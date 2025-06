KuCoin Thailand เปิดแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ พร้อมมาสคอตใหม่และแคมเปญสุดพิเศษ

การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของ KuCoin Thailand สู่การเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานในประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยเน้นความปลอดภัย ความเรียบง่ายในการใช้งาน และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ยกระดับมาตรฐานใหม่ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการเข้าถึงที่ราบรื่น เข้าใจง่าย และมีคุณค่ามากกว่าแค่การซื้อขาย1. เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแก่บุคคลทั่วไป: หลังประสบความสำเร็จจากช่วง soft launch ที่จำกัดเฉพาะผู้ใช้งาน whitelist ขณะนี้ KuCoin Thailand ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแก่สาธารณชน โดยออกแบบให้เหมาะกับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ใช้งานที่มีประสบการณ์ ให้บริการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความง่ายในการใช้งานเป็นสำคัญ2. Early-Bird แคมเปญ: เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ KuCoin Thailand ได้เปิดตัวแคมเปญพิเศษ “Welcome to KuCoin Thailand” Early-Bird Campaign ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานในช่วงเริ่มต้น พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกที่เข้าร่วมใช้งานจริงในช่วงแคมเปญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ผู้ใช้งานที่ผ่านการยืนยันตัวตน (KYC) และทำรายการซื้อขายอย่างน้อย 1 รายการ ภายในระยะเวลาแคมเปญ จะได้รับรางวัลที่แจกจ่ายเข้ากระเป๋า KuCoin Thailand เป็นสกุล USDT หรือ THB ตามสิทธิ์ที่กำหนด13 มิถุนายน 2568 เวลา 13:00 น. – 13 กรกฎาคม 2568 เวลา 23:59 น. (GMT+7)1. 50% แรกของรางวัลจะถูกแจกจ่ายภายในวันที่ 13 สิงหาคม 25682. อีก 50% ที่เหลือ จะได้รับภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 สำหรับผู้ใช้งานที่ผ่านการยืนยันตัวตนและทำรายการซื้อขายอย่างน้อย 1 รายการก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2568ทั้งนี้ แคมเปญนี้ Early-Bird ถูกกำหนดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสนับสนุนการใช้งานตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมมอบประโยชน์ที่จับต้องได้ตั้งแต่วันแรก3. มาสคอตใหม่ของ KuCoin Thailand: พบกับ "คูคู" (Kuku) มาสคอตหรือตัวแทนที่น่ารักของ KuCoin Thailand! ในฐานะทูตภาพลักษณ์ของแบรนด์ Kuku เป็นตัวแทนความมุ่งมั่นของ KuCoin ประเทศไทยในการทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเข้าถึงได้ง่าย น่าสนใจ และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ระดับโลกอย่างไร้รอยต่อ1. ใช้งานง่าย (Ease of Use): ตั้งแต่การสมัครใช้งานไปจนถึงการฝากถอนเงินบาท KuCoin Thailand ออกแบบมาให้เข้าใจง่าย พร้อมบริการลูกค้าและเนื้อหาด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานทุกระดับเข้าถึงโลกคริปโตได้อย่างมั่นใจ2. เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Integration): KuCoin Thailand ไม่ได้หยุดอยู่ที่เรื่องการเงิน แต่ยังมอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เช่น การเข้าร่วมคอนเสิร์ตแบบ VIP, พบปะกระทบไหล่คนดัง, ทริปสุดหรู และกิจกรรมสุดพิเศษที่สร้างคุณค่าเพิ่มเติมให้กับการใช้งานคริปโต3. โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก (Global-Grade Infrastructure): KuCoin Thailand ใช้ระบบเดียวกับที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก เทคโนโลยีที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ของไทย สร้างรากฐานมั่นคงสำหรับความร่วมมือข้ามประเทศและนวัตกรรมในระยะยาวนี่ไม่ใช่แค่การเปิดตัวแพลตฟอร์ม แต่คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ทุกคนมีพื้นที่ของตัวเอง คลิก เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศ- Website: KuCoinThailand - Facebook: facebook.com/KuCoinThailand - LINE Official Account: @KuCoinThailand - X (formerly Twitter): x.com/KuCoinThailand - Telegram: @KuCoinTH_Official สัมผัสโลกการเงินดิจิทัลได้ง่าย ๆ เพียงปลายนิ้ว ดาวน์โหลดแอป KuCoin Thailand ได้แล้ววันนี้ทาง App Store และ Google Play เพื่อเริ่มต้นใช้งานทันที