์ดังนั้น ส่งผลให้กำลังการผลิตพลังงานสะอาดที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้พัฒนารวมทั้งหมด 17,150.48 กิโลวัตต์ ทั้งนี้ยังได้มีการลงนามความร่วมมือเตรียมความพร้อมสำหรับ Direct PPA เพื่อส่งให้ muRata สามารถบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาด 100% ภายในปี 2035 ที่ทาง GUNKUL ในฐานะพาร์ตเนอร์ด้านพลังงานสีเขียวและโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร พร้อมผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริง โดยการที่บริษัทระดับโลกอย่าง muRata ตัดสินใจลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในระดับนี้ ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่คือความจำเป็น บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ muRata ในโครงการนี้และความมุ่งมั่นระยะยาวของ muRata ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงฐานการผลิต แต่เป็นประเทศที่พร้อมรองรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรชั้นนำระดับโลกทั้งนี้ มองว่าไทยต้องเร่งเครื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค การใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นหนึ่งในก้าวที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ที่วันนี้ Direct PPA จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล๊อกการเข้าถึงแหล่งจ่ายพลังงานสะอาดที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแนวทางในการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการที่ muRata ตั้งเป้าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ภายใน 10 ปี เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าภารกิจในการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นเหตุผลสำคัญที่วันนี้ประเทศไทยจำเป็นต้องสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรมหลัก ที่ไม่จำกัดเพียงดาต้า เซ็นเตอร์ แต่รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ GUNKUL ตั้งมั่นเดินหน้าค้นหาโซลูชันใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในพลังงานหมุนเวียนที่ไม่ได้มองแค่สิ่งที่เป็นไปได้ในวันนี้ แต่โฟกัสที่สิ่งที่เป็นไปได้ในอนาคต ซึ่งเป็นนิยามของพันธมิตรที่แท้จริงในการหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าตามวิสัยทัศน์ที่ได้กล่าวไป” คุณนฤชลกล่าวนายฮิโรคะซุ ซาซาฮาร่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า muRata เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก ถือเป็นบริษัทญี่ปุ่นรายแรกที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อ 36 ปีที่แล้ว และมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องจนเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมในภาคเหนือ มีความเชื่อมั่นอย่างสูงใน GUNKUL ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานไทยที่มีมายาวนานกว่า 43 ปี รวมถึงศักยภาพในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งในครั้งนี้ นับเป็นการร่วมมือกันในด้านพลังงานสะอาดต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 5 สำหรับโซลาร์ ฟาร์ม (Solar Farm) ขนาด 7,086.20 กิโลวัตต์ ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากทาง GUNKUL เข้ามาดูแลโครงการ Direct PPA ในช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ สอดคล้องกับการที่ muRata ได้ตัดสินใจเร่งเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ให้เร็วขึ้นเป็นภายในปี 2035 พร้อมตั้งเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2050 เนื่องจากตระหนักถึงความเร่งด่วนของวิกฤตสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน จึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”การร่วมมือระหว่าง GUNKUL และ muRata ในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เพิ่มเติมรวมไปถึงความร่วมมือในการทำ Direct PPA นับเป็นการขับเคลื่อน การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งสำคัญ ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยและเป็นการต่อยอดการสร้างระบบนิเวศในด้านพลังงานที่ยั่งยืนภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทาง GUNKUL สามารถดำเนินงานภายในระยะเวลาที่รวดเร็วตามกรอบกลยุทธ์ที่มีการประกาศไปเมื่อเดือนมีนาคม 2568 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ใหม่ ของ GUNKUL โดยตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้า พลังงานสีเขียวสะสม 2,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมในไทยในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในเวทีโลก