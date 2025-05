TOA GREEN MISSION มากกว่าสีสัน คือความยั่งยืน จากค่านิยมองค์กร สู่พันธกิจเพื่อโลกและสังคม

เมื่อมองไปที่สีสันนับพันเฉดที่เติมแต่งอาคารบ้านเรือนให้สวยงาม เราอาจจะไม่เคยนึกว่าเบื้องหลังสีเหล่านั้นมีอีกหนึ่ง "สีสัน" ที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือ "สีแห่งความยั่งยืน" เพราะในยุคที่โลกเรียกร้องให้ทุกองค์กรต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น ทีโอเอได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นำที่แท้จริง ด้วยการแสดงให้เห็นว่า "การทำธุรกิจให้เติบโต" และ "การดูแลโลก" สามารถทำไปพร้อมกันได้ทีโอเอไม่ได้แค่พูดถึงความยั่งยืน แต่ได้ลงมือทำมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับซึ่งปรากฏชัดเจนในการดำเนินงานหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นรางวัล Business Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมทั้งการเป็นองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization : CALO) ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นที่จริงจังของทีโอเอในการดำเนินธุรกิจสีสันแห่งความยั่งยืนที่ทีโอเอให้ความสำคัญนั้น มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบูรณาการความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยได้กล่าวถึงกลยุทธ์สำคัญที่เรียกว่า “7-GREEN" ว่า“ทีโอเอมุ่งมั่นที่จะผสานการดำเนินงานภายในให้สอดรับกันอย่างลงตัว ตั้งแต่การคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว (Greenovation), การพัฒนากระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยของเสียและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Green Production), การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ (Green Energy), การสร้างผลกระทบเชิงบวกภายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท (Green Value Chain), การร่วมมือกับคู่ค้าในการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน (Green Partner), การรับรองมาตรฐานสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Certified) และการดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม (Green Reforestation)”ความมุ่งมั่นนี้ยังขยายไปถึงการดูแลผู้บริโภคอย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากความพยายามของทีโอเอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ จนได้ผ่านการรับรอง "ฉลากลดโลกร้อน" (Carbon Footprint Reduction: CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มากถึง 131 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งนับเป็นจำนวนที่มากที่สุดในตลาดผู้ผลิตสีของประเทศไทยในขณะนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะมอบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพให้กับทุกคนโดยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากลดโลกร้อนครอบคลุมหลากหลายกลุ่ม เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่สีทาภายในที่คำนึงถึงสุขภาพผู้อยู่อาศัยเป็นหลักอย่าง TOA Organic Care ไปจนถึงสีช่วยให้พื้นผิวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ตอบโจทย์สุขอนามัยที่ในบ้าน เช่น Duraclean และ Duraclean A Plus สีทาภายนอกคุณภาพสูงที่โดดเด่นเรื่องความทนทาน สะท้อนร้อน และประหยัดพลังงานอย่าง SuperShield สีน้ำอะคริลิกที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศเช่น 4SEASONS, 4SEASONS 5in1, TOA Shield-1 Nano, SUPERMATEXรวมถึงสีรุ่น Expert 2 in 1 ที่ผสานคุณสมบัติของสีทับหน้าและรองพื้นไว้ในกระป๋องเดียวอย่างลงตัว ไม่เพียงเท่านี้ยังมีผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และ TOA Industrial Lacquer สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ที่พร้อมรังสรรค์บ้านและพื้นที่ของผู้บริโภคให้สวยงาม ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 7-GREEN นี้ ได้ถูกกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนด้วยเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของ ทีโอเอ นั่นคือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHGs emissions) ภายในปี 2050 ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงความมุ่งมั่น แต่เป็นการลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นายจตุภัทร์ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นขององค์กรว่า "สำหรับทีโอเอ ความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ แต่เป็น “ค่านิยม” ที่ฝังอยู่ในหลักการดำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกวัน เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงของธุรกิจ คือการสร้างคุณค่าให้กับโลกควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างมั่นคง"นอกจากการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้ว ทีโอเอยังมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่เข้มแข็ง เพราะเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทจะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อชุมชนของเราเติบโตไปด้วยกันผ่านโครงการต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน อาทิ โครงการด้านการศึกษาและพัฒนาอาชีพด้านงานสี เคมีภัณฑ์ และวัสดุก่อสร้าง การพัฒนาชุมชนและรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งเสริมด้านกีฬาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬา การพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทีโอเอได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงคำพูดหรือการสื่อสาร แต่เป็นการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งแต่กระบวนการผลิต ไปจนถึงการสร้างสรรค์สังคมนี่คือ "สีสัน" ที่แท้จริงของทีโอเอ - ไม่ใช่แค่สีที่ใช้ทาบ้าน แต่เป็นสีแห่งความรับผิดชอบ สีแห่งการแบ่งปัน และสีแห่งความยั่งยืน ที่พร้อมจะแต่งแต้มสีสันให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น เมื่อเราเลือกผลิตภัณฑ์ของทีโอเอ เราไม่ได้เพียงแค่เลือกคุณภาพและความสวยงาม แต่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ด้วย.