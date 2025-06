หุ้นคริปโตสหรัฐฯ พุ่งรับกระแสบริษัทใหญ่แห่ซื้อบิทคอยน์ - Robinhood ร่วงสวนเทรนด์

ราคาหุ้นของบริษัทในสหรัฐฯ ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลพุ่งทะยานอย่างพร้อมเพรียงในวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังบิทคอยน์กลับมาทำราคาสูงสุดรอบหลายสัปดาห์ที่ระดับ 110,150 ดอลลาร์ ท่ามกลางกระแสข่าวบริษัทมหาชนจำนวนมากทยอยสะสม BTC เข้าคลังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หุ้นกลุ่มคริปโตทะยานปิดบวกแทบทั้งกระดานบริษัทขุดคริปโต 4 รายใหญ่ของอเมริกา ได้แก่ Core Scientific (CORZ), CleanSpark (CLSK), MARA Holdings (MARA) และ Riot Platforms (RIOT) ต่างปิดตลาดในแดนบวก โดย CORZ นำทีมขึ้น 4.27% และยังขยับเพิ่มอีก 0.87% หลังปิดตลาด ขณะที่ CLSK และ MARA ต่างเพิ่มขึ้นกว่า 3% และต่อยอดอีก 1% หลังชั่วโมงการซื้อขายCircle Internet Group (CRCL) ผู้ให้บริการ Stablecoin และผู้เล่นรายใหม่ในตลาด Nasdaq กวาดผลตอบแทนถึง 7% และเพิ่มอีก 2.2% หลังตลาดปิด ปิดที่ระดับ 117.79 ดอลลาร์ ขณะที่ Riot Platforms เพิ่มขึ้น 2.74% ก่อนจะพุ่งอีก 1.2% หลังปิดตลาดด้าน MicroStrategy Inc. (MSTR) เจ้าพ่อสะสมบิทคอยน์เบอร์ต้น ๆ ของโลก ก็ไม่พลาดร่วมขบวนทำกำไร ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 4.71% ก่อนกระโดดอีกกว่า 1% ปิดที่ 396.61 ดอลลาร์ราคาบิทคอยน์ที่ทะยานขึ้น 4% ในวันเดียว กลับสู่ระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมที่ 112,000 ดอลลาร์ เป็นผลจากแรงซื้อของบริษัทใหญ่ๆ รวมถึงความผ่อนคลายของนักลงทุนต่อประเด็นการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่เริ่มมีท่าทีอ่อนลงในเวทีเจรจา ณ สหราชอาณาจักรแต่ท่ามกลางขาขึ้นร้อนแรง มีหนึ่งบริษัทที่ร่วงสวนกระแส คือ Robinhood Markets Inc. (HOOD) แพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นและคริปโตชื่อดัง ที่ราคาหุ้นร่วงเกือบ 2% ปิดที่ 73.40 ดอลลาร์ หลังจากดัชนี S&P Dow Jones ประกาศไม่ปรับเปลี่ยนสมาชิกในดัชนี S&P 500 ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้การที่ HOOD พลาดเข้าดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นดัชนีที่รวมบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ 500 รายในสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนผิดหวัง เพราะตามปกติแล้ว การติดโผจะช่วยดันราคาหุ้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขณะเดียวกัน คู่แข่งหน้าใหม่อย่าง eToro Group Ltd. (ETOR) กลับโชว์ฟอร์มแรง พุ่งขึ้น 10.5% และยังทะยานต่ออีก 2.4% หลังเปิดตลาดที่ 77.79 ดอลลาร์ ส่วน Coinbase Global Inc. (COIN) ยักษ์กระดานเทรดคริปโตชื่อดัง ขยับขึ้นเบาๆ 2% อยู่ที่ 256.63 ดอลลาร์กระแสการซื้อสะสมบิทคอยน์ของบริษัทจดทะเบียนยังไม่มีวี่แววจะชะลอตัว ล่าสุด BitMine Immersion Technologies Inc. (BMNR) บริษัทให้เช่าเครื่องขุด BTC ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าเข้าซื้อบิทคอยน์จำนวน 100 เหรียญเป็นครั้งแรก เพื่อเก็บไว้เป็นทุนสำรอง หลังจากเพิ่งระดมทุนผ่านการขายหุ้นมูลค่า 18 ล้านดอลลาร์แม้จะร่วมขบวนซื้อบิตคอยน์ แต่หุ้น BMNR กลับปิดลบ 8.7% ในวันจันทร์ ก่อนจะฟื้นเล็กน้อย 5.2% หลังตลาดปิด อยู่ที่ 7.25 ดอลลาร์อีกบริษัทที่เข้าสู่สนามบิทคอยน์คือ KULR Technology Group, Inc. (KULR) ซึ่งเปิดเผยว่าซื้อ BTC เพิ่มอีก 13 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขณะนี้ถือครองรวม 920 BTC ที่ราคาซื้อเฉลี่ยเหรียญละ 98,760 ดอลลาร์ ดันราคาหุ้นเพิ่มขึ้นทันที 4.2%นักวิเคราะห์ชี้ว่า การที่บริษัทมหาชนพากันซื้อลงทุนในบิทคอยน์ไม่ได้เป็นเพียงการกระตุ้นราคาคริปโต แต่ยังสร้างแรงหนุนให้ราคาหุ้นของตัวเองฟื้นตัวแรงในภาวะตลาดหุ้นที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้สะท้อนภาพของการ “ถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกลยุทธ์เสริมทุน” ซึ่งอาจกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของบริษัทมหาชนในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ดีขาขึ้นของบิทคอยน์กลับมาพร้อมความหวังใหม่ให้กับบริษัทคริปโตและนักลงทุนรายใหญ่ แต่ขณะเดียวกันก็ตอกย้ำการแข่งขันที่ดุเดือดในสนามเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล