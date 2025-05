LEOส่งทุเรียนทางรถไฟไปจีน 50 ตู้-หนุนรายได้ Non freight โต

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เปิดฉากฤดูกาลขนส่งทุเรียนทางรถไฟไปประเทศจีนเฟสแรก ด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิ “LEO Reefer Container” จำนวน 50 ตู้ ภายใต้การบริหารงานของบริษัทในเครือ LaneXang Express Co., Ltd. (LXE) ฟากซีอีโอ "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" มั่นใจสามารถรองรับทุเรียนสดจากไทยสู่ปลายทางเมืองคุนหมิงประเทศจีนโดยไม่มีความเสียหาย พร้อมเปิดรับออเดอร์เฟสสอง ดีมานด์ล้น สนับสนุนรายได้ Non freight โตแกร่ง

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เริ่มส่งทุเรียนเฟสแรก โดยใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิ “LEO Reefer Container” ที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จำนวน 50 ตู้ โดยมี LaneXang Express Co., Ltd. (LXE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางรางของ LEO เป็นผู้บริหารจัดการการดำเนินงานทั้งหมด โดยได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม เพียง 3 วันแรกหลังเปิดฤดูกาล ลูกค้าได้จองตู้ครบทั้งหมด 50 ตู้เรียบร้อยแล้ว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อคุณภาพตู้และบริการของ LEO ซึ่งปัจจุบัน LXE ได้ทยอยขนส่งสินค้าออกจากประเทศไทยผ่านเส้นทางรถไฟลาว-จีน คาดว่าถึงปลายทางภายใน 2 สัปดาห์“แม้ปีนี้การดำเนินงานจะเผชิญกับความซับซ้อนมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านพิธีการศุลกากรและมาตรการตรวจสอบสารตกค้าง เช่น สาร Basic Yellow 2 (BY2) ซึ่งเป็นสารเคมีในกลุ่มสีย้อมที่อาจถูกใช้เคลือบเปลือกทุเรียนเพื่อให้มีสีเหลืองสดใส แต่เป็นสารก่อมะเร็งและส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกัน หากสะสมในร่างกาย รวมถึงการตรวจสอบแคดเมียม ซึ่งเป็นโลหะหนักที่อาจปนเปื้อนในดิน น้ำ หรือปุ๋ยเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกทุเรียน มาตรการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเหล่านี้ ส่งผลให้ระยะเวลาขนส่งเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 4 วัน เป็น 8–10 วัน และเมื่อรวมกับปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก จึงเกิดความแออัดตามหน้าด่านไทย-ลาว-จีน อย่างไรก็ตาม ความเสถียรและประสิทธิภาพของตู้ควบคุมอุณหภูมิ LEO Reefer Container ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถรักษาคุณภาพของทุเรียนได้จนถึงปลายทางโดยไม่มีความเสียหาย ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพ 100% และยิ่งตอกย้ำถึงความได้เปรียบจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ LEO ที่สร้างความแตกต่างในการแข่งขันได้อย่างแท้จริง”สำหรับการดำเนินงานขนส่งทุเรียนในฤดูกาลนี้ ยังอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระดับกลยุทธ์จากจีนที่สำคัญอย่าง China Railway International Multimodal Transport Co., Ltd (CRCT) บริษัทในเครือของ China Railway Group (CR) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งทางราง มีบทบาทสำคัญในการจัดการตารางตู้รถไฟขาออกจากลาว และการรับตู้เปล่าคืนจากคุนหมิงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถบริหารรอบตู้ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อความต้องการของตลาดทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา LEO ได้เริ่มทดลองขนส่งทุเรียนทางรถไฟในช่วงปลายฤดูกาล ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้ในปีนี้บริษัทฯ สามารถวางแผนเชิงรุกและขยายการให้บริการได้เต็มศักยภาพ และคาดว่า volume การขนส่งสินค้าทางรางจากไทยไปประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 60% เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยขณะนี้ตู้เปล่าชุดแรกได้เริ่มทยอยกลับมาประเทศไทยเพื่อรองรับคำสั่งซื้อในรอบถัดไป ซึ่งลูกค้าได้เริ่มจองล่วงหน้าแล้วอย่างต่อเนื่องประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าวว่า บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ ซึ่งเชื่อมั่นว่าการลงทุนในทรัพย์สินตู้ควบคุมอุณหภูมิ และการพัฒนาศักยภาพของทีมงานตลอดเส้นทาง จะช่วยผลักดันขีดความสามารถของโลจิสติกส์ไทยให้ทัดเทียมระดับภูมิภาคและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดย LEO ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการขนส่งทางรางระหว่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ทั้งในไทย ลาว และจีน เพื่อสร้างระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาวด้วยเช่นกัน