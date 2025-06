LEO ปลื้มคว้ารางวัลชนะเลิศ Technology & Innovation

"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" ปลื้ม "LEO Self Storage" คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Technology & Innovation ถึง 2 รางวัล ทั้งระดับเอเชียและระดับประเทศไทย จากเวที Self Storage Expo Asia 2025 ฟากบิ๊กบอสมั่นใจศักยภาพทีมงานพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม Self Storage ของไทยสู่เวทีระดับโลก

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า LEO Self Storage ได้รับรางวัลชนะเลิศด้าน Technology & Innovation ถึง 2 รางวัล จากงาน Self Storage Expo Asia 2025 ซึ่งจัดโดยสมาคม Self Storage Association Asia (SSAA) ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ประกอบการธุรกิจ Self Storage จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ Technology & Innovation Award – Asia และ Technology & Innovation Award – Thailand สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมงาน LEO Self Storage ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการยุคใหม่ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม Self Storage ของไทยสู่เวทีระดับโลก“รางวัลนี้คือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เรามั่นใจในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Self Storage ของไทยและเอเชียให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งการได้รับรางวัลจาก SSAA ในครั้งนี้ ยังถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ LEO ในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านโลจิสติกส์และบริการเสริมในภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง”ความสำเร็จของ LEO Self Storage กับนวัตกรรมระบบ Smart Self-Storage ที่คว้ารางวัลระดับเอเชีย เกิดจากการพัฒนาระบบ Smart Self-Storage System ขึ้นเองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดการพึ่งพาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ภายนอก ลดต้นทุนระยะยาว และเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งระบบดังกล่าวออกแบบโดยอิงจากประสบการณ์ตรงของผู้ใช้งานจริงทั้งในฐานะผู้ให้บริการและลูกค้า โดยมีจุดเด่นประกอบด้วย 1.ระบบจองพื้นที่ออนไลน์แบบเรียลไทม์ พร้อมชำระเงินอัตโนมัติ 2.ระบบควบคุมการเข้าออกด้วย Electronics Key ผ่านมือถือทั้งประตูหลัก ลิฟต์ และห้องเก็บของ 3.ระบบรักษาความปลอดภัยหลายชั้น พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติ 4.การลงทะเบียนแบบไร้เอกสาร (paperless) พร้อมเซ็นสัญญาดิจิทัล และ 5. แอปพลิเคชันรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้งานง่าย พร้อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าวว่า นอกจากการเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ระบบยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์และค่าบริการรายเดือนจากผู้ให้บริการภายนอก ลดการใช้พลังงานผ่านระบบควบคุมไฟและลิฟต์อัตโนมัติ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลเชิงลึกจากระบบวิเคราะห์ข้อมูล (analytics) เพื่อปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ระบบ Paperless อย่างเต็มรูปแบบ ช่วยลดการใช้กระดาษในการทำธุรกรรมและงานเอกสารทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) การพัฒนานี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน LEO Self Storage สู่การเป็นบริษัทชั้นนำในตลาด Self Storage ไม่เพียงในประเทศไทย แต่ในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง“ด้วยนวัตกรรมนี้ LEO Self Storage สามารถให้บริการแบบ Self-Service 24/7 ที่ทั้งสะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่า พร้อมรองรับการขยายตัวสู่หลายสาขาโดยไม่เพิ่มต้นทุนบุคลากรอย่างมีนัยสำคัญ” นายเกตติวิทย์ กล่าว