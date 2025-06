ธ.ก.ส.-บช.สอท.เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยไซเบอร์ในปัจจุบันที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การหลอกให้โอนเงินล่วงหน้า การหลอกขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ปลอมแอบอ้างหน่วยงานรัฐ รวมถึง SMS และ LINE ปลอมแฝงลิงก์มัลแวร์ อันส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินและชื่อเสียง ธ.ก.ส. จึงร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เปิดตัว “บริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ” ฟีเจอร์ใหม่บน LINE Official “BAAC Family” ซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารดิจิทัลหลักของธนาคาร ปัจจุบันที่มีผู้ติดตามกว่า 14 ล้านรายทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนได้เข้าถึงเครื่องมือในการเช็ก - แจ้ง – เตือนภัยมิจฉาชีพได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ บัญชีม้าหรือบัญชีปลอม ต้องสงสัย เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยและอันตราย รวมไปถึงการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียลไทม์ แบบ “All in one place” ครบจบในแชตเดียว ซึ่งฟีเจอร์ดังกล่าวถือเป็นก้าวแรกของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการยกระดับบริการในแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นมากกว่าการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการ"ความร่วมมือกับบช.สอท. ในครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาบริการที่ 'ปลอดภัย ใช้ง่าย และเข้าถึงได้จริง' ที่มีการบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ และยังเป็นต้นแบบของการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้าง ‘ภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล’ด้วยการวางรากฐานระบบ Early Warning ที่จะช่วยให้คนไทยมีความมั่นใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ซึ่ง ธ.ก.ส. และ บช.สอท. พร้อมเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันความรู้ด้านภัยไซเบอร์ในวงกว้าง ในการเดินหน้าพัฒนาและยกระดับช่องทางการสื่อสารดิจิทัลต่าง ๆ ของธนาคารไปสู่การเป็นแพลตฟอร์ม ‘Digital Life Partner’ สำหรับประชาชนไทย ที่ไม่ใช่เพียงการให้บริการทางด้านการเงินการธนาคาร แต่ยังครอบคลุมถึงการให้ความรู้ ด้านการบริหารจัดการรายได้ การพัฒนาอาชีพ การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนไทยสามารถใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและมีภูมิคุ้มกันทางการเงินอย่างยั่งยืน"นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้เปิดตัวคอนเทนต์ซีรีส์ “มุกนี้มิจแน่” คอนเทนต์สนุก เสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นคอนเทนต์วิดีโอสั้นที่รวบรวมสถานการณ์การหลอกลวงแบบต่าง ๆ ที่พบได้จริง พร้อมเฉลยด้วยข้อมูลสั้น ๆ ให้ประชาชน “จำง่าย และนำไปใช้ได้จริง” โดยเตรียมออนแอร์ผ่านช่องทางดิจิทัลหลักของธนาคารเปิดเผยว่า ภารกิจของ บช.สอท. จึงไม่หยุดอยู่เพียงการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดหลังเกิดเหตุ แต่ต้องทำให้ประชาชน มี ‘เกราะป้องกันเชิงรุก’ และรู้เท่าทันภัยล่วงหน้า โดยมุ่งสร้างเครื่องมือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ แจ้งเหตุ และรับการแจ้งเตือนภัยไซเบอร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งความร่วมมือกับ ธ.ก.ส. ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายการป้องกันภัยไซเบอร์สู่กลุ่มประชาชนฐานราก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกร การพัฒนาแพลตฟอร์ม ‘บริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ’ ผ่าน LINE Official BAAC Family ไม่เพียงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา แต่ยังเป็นแบบอย่างของการนำเทคโนโลยีมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้ เพื่อให้สังคมไทยสามารถรับมือกับภัยไซเบอร์ได้อย่างยั่งยืน