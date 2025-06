AWC พลิกโฉม 'เดอะ ล้ง 1919' สู่'โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน' เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก

AWC พร้อมเนรมิต "เดอะ ล้ง 1919" แปลงศักยภาพติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็น "โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์” ภายใต้โครงการ AWC River Journey Project ผสานความหรูหราของการบริการระดับโลกเข้ากับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ออกแบบตามปรัชญาหยิน-หยาง สร้างความสมดุลระหว่างพลังงานและจิตวิญญาณผ่านมรดกสถาปัตยกรรมไทย-จีนสมัยศตวรรษที่ 19 และอาคารใหม่ร่วมสมัยสูง 20 ชั้น พร้อมบริการเรือไฟฟ้าเพื่อการเดินทางอย่างไร้รอยต่อ กำหนดเปิดให้บริการในปี 2571

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนอง ไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร ด้วยความร่วมมือกับแมริออท อินเตอร์เนชันแนล สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของบริษัทในการเริ่มต้นการก่อสร้าง “โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์” (The Ritz-Carlton Bangkok, The Riverside) ซึ่งจะอนุรักษ์และสร้างสรรค์แหล่งมรดกวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าง “เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น” รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณถนนทรงวาด โดยพิธีลงเสาเอกนี้จัดขึ้นใกล้กับศาลเจ้าแม่หม่าโจ้วอันศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยพิธีสักการะบูชาตามประเพณีเพื่อถวายแด่องค์เจ้าแม่หม่าโจ้ว อันเป็นการเริ่มต้นที่เป็นสิริมงคลแก่ชุมชนและแสดงความเคารพต่อมรดกทางจิตวิญญาณของสถานที่ โดยโครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2571 และจะถูกพัฒนาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (The Integrated Wellness Destination) และศูนย์กลางด้านการบริการลักชัวรีครบวงจรระดับโลก ครอบคลุมทั้งห้องอาหารชั้นนำและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างลึกซึ้ง เพื่อร่วมสร้างคุณค่าในระยะยาวผ่านจุดหมายปลายทางที่สะท้อนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างโดดเด่น พร้อมส่งเสริมบทบาทของกรุงเทพฯ ในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า “AWC ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับแมริออท อินเตอร์เนชันแนล เพื่อนำแบรนด์เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ซึ่งเป็นแบรนด์ระดับอัลตร้าลักชัวรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาสู่จุดหมายปลายทางที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมแห่งนี้ การลงเสาเอกโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ AWC ในการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวผ่านการพัฒนาโครงการคุณภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์พิเศษด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่พลิกโฉมการพักผ่อนในเมืองให้เป็นรีสอร์ตระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน การพัฒนาโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์มรดกไทย-จีนอันล้ำค่าของเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น และศาลเจ้าแม่หม่าโจ้วเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านการสร้างแลนด์มาร์กด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกมาสู่ประเทศไทย นอกจากนี้ โครงการยังเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางผ่านโครงการ AWC River Journey Project ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่เชื่อมโยงแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมริมสายน้ำเจ้าพระยา อาทิ ถนนทรงวาด เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ปากคลองตลาด และโครงการในอนาคตอย่างเวิ้งนครเกษม เยาวราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านไทย-จีนของกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน”“แมริออท อินเตอร์เนชันแนล เชื่อว่าการบริการระดับลักชัวรีอยู่ที่การให้คุณค่ากับมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการนำนวัตกรรมมาปรับใช้อย่างสมดุล ซึ่งความร่วมมือของเรากับ AWC ในการพัฒนา โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ถือเป็นตัวอย่างที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างชัดเจน” มร. แบรด เอ็ดแมน รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว “การพลิกโฉม เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น ซึ่งเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกด้านสุขภาพและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์มรดกไทย-จีน พร้อมการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลก โครงการนี้ถือเป็นแบบอย่างของการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ผสานการอนุรักษ์วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน และมาตรฐานการบริการระดับสากลเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก”เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น เคยเป็นท่าเรือกลไฟและศูนย์กลางการค้าขายทางทะเลของกรุงเทพฯ ในอดีต ทั้งยังเป็นหนึ่งในท่าเรือโบราณที่สะท้อนภูมิปัญญาและงานฝีมือของช่างชาวจีนเพียงไม่กี่แห่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และยังคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญาณ โดยเป็นที่ประดิษฐานของศาลเจ้าแม่หม่าโจ้ว อันเป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่ผู้คนเคารพบูชาสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อมรดกทางวัฒนธรรม AWC มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของ "ฮวยจุ่งล้ง" (เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น) สถาปัตยกรรมรูปแบบท่าเรือกลไฟประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความรุ่งโรจน์ด้านนาวีพาณิชย์ของสยามในศตวรรษที่ 19-20 โดยดำเนินการบูรณะภายใต้การให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยา บุญประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร และพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการออกแบบ ได้แก่ บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด (A49) และ อะแดปทีฟ ดีไซน์ แอนด์ ดอค จำกัด โดยโครงการนี้ยึดแนวทางการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล ที่ให้ความสำคัญกับแก่นแท้ตามหลักสถาปัตยกรรม ความสมบูรณ์ทางโครงสร้าง และคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม โดยใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อปกป้องโครงสร้างอาคารและชุมชนใกล้เคียง ในขณะที่เทคนิคการก่อสร้างแบบดั้งเดิมกับการเลือกใช้วัสดุที่ใกล้เคียงกับของเดิมจะถูกนำมาใช้เพื่อบูรณะความสมบูรณ์ของสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ เพื่อให้แน่ใจว่าความงามและมรดกทางวัฒนธรรมของ “ฮวยจุ่งล้ง” จะได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ ได้รับแรงบันดาลใจด้านการออกแบบจากปรัชญาหยินหยาง ซึ่งมุ่งสร้างสมดุลระหว่างพลังงานที่สงบกับจิตวิญญาณที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เพื่อเป็นสถานที่แห่งการพักผ่อนอันสงบร่มเย็น ผสานศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพและมรดกวัฒนธรรมที่มาบรรจบกันได้อย่างลงตัวบนพื้นที่สองฟากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยโครงการนี้ผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่ 19 เข้ากับศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมสมัยใหม่ โดยอาคารหลักสูง 20 ชั้นประกอบไปด้วยห้องพักระดับลักชัวรี ห้องอาหารรูฟท็อปพร้อมวิวแบบพาโนรามา ห้องบอลรูมขนาดใหญ่ และห้องอาหารอีกหลากหลายแห่ง ในขณะที่อาคารเก่าแก่สองหลังจะได้รับการบูรณะเป็นห้องพักเพิ่มเติม พร้อมห้องอาหาร และศูนย์สุขภาพขนาดใหญ่ รวมห้องพักทั้งหมด 167 ห้อง ในขณะที่อีกฟากฝั่งของแม่น้ำอาคาร Shophouse ฝั่งทรงวาด จะได้รับการพัฒนาเป็นห้องพักที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อมอบประสบการณ์พักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศวัฒนธรรมไทย-จีนริมฝั่งเจ้าพระยาอย่างแท้จริง ทำให้โครงการมีห้องพักรวมทั้งหมด 191 ห้อง โดยทั้งสองพื้นที่จะเชื่อมต่อถึงกันด้วยบริการเรือไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่สะดวกและไร้รอยต่อ นอกจากนี้ โครงการยังได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาอาคารสีเขียว (Green Building) และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองในอนาคต สะท้อนความมุ่งมั่นของ AWC ในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม“เหตุการณ์สำคัญนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการร่วมกัน สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้ทุกคน โดยพิธีลงเสาเอกในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นของการก่อสร้างโครงการ แต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างคุณค่าอันยั่งยืน ผ่านการอนุรักษ์อย่างใส่ใจ การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ และการดำเนินงานตามมาตรฐานความยั่งยืนอย่างเคร่งครัด โดยโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน แบงค็อก เดอะ ริเวอร์ไซด์ จะเป็นต้นแบบระดับโลกของการพัฒนาโครงการที่สามารถผสานมรดกทางวัฒนธรรมและสุขภาพแบบองค์รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล” นางวัลลภา กล่าว.