รักเหมา ผนึกกำลัง Mango ERP และ สินเชื่อไวเวอร์ เสริมแกร่งรับเหมาไทย

“รักเหมา” แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เดินหน้าสู่ปีที่ 4 ด้วยการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ “Mango ERP” ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) สัญชาติไทย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกแบบระบบการจัดการโครงการสำหรับธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ “สินเชื่อไวเวอร์” วงเงินซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมใช้ เพื่อส่งมอบโซลูชันครบวงจรด้านการจัดซื้อ การบริหารโครงการ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้แก่ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการในธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศ

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการยกระดับขีดความสามารถของผู้รับเหมาไทย ด้วยการเชื่อมโยงระบบสำคัญทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มรักเหมา การบริหารต้นทุนและความคืบหน้าโครงการอย่างเป็นระบบด้วย Mango ERP และการเติมสภาพคล่องทางการเงินด้วยสินเชื่อหมุนเวียนจากไวเวอร์Co-Founder & Product Owner แพลตฟอร์มรักเหมา กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นพัฒนาแพลตฟอร์มรักเหมา ให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดภาระผู้รับเหมาในทุกมิติ โดยเฉพาะในยุคที่ต้นทุนวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักเหมาเข้ามาช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในงบประมาณที่วางแผนไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นกำลังเสริมให้สามารถรับงานที่ใหญ่ขึ้น แม้จะมีข้อจำกัดด้านกำลังคน รวมถึงข้อจำกัดเรื่องขอบเขตพื้นที่รับงาน ที่กระจายออกไปตามหัวเมืองต่างจังหวัดและจังหวัดรอง ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้รับเหมาหลายรายต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งความท้าทายของธุรกิจรับเหมา คือเรื่องของกระแสเงินสด เราจึงพัฒนาช่องทางที่หลากหลายให้ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินได้ทั้งแบบเงินสด บัตรเครดิต ผ่อนชำระ รวมถึงวงเงินสินเชื่อจากพาร์ทเนอร์ ซึ่งที่ผ่านมาเราพบว่าระบบเหล่านี้ช่วยให้เกิดใบสั่งซื้อ (PO) ใหม่บนแพลตฟอร์มเฉลี่ยวันละ 50-100 รายการ หรือคิดเป็นยอดสั่งซื้อกว่า 1,068 ล้านบาท สะท้อนถึงความไว้วางใจและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มในปีที่ผ่านมาดังนั้นรักเหมาไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม แต่คือผู้ช่วยด้านจัดซื้อสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยนำแพลตฟอร์ม AI และเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การค้นหาสินค้าไปจนถึงการเปรียบเทียบราคา เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเรื่องง่าย แม่นยำ และคุ้มค่าที่สุด โดยในปีนี้ เราก้าวเข้าสู่เฟสใหม่ของการเติบโต ด้วยความร่วมมือกับ 2 พาร์ทเนอร์หลัก อย่าง Mango ERP และ สินเชื่อไวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่อยู่ในระดับแถวหน้าของแต่ละอุตสาหกรรม โดย Mango ERP มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการและระบบบัญชีภายในองค์กรสำหรับธุรกิจรับเหมา และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ Vyvr คือ แอปพลิเคชันสินเชื่อเพื่อธุรกิจจากเครือกสิกรไทยที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างตรงจุดChief Operating Officer บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในธุรกิจ SCG Distribution and Retail กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯได้ลงทุนพัฒนา DISTRIBUTION PLATFORM เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีแพลตฟอร์มทั้งในกลุ่ม B2B และ B2C เช่น พร้อมพลัส, SCGHOME.COM, คิวช่าง เป็นต้น พร้อมนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า เพื่อพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยแพลตฟอร์มรักเหมาเป็นหนึ่งในเรือธงสำคัญที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้รับเหมาและผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และแข่งขันได้ในระดับประเทศในยุคที่เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน แปลงอย่างรวดเร็ว SCG Distribution and Retail มุ่งมั่นเปลี่ยนผ่านจากระบบจัดจำหน่ายแบบเดิม สู่การเป็น ‘Data-Driven Solution Provider’ ด้วยแพลตฟอร์มและโซลูชันที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Synergy) เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ค้าปลีก ค้าส่ง จนถึงโครงการขนาดใหญ่นอกจากนี้ SCG Distribution and Retail ยังเดินหน้าสนับสนุนแพลตฟอร์ม “รักเหมา” ในการขยายเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตไปพร้อมกัน”ทางด้าน Mango ERP ได้เข้ามาเติมเต็มในเรื่องของระบบการบริหารจัดการโครงการ โดยเฉพาะด้านการควบคุมต้นทุนและติดตามสถานะโครงการ ซึ่งถือเป็นหัวใจของธุรกิจรับเหมาและอสังหาริมทรัพย์Assistant Marketing Manager บริษัท แมงโก้ คอนชัลแตนท์ จำกัด เผยว่า “Mango ERP คือซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับธุรกิจรับเหมา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่รับงานเป็นโครงการ เราช่วยองค์กรบริหารต้นทุนและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเชื่อมโยงทุกแผนกภายในองค์กรไว้ในระบบเดียว ให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน โดยจุดแข็งของ Mango ERP คือความสามารถในการบริหารต้นทุนอย่างแม่นยำ และติดตามสถานะโครงการได้อย่างครบถ้วน ทั้งในแง่ความคืบหน้างานและการควบคุมต้นทุน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจรับเหมาการร่วมมือกับรักเหมาเกิดจากวิสัยทัศน์ร่วมกันในการช่วยให้ผู้รับเหมาไทยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จากเดิมที่ลูกค้า Mango มีการซื้อ-ขายกัน ตามรายชื่อร้านค้าที่เคยติดต่อ เมื่อถูกเชื่อมต่อด้วยแพลตฟอร์มรักเหมา ก็ทำให้สามารถเข้าถึงร้านค้าใหม่ ๆ จากทั่วประเทศ ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งโอกาสการเปรียบเทียบราคา โดยมีระบบของแพลตฟอร์มรักเหมาช่วยสรุปให้อย่างครบถ้วน เรียกได้ว่าประหยัดเวลา ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง และสิ่งสำคัญคือ ผู้ใช้งานไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานเดิม ระบบของเราทำงานแบบ Seamless เชื่อมต่อการขอราคาจากรักเหมาได้จากในระบบ Mango ERP โดยตรง ไม่ต้องเข้า-ออกหลายโปรแกรมให้ยุ่งยาก ผู้ใช้งานยังคงใช้โปรแกรมเดียวแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมในส่วนของ ไวเวอร์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ในเครือธนาคารกสิกรไทย ได้เข้ามาเสริมศักยภาพทางการเงินให้กับผู้ใช้งานของรักเหมา ผ่านวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนสูงสุด 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เลนด์โนเวท จำกัด กล่าวว่า ไวเวอร์ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มักเผชิญปัญหาสภาพคล่อง เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าในการซื้อวัสดุ แต่ต้องรอรับเงินตามรอบการตรวจรับงาน สิ่งนี้ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะงักจากการขาดกระแสเงินสด เราจึงพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่เข้ามาเติมเต็มอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่อทุนไวเวอร์อนุมัติวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 100,000 บาท โดยผู้ขออนุมัติวงเงินสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตัวเอง และทราบผลอนุมัติภายใน 5 นาที นับจากเวลาที่บริษัทได้รับข้อมูลการสมัครครบถ้วน พร้อมทั้งเลือกระยะเวลากู้ยืมได้ 30 หรือ 45 วัน แต่สามารถชำระคืนก่อนกำหนดได้ โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้จริง ไม่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมหากยังไม่ใช้วงเงิน ถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ธุรกิจที่ต้องการสภาพคล่องแบบเร่งด่วนก่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯได้ลงพื้นที่พูดคุยกับผู้รับเหมารายย่อยเพื่อทำความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน เราพบว่า ‘การขาดสภาพคล่องทางการเงิน’ คือหนึ่งในอุปสรรคสำคัญ ไม่ใช่เพราะขาดรายได้ แต่เป็นเพราะรายได้ที่มีถูกจำกัดไว้ด้วยรอบการชำระเงิน ด้วยวงเงินสินเชื่อจากไวเวอร์ ผู้รับเหมาจึงสามารถเดินหน้าทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องหยุดรอเงินก้อน และสามารถชำระค่าวัสดุอุปกรณ์ได้ตรงเวลา ไวเวอร์จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างมั่นคง แม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับปัญหาเงินทุนในระยะสั้นความร่วมมือกันในครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มแบบ One Stop Solution เป็นการเสริมกันอย่างลงตัวเพื่อผู้รับเหมาไทยโดยเฉพาะ ด้วยการรวมพลังของ 3 องค์กรสัญชาติไทย ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยให้แข็งแรงในทุกมิติ ทั้งระบบการจัดซื้อ ระบบบริหารโครงการและระบบการเงินการผนึกกำลังระหว่างรักเหมา Mango ERP และ ไวเวอร์ ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการต่อยอดทางเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการวางโครงสร้างการทำงานร่วมกันที่ครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้รับเหมาไทยสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ การบริหารโครงการที่เป็นระบบ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างคล่องตัว ความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ซึ่งล้วนเป็นบริษัทไทยที่เข้าใจผู้ประกอบการไทยอย่างลึกซึ้ง จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับธุรกิจรับเหมาไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.