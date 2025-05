บล.พายยกระดับการลงทุนในหุ้นไทยและ TFEX ด้วย Innovative Trading ผ่าน MT5 มอบโซลูชันการเทรดที่ล้ำสมัยให้กับนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ บล.พาย ผู้นำด้านบริการการเงินและการลงทุนแบบครบวงจร เปิดตัวบริการเทรดหุ้นไทยและ TFEX ผ่านแพลตฟอร์ม MT5 มอบโซลูชันการเทรดที่ล้ำสมัยให้กับนักลงทุนในฐานะ Innovative Solution Broker ที่ส่งพร้อมต่อยอดความมั่งคั่ง และก้าวไปสู่ Financial Success กับ บล.พายนายณัฐพล จันทร์สิวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บล.พาย กล่าวว่า “บล.พายยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตและพัฒนาบริการให้แก่นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด บล.พายได้เข้าเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) กับบริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด ผู้พัฒนาระบบ (ISV) ที่ได้รับการรับรองจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ถือใบอนุญาตโปรแกรมเทรดระดับโลกอย่าง MT5 อย่างเป็นทางการ การร่วมมือครั้งนี้ทำให้บล.พาย เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้บริการเทรดหุ้นไทย และ TFEX บน MT5 ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถเลือกใช้เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพบนโปรแกรมเพื่อเป็นตัวช่วยในการสร้างผลตอบแทนตามแนวทางการลงทุนที่เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละท่าน สะท้อนแนวคิด Financial Success ที่บล.พาย ยึดมั่นในการต่อยอดความมั่งคั่งให้แก่นักลงทุนอย่างยั่งยืน”โปรแกรม MT5 เป็นโปรแกรมเทรดระดับโลกที่พร้อมไปด้วยเครื่องมืออันหลากหลายซึ่งสามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งในตลาดหุ้นและตลาด TFEX โดยมีจุดเด่นหลายประการ ทั้งการมี Indicator มากกว่า 50 ชนิดที่ช่วยนักลงทุนจับจังหวะลงทุนได้แม่นยำ พร้อมด้วย Smart Stream ที่สามารถช่วยคัดกรองหุ้นและการลงทุนต่างๆ ในแพลตฟอร์ม ตามความต้องการของนักลงทุนแต่ละท่านได้โดยเฉพาะ รวมไปทั้งสามารถดูสรุปความเห็นจากนักวิเคราะห์ในการลงทุนที่สนใจไปพร้อมกันกับการคัดกรองได้ด้วย อีกทั้งยังสามารถเทรดแบบ One Click Trading บนกราฟได้ทันที และส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Real Time จึงทำให้ไม่พลาดโอกาสการลงทุน อีกทั้งบล.พายยังมี MT4 โปรแกรมการเทรดและวิเคราะห์ TFEX โดยเฉพาะ ตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาด TFEX ในลูกค้ารายย่อยนำเสนอเครื่องมือการเทรดเชิงเทคนิคให้เลือกใช้มากมาย พร้อมทั้งสามารถซื้อขายได้แบบเรียลไทม์และตั้งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติ โดยนักลงทุนสามารถดูกราฟ และซื้อขายได้พร้อมกันในคราวเดียว อีกทั้งยังซื้อขายทำกำไรได้โดยไม่ต้องเฝ้าจอเทรดตลอดเวลาทั้งนี้ การที่นักลงทุนของบล.พาย สามารถเทรดบน MT4 และ MT5 ได้ นั้นถือเป็นการติดอาวุธเพิ่มให้แก่นักลงทุนขึ้นไปอีกระดับ ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้ตามเป้าหมายของตนเองได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ บล.พายยังตั้งเป้าส่งเสริม Community ของนักลงทุนที่เทรดผ่าน MT4และ MT5 ด้วยกิจกรรมต่อเนื่องตลอดปี ตัวอย่างเช่น การแข่งขัน “Pi MT5 Stock Scanner Competition” การสแกนหุ้นไทยที่มีศักยภาพในการทำกำไรผ่านโปรแกรม MT5 ครั้งแรกในประเทศไทย ชิงของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท โดยเปิดแข่งขันทั้งหมดถึง 4 รอบ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนกรกฎาคม 2568 อีกทั้งยังมีการจัดสัมมนา MT5 Master Class สอนเทรดผ่าน Live Facebook รายเดือน เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ