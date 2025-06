ก.ล.ต.สั่งพักไลเซ่นส์ FA ของ Capital One ฐานบกพร่องร้ายแรงยื่นไฟลิ่ง IPO บจ.แห่งหนึ่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ บมจ.แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ (Capital One) และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนายปิยะ พงศกรไพศาล เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติงานในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่บริษัทมหาชนที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (คำขออนุญาต IPO)ก.ล.ต. ตรวจสอบพบว่า Capital One และนายปิยะปฏิบัติงานบกพร่องอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการยื่นคำขออนุญาต IPO ของบริษัทมหาชนจำกัดแห่งหนึ่ง อันแสดงถึงความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือขาดความระมัดระวังรอบคอบอย่างมากในการตรวจสอบหรือสอบทานข้อมูลที่สำคัญ (due diligence) ของบริษัทที่จะทำ IPOโดยพบข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจสอบความครบถ้วนของใบอนุญาตของบุคลากรในธุรกิจหลักของบริษัทที่จะทำ IPO ดังกล่าว รวมถึงไม่ตั้งข้อสังเกตและให้คำแนะนำแก่บริษัทดังกล่าวในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมก่อนยื่นคำขออนุญาต โดยเฉพาะกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยหลักของบริษัทที่จะทำ IPO ที่ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้อบกพร่องที่ตรวจพบข้างต้นแสดงถึงการปฏิบัติงานที่บกพร่องของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างร้ายแรงโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงกระทำ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแสดงถึงความบกพร่องของระบบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมการปฏิบัติงานในสังกัดของ Capital One ซึ่งไม่สามารถควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพอย่างไรก็ตาม ก.ล.ต. บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินได้ถอนการยื่นคำขอ IPO และไม่ได้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนแต่อย่างใดก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ Capital One เป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งสั่งพักผู้ควบคุมการปฏิบัติงานรายนายปิยะตลอดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบที่ยังเหลืออยู่ และกำหนดระยะเวลารับพิจารณาคำขอความเห็นชอบในครั้งต่อไป เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2568อนึ่ง ที่ปรึกษาทางการเงินมีบทบาทสำคัญในการคัดเลือกและกลั่นกรองคุณภาพของบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งผลงานของที่ปรึกษาทางการเงินมีความสำคัญอย่างมากกับผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ