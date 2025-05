บิทคับ จัดงาน Bitkub Meetup ครั้งที่ 6 กับหัวข้อสุดร้อนแรง “ทำไมบิทคอยน์ยังน่าลงทุน?”

งาน Bitkub Meetup ในครั้งนี้ แบ่งปันแนวคิดการเงินการลงทุนในหัวข้อ “การเงิน เทคโนโลยี และการลงทุนแห่งโลกอนาคต” โดยเป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้ จากวิทยากรแนวหน้าของวงการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของบิทคอยน์ (BTC) ที่ในปัจจุบันทำราคาไปสูงถึง 3,566,448.65 บาท บนกระดานเทรดบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ อ้างอิง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลาประมาณ 14.25 น. ดังนี้“ท๊อป จิรายุส” มองว่าบิทคอยน์ยังเป็นสินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้อยู่ โดยอิงจาก Cathie Wood, CEO of ARK Invest ที่เคยออกมาให้ความเห็นว่ามูลค่าบิทคอยน์อาจไปสูงถึง 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 32,700,000 บาท) ด้วยปัจจัยต่าง ๆ และ Elon Musk ที่เคยบอกว่า ในอีก 5 ปี ท้องถนนจะเต็มไปด้วยรถยนต์ที่ใช้ AI ขับเคลื่อนแทนที่คน ส่งผลให้การบริการต่าง ๆ จะไม่มี Marginal Cost of Production รวมถึงในอนาคตที่เทคโนโลยี 3D Printing ถูกพัฒนาศักยภาพจนถึงขีดสุด ก็จะสามารถสังเคราะห์ Materials ต่าง ๆ ออกมาได้ และจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามีจำนวนจำกัดอย่างทองคำซึ่งหลังจากนี้ 5 ปี ต่อไปก็อาจสามารถสังเคราะห์ทองคำขึ้นมาได้ด้วยเทคโนโลยี AI เพราะตอนนี้ก็เริ่มมีการผลิต Synthetic diamond ได้แล้ว หลังจากนี้หากสามารถผลิต Synthetic gold ได้อีก ความต้องการและราคาของทองคำก็อาจจะลดลง หรือแม้แต่ที่ดินเองก็สามารถขยายเพิ่มได้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายในแนวนอนอย่างการถมที่ หรือการขยายในแนวตั้งอย่างการสร้างคอนโด ซึ่งความเห็นส่วนตัวของ “ท๊อป จิรายุส” มองว่า มูลค่าของที่ดินในอนาคตน่าจะขึ้นกับคุณภาพของอากาศ ดังนั้น สินทรัพย์ในอีก 5 ปีข้างหน้าที่ยังถือครองมูลค่าจากคุณสมบัติการมีอยู่อย่างจำกัดจึงมีเพียงบิทคอยน์ที่มีอยู่ 21 ล้านเหรียญที่ยังมีคุณสมบัตินี้อยู่นอกจากนี้ หน่วยงานลงทุนและสถาบันการเงินระดับโลกต่างก็เข้ามาเป็นถือครองบิทคอยน์เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะ MicroStrategy และ BlackRock ที่ถือครองบิทคอยน์ไปแล้วกว่าคนละ 400,000 เหรียญ ทางด้านรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ก็เช่นกัน อย่างสหรัฐอเมริกา ถือบิทคอยน์ไว้ 210,000 เหรียญ และมีแผนสะสมให้ครบ 1,000,000 เหรียญ ส่วนจีนถือบิทคอยน์อยู่ 80,000 เหรียญ ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มขยับตัวเข้ามาถือครองในบิทคอยน์ที่มีจำนวนจำกัดนี้ ทั้งนี้ นักลงทุนที่ต้องการเข้ามาในตลาดนี้จำเป็นต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและความมั่นคงทางอารมณ์ก่อนการลงทุน รวมถึงเงินที่จะเอามาลงทุนควรต้องเป็นเงินเย็นอีกด้วย“หมู ณัฐวุฒิ” ให้ความเห็นว่า การลงทุนในบิทคอยน์ควรพิจารณาจากความพร้อมของแต่ละคน เพื่อวางแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง หากสังเกตเวลาที่ราคาขึ้นสูงสุดหรือลงต่ำสุด มักจะเกิดขึ้นเร็วมาก นักลงทุนแต่ละคนต้องดูว่าตนสามารถรอจนถึงจุดสูงสุดครั้งต่อไปได้ไหม ส่วนตัวมองเป็นการลงทุนแบบระยะยาวที่ใช้วิธีการ DCA บ้าง เพื่อนำมาเป็นทุนเติมเข้ามาใหม่เรื่อย ๆ หรือยังมี Cash อยู่บ้างในช่วงราคาลงในส่วนภาพกว้างขึ้นมา บริษัทเอกชนหลายแห่งก็เริ่มขยับตัวแล้ว อย่าง Microstrategy หรือญี่ปุ่นเองก็มี MetaPlanet และเชื่อว่าประเทศไทยก็น่าจะมีหลายบริษัทที่เริ่มเก็บบิทคอยน์เข้ามาอยู่ใน Balance Sheet ของบริษัทแล้วเช่นกัน ซึ่งในอนาคตภาคส่วนอื่น ๆ ก็อาจพิจารณาบิทคอยน์ให้เป็นหนึ่งในทุนสำรองของประเทศด้วย ถ้าประเทศผู้นำโลกและผู้นำในภูมิภาคมีการขยับตัว แต่เรื่องหนึ่งที่ต้องยกเครดิตให้คือกฎหมายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยมีการพัฒนาไปกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคเลยทีเดียว“ซีเค เจิง” มีมุมมองที่ว่า ทุกคนที่อยากลงทุนในบิทคอยน์ควรซื้อด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง ซึ่งบิทคอยน์เกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลที่คนอยากออกจากระบบการเงินที่รัฐบาลสร้างไว้ โดยมองว่าเงินคือหนี้ที่รัฐบาลพิมพ์ออกมา ดังนั้นบิทคอยน์เป็นทรัพย์สินที่มีจำนวนจำกัดและไม่ได้ผ่านรัฐบาลของประเทศใดประเทศหนึ่งควบคุมไว้ จึงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุน เพราะเชื่อในมูลค่าจากการมีจำนวนจำกัดเพียง 21 ล้านเหรียญเท่านั้น ต่อให้สหรัฐอเมริกาอยากซื้อ 100,000 เหรียญบิทคอยน์ แต่หากไม่มีใครขายก็หาซื้อไม่ได้ เพราะอย่างนั้น ถือระยะยาวไม่มีทางแพ้ รวมทั้งอยากให้ทุกคนลงทุนตามมูลค่า ไม่ใช่ตามราคา เหมือนที่ Warren Buffett, Chairperson of Berkshire Hathaway ใช้เลือกในสิ่งที่จะลงทุนคุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ยังเผยว่า “จุดเริ่มต้นของการจัดงาน Bitkub Meetup เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการเปิดพื้นที่ส่งต่อโอกาสทางความรู้และอินไซต์สำคัญจากนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้นำในแต่ละวงการ ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และโอกาสใหม่ ๆ นี้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยในแต่ละเดือนจะคัดเลือกหัวข้อที่น่าสนใจมานำเสนอ หวังเกิดเป็นคอมมูนิตีของคนทุกเพศทุกวัยที่อยากมาติดอาวุธทางความรู้ในการลงทุนด้านต่าง ๆ”พร้อมประกาศวันจัดงานสัมมนาครั้งใหญ่แห่งปี BITKUB SUMMIT 2025 ที่ปีนี้มาในแนวคิด “Gateway to the Future: เปิดประตูเทคโนโลยีและการลงทุนสู่โลกอนาคต” ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2568 ณ Exhibition Hall 3-4, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมี 3 หัวข้อหลักของงาน ได้แก่ ความรู้ด้านการเงิน (Financial Literacy) เทคโนโลยี (Digital Literacy) และการดูแลสุขภาพเพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity) ซึ่งเตรียมพร้อมเชิญนักธุรกิจ นักลงทุน และผู้นำด้านเทคโนโลยีแนวหน้าในระดับโลกและภูมิภาคเอเชีย มาร่วมแบ่งปันความรู้และวิสัยทัศน์ในหัวข้อสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกในงาน Bitkub Meetup ครั้งที่ 6 ยังมีการเปิดตัวไทม์ไลน์ของนวัตกรรมใหม่ที่ลูกค้าและผู้ใช้งานแอพลิเคชัน Bitkub Exchange จะได้ใช้บริการและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในปี 2568 นี้ โดย คุณสกุล มณฑา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านผลิตภัณฑ์ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด นำเสนอถึงฟีเจอร์ใหม่ต่าง ๆ เช่น Auto DCA, Profit & Loss, KYC Revamp, Privilege Program, User Setting Price Alert ฯลฯ พร้อมเตรียมพบกับรูปโฉมใหม่ของแอพลิเคชันเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานมีสิทธิ์ในการทดลองใช้งาน Beta Version อีกด้วยรวมถึงการเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยที่บิทคับให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก โดย คุณนรธิป ธนสารศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวเสริมถึงมาตรการความปลอดภัยของการให้บริการและการนำร่องแคมเปญ #บิทคับไม่มีมอม้า เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฟอกเงิน รวมถึงการออกมาตรการต่าง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆคำเตือน: บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.