'เรนวูด ปาร์ค'พัฒนาเมืองต้นแบบ 5 หมื่นล้าน สร้างที่อยู่อาศัยแห่งอนาคต

เรนวูด ปาร์ค โครงการมิกซ์ยูสระดับเมกะโปรเจกต์ของไทย บนที่ดินผืนใหญ่ 2,000 ไร่ มูลค่าโครงการ 50,000 ล้านบาท มาเผยแนวคิด การสร้างเมืองต้นแบบเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน รองรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกเจเนอเรชันภายใต้แนวคิด The World Class Community for Multigenerational Living ผ่านการออกแบบเมืองที่มีศักยภาพให้พร้อมรับมือวิกฤต ครอบคลุมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 7 ริกเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิต พร้อมจับมือพันธมิตร ฤทธา, A49 และ PIA จัดเวทีเสวนา “จากวิกฤต…สู่ชีวิตที่มองไกล FROM CRISIS TO VISIONARY LIVING 2025” สะท้อนวิสัยทัศน์ เรนวูด ปาร์ค สู่การสร้างเมืองต้นแบบที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับวิกฤตโลก พร้อมระบบพลังงานสะอาด การบริหารจัดการน้ำ และชุมชนที่เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กรุ๊ป เปิดเผยว่า เรนวูด ปาร์ค ถูกนิยามให้เป็นมากกว่าคำว่าบ้าน ซึ่งจะมีการพัฒนาที่ดิน 2,000 ไร่ ให้กลายเป็นเมืองต้นแบบในระดับภูมิภาคเอเชีย ที่จะมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 30,000 ล้านบาท และในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จภายในปี 2571 มูลค่าทั้งโครงการจะขึ้นไปสูงถึง 50,000 ล้านบาท ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาโครงการ เพราะจุดประสงค์ในการส่งมอบ ‘คุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ และดูแลทุกรายละเอียดให้เหมือนกับบ้านที่เราอยู่เอง’ ด้วยการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เริ่มจากหัวใจของโครงการคือพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ระบบพลังงานสะอาด บริการหลังการขายแบบ One-Stop Service รวมถึงระบบบริหารจัดการที่เป็นผู้ดูแลเอง 100% เพื่อให้มั่นใจว่าลูกบ้านจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในทุกวัน ภายใต้ภารกิจในฐานะผู้ออกแบบวิถีชีวิตที่ตอบโจทย์ผู้คนหลากหลายเจเนอเรชัน หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการส่งต่อประโยชน์คืนสู่ชุมชนโดยรอบ ผ่านการสร้างงาน การยกระดับมูลค่าของพื้นที่ และการเปิดพื้นที่บางส่วนให้เป็นสาธารณะสำหรับทุกคนได้มีส่วนร่วม เพราะตระหนักดีว่านอกจากโครงสร้างของบ้านแล้ว เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของเพื่อนบ้าน สภาพแวดล้อม และการดูแลระยะยาว การคัดเลือกผู้อยู่อาศัยอย่างตั้งใจ เพื่อสร้างชุมชนคุณภาพที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และสามารถเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม“หลังสถานการณ์ COVID-19 เราได้เรียนรู้ว่าผู้คนให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความสงบ และความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา เรนวูด ปาร์ค จึงถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่พร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่โครงสร้างอาคารที่ทนแรงสั่นสะเทือนได้สูงกว่ามาตรฐานกำหนด ไปจนถึงระบบบริการมาตรฐานโรงแรมที่ทำให้ชีวิตประจำวันราบรื่นหมดความกังวล แม้ในวันที่โลกภายนอกจะไม่แน่นอน แต่ที่ เรนวูด ปาร์ค จะยังคงเป็นพื้นที่ที่มอบความรู้สึกอุ่นใจและพร้อมสำหรับอนาคตอยู่เสมอ” นางสาววรพนิต กล่าวจากบ้านสู่วิถีชีวิตที่คิดมาเพื่ออนาคต เรนวูด ปาร์ค จึงเน้นการวางรากฐานให้แข็งแรง เพื่อรองรับคุณภาพชีวิตในระยะยาว โดยมุ่งเน้นการสร้างคอมมูนิตี้ที่สามารถเป็นศูนย์กลางของทุกคนในครอบครัว รังสรรพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีคุณค่าภายใต้แนวคิด Inclusive Community ชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาโดยคำนึงถึงความหลากหลายของผู้คน และขยายขอบข่ายไปถึงชุมชนรอบข้าง ด้านการจ้างงาน หรือการเปิดพื้นที่สาธารณะในอนาคต “บ้านที่ดี ต้องมีเพื่อนบ้านที่ใช่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน เรนวูด ปาร์ค จึงให้ความสำคัญกับ “เพื่อนบ้าน” และ “สภาพแวดล้อม” เป็นสำคัญ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสสำหรับคนทุกกลุ่มได้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น วันนี้พูดได้เลยว่า เรนวูด ปาร์ค พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายอย่างมีวิสัยทัศน์ แม้ในวันที่โลกไม่แน่นอน พร้อม After-Sales Service ที่ดูแลแบบ Proactive มีระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย และสื่อสารกับผู้อยู่อาศัยอย่างทันเหตุการณ์ พื้นที่ แห่งการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ เปรียบโครงการเสมือน First-Class Destination ที่ให้ความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนและมีความสุขในทุก ๆ วัน ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ” นางสาววรพนิต กล่าวเสริมด้านผู้อำนวยการพัฒนาโครงการ เรนวูด ปาร์ค กล่าวว่า เรนวูด ปาร์ค เริ่มต้นจากการออกแบบระบบชีวิตและโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในอนาคต โดยได้ศึกษาปัจจัยด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพดิน น้ำ ลม และไฟ เพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและระยะยาว อาทิ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไปจนถึงคุณภาพอากาศ และนำข้อมูลที่ได้เหล่านี้มาออกแบบระบบให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าในเชิงวิศวกรรม เรนวูด ปาร์ค ใช้มาตรฐานขั้นสูงสุดในการวางระบบสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เสาเข็มยาวรองรับพื้นที่ที่มีกายภาพของดินที่อ่อน ระบบบำบัดน้ำเสียที่ครอบคลุมทุกจุด ระบบผลิตน้ำสะอาดสำรอง บ่อกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ไปจนถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Floating Solar ขนาดกว่า 2 เมกะวัตต์ที่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้โครงการได้อย่างเพียงพอหากเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน โดยระบบสาธารณูปโภคเหล่านี้สามารถทำให้ เรนวูด ปาร์ค ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเองในภาวะฉุกเฉินเสมือนเมืองอิสระที่มีความมั่นคงในตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ เรนวูด ปาร์ค ยังมองลึกถึงการฟื้นตัวของชุมชนจากสถานการณ์ไม่คาดฝันในระยะยาว โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ ประกอบด้วย โซนอยู่อาศัย โซนบริการ และโซนสาธารณะ เพื่อในอนาคตประชาชนในพื้นที่รอบโครงการสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ใช้พื้นที่ และได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น การเปิดพื้นที่วิ่ง ตลาดชุมชน และการส่งเสริมผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในท้องถิ่นให้สามารถประกอบอาชีพภายในพื้นที่ของโครงการได้ โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบความปลอดภัยที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยี อาทิ กล้อง CCTV จำนวนโดยประมาณที่ 650 ตัวทั่วทั้งโครงการ โดรนตรวจการณ์ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI“สิ่งที่เราเรียนรู้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งล่าสุด เป็นการยืนยันว่าหลักการออกแบบที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นนั้นถูกต้องและแข็งแกร่ง เพราะเราใช้มาตรฐาน SDGs เป็นแนวทางหลักในการสร้างโครงการแห่งนี้ตั้งแต่ต้น ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางโครงสร้าง คุณภาพชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถในการฟื้นตัว เราไม่ได้รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ แต่เราวางระบบที่สามารถรองรับปัญหาเหล่านั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว” รศ.ดร. โชติชัย กล่าวถึงศักยภาพของโครงการในการรับมือต่อความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น“เรนวูด ปาร์ค ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตของชุมชนรอบโครงการ ทั้งในแง่การจ้างงาน การยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น และการช่วยเหลือชุมชนในยามเกิดภัยพิบัติ เช่น การส่งกำลังคน ระบบสูบน้ำ หรือการใช้ทรัพยากรของโครงการช่วยสนับสนุนภายนอก ที่สำคัญเรายังได้ร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภายในประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐ เช่น การไฟฟ้า การประปา และกรมโยธา เพื่อยกระดับระบบบริการในพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรระดับโลก ทั้งจากประเทศอังกฤษ จีน และสิงคโปร์ ในด้านสนามกอล์ฟ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการให้บริการ เช่น Wentworth Golf Club , Four Seasons Hotel London At Tower Bridge , Reignwood Pine Valley Hotel เป็นต้น ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้มายังโครงการนี้โดยตรง เพื่อตอกย้ำถึงคุณภาพความพิถีพิถันให้ เรนวูด ปาร์ค เป็นชุมชนที่มีมาตรฐานระดับโลก และยังคงรักษาเสน่ห์ของความอ่อนโยนแบบไทยไว้อย่างครบถ้วน”ทั้งนี้ “เรนวูด ปาร์ค” ยังได้รับการพัฒนาสู่ต้นแบบเมืองแห่งอนาคตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคุณภาพชีวิตทุกเจเนอเรชันอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาบนพื้นที่รวมกว่า 2,000 ไร่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งอนาคต ด้วยแนวทางการออกแบบที่ผสานแนวคิดด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) อย่างสมดุล ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ไปจนถึงการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบภายในโครงการถูกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากถึง 700 ไร่ หรือคิดเป็น 35% ของพื้นที่ทั้งหมด พร้อมต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ต้นที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ เสริมความร่มรื่น และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด ขณะที่ระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น “Heart Lake” พื้นที่กว่า 57 ไร่ และบึงโดยรอบสนามกอล์ฟอีก 89 ไร่ ได้ถูกวางระบบหมุนเวียนน้ำภายในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ปล่อยน้ำเสียสู่ภายนอก พร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ 28 เครื่อง เพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนมุ่งลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ด้วยการติดตั้งระบบ Solar Floating ในบ่อรูปหัวใจ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 2 เมกะวัตต์ เสริมด้วย Solar Cell อีก 16 จุดทั่วพื้นที่ ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 400 กิโลวัตต์ รวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 2 สถานี (รวม 6 หัวจ่าย) รองรับวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2568 (ช่วงมกราคม–พฤษภาคม) โครงการสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้กว่า 5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนในด้านคุณภาพชีวิต เรนวูด ปาร์ค ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งและลู่จักรยานรอบโครงการระยะทางรวมกว่า 10 กิโลเมตร ห้องฟิตเนส สนามเด็กเล่น และจักรยานให้ยืม โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งการใช้ชีวิตร่วมกันของทุกวัยอย่างแท้จริง พร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วย Security Drone 13 ลำ ตลอดจนระบบสลายประจุไฟฟ้าจากฟ้าผ่าและระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าในพื้นที่สนามกอล์ฟ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์อีกหนึ่งมิติสำคัญของเรนวูด ปาร์ค คือการคืนคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้พักอาศัยมีส่วนร่วมในการลดขยะผ่านโครงการ “ขวดแลกไข่” ซึ่งสามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกและกระป๋องได้กว่า 1 ตันในปีเดียว พร้อมเริ่มโครงการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี เสริมความมั่นคงทางอาหารด้วยกิจกรรมเกษตรพอเพียง ทั้งการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ รวมถึงการสนับสนุนภาครัฐและชุมชนโดยรอบ เช่น การบริจาคที่ดิน 4 ไร่ เพื่อจัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 100 เมกะวัตต์ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งช่วยเพิ่มเสถียรภาพการจ่ายไฟในพื้นที่ และการสนับสนุนอุปกรณ์บรรเทาน้ำท่วมในฤดูฝน เรนวูด ปาร์ค จึงไม่ใช่เพียงแค่โครงการที่พักอาศัย แต่คือการสร้างระบบนิเวศแห่งการใช้ชีวิตที่สมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และชุมชน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนในทุกมิติอย่างแท้จริงหากพิจารณาถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2566-2570 ที่กำหนดทิศทางการเติบโตของจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยคุณภาพ โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการขยายตัวของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านระบบคมนาคม สาธารณูปโภค พื้นที่สีเขียว และการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการมีสุขภาวะของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะพื้นที่ลำลูกกาซึ่งเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเมืองใหม่ท่ามกลางธรรมชาติและความเจริญภายใต้กรอบยุทธศาสตร์นี้ จังหวัดปทุมธานีมุ่งสร้างการเติบโตที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการร่วมวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้โครงการพัฒนาเมืองคุณภาพอย่าง เรนวูด ปาร์ค สามารถดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด พร้อมเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาวต่อไปผู้จัดการพัฒนาโครงการ เรนวูด ปาร์ค กล่าวว่า ภายในโครงการถูกออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากถึง 700 ไร่ หรือคิดเป็น 35% ของพื้นที่ทั้งหมด พร้อมต้นไม้ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ต้นที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ เสริมความร่มรื่น และฟื้นฟูระบบนิเวศให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด ขณะที่ระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น “Heart Lake” พื้นที่กว่า 57 ไร่ และบึงโดยรอบสนามกอล์ฟอีก 89 ไร่ ได้ถูกวางระบบหมุนเวียนน้ำภายในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ปล่อยน้ำเสียสู่ภายนอกนายนิวัติ อ่านเปรื่อง ซีเนียร์ พาร์ทเนอร์ PIA กล่าวว่า การออกแบบโครงการต้องให้มีสเปชที่ผสมผสานกลมกลืนกัน ขายสเปชที่สวยที่สุดและอยู่กันเป็นแฟมิลี่ ซึ่งพื้นที่โซนนี้ไม่มีโรงงาน สามารถใช้ธรรมชาติบำบัดได้ และส่วนใหญ่เป็นแนวราบจึงไม่มีความเสี่ยงแผ่นดินไหวรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท A 49 กล่าวว่า โครงการจะไม่ซักเซสเลยถ้าไม่มีสังคม จากประสบการณ์มีผู้พัฒนาไม่กี่รายที่มีเนื้อที่โครงการถึง 2,000 ไร่ มี 700 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียว ใหญ่เท่ากับสวนลุม 2 แห่ง การออกแบบเน้นธรรมชาติ และอากาศดี ทั้งนี้โครงการมีการกออกแบบรองรับเหตุการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ฤทธา จำกัด กล่าวว่า เราเป็นบริษัทเน้นเรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการเรนวูด ปาร์ค ท้าทายมาก แต่เราก็ทุ่มกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ เรารับงานปีละ 15,000 ล้านบาท เป็นรับเหมาคนไทยและรับงานก่อสร้างโครงการของเอกชน สามารถเทียบกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย เช่น ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โครงการก่อสร้างไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจ โดยในเบื้องต้น มูลค่างานในโครงการ เรนวูด ปาร์ด ขณะนี้ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท