Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 32.69- แกว่งตัวกรอบกว้าง-ติดตามราคาทองคำ

เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(28พ.ค.68)ที่ระดับ 32.69 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลง”จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.74 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.50-32.85 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways (แกว่งตัวในกรอบ 32.68-32.82 บาทต่อดอลลาร์) แม้ว่าในช่วงแรกเงินบาทจะทยอยอ่อนค่าลง เข้าใกล้โซนแนวต้าน 32.85 บาทต่อดอลลาร์ ตามจังหวะการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ ที่มาพร้อมกับการย่อตัวลงบ้างของราคาทองคำ หลังรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ ออกมาดีกว่าคาด อาทิ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค โดย Conference Board ในเดือนพฤษภาคม ที่ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 98 จุด ดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้แถวระดับ 87 จุด ท่ามกลางความหวังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับบรรดาประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนนอกจากนี้ บรรยากาศในตลาดการเงินสหรัฐฯ ก็ทยอยกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น หลังบอนด์ยีลด์ระยะยาวของสหรัฐฯ ทยอยย่อตัวลงบ้าง ทว่า การย่อตัวลงบ้างของบอนด์ยีลด์ระยะยาวสหรัฐฯ กลับเป็นปัจจัยที่จำกัดการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกันก็ช่วยหนุนให้ราคาทองคำสามารถทยอยรีบาวด์สูงขึ้น (นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ร้อนแรงขึ้น และช่วยหนุนความต้องการถือทองคำ) โดยเฉพาะในช่วงเช้าของตลาดการเงินเอเชีย ทำให้เงินบาทก็พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นบ้าง ตามอานิสงส์การรีบาวด์ขึ้นของราคาทองคำสำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่ถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงรายงานการประชุม FOMC ล่าสุด (FOMC Meeting Minutes) ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงราว 01.00 น. ของเช้าวันพฤหัสฯ นี้ ตามเวลาประเทศไทยน นอกจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้นรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง รายงานดัชนีภาคธุรกิจจากบรรดาเฟดสาขาต่างๆ เพื่อประกอบการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดส่วนในฝั่งเอเชีย-แปซิฟิก บรรดานักวิเคราะห์ต่างประเมินว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจพิจารณาลดดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ระดับ 3.25% ตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ท่ามกลางแรงกดดันต่อเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากนโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯและนอกเหนือจากปัจจัยข้างต้น ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะหุ้นเทคฯ ใหญ่ อย่าง Nvidia ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในตลาดการเงินได้ พร้อมทั้งรอติดตาม สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รวมถึงการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงความคืบหน้าของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับบรรดาประเทศคู่ค้าสำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เราคงมุมมองเดิมว่า ราคาทองคำยังถือเป็นปัจจัยเสี่ยง Two-Way risk ที่อาจทำให้เงินบาทสามารถเคลื่อนไหวแข็งค่า หรือ อ่อนค่าลงได้ ตามทิศทางราคาทองคำ ดังจะเห็นได้จากในช่วงเช้าของตลาดการเงินเอเชีย ที่เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้น หลังราคาทองคำสามารถรีบาวด์สูงขึ้นได้อย่างไรก็ดี เรามองว่า หากบรรยากาศในตลาดการเงินยังคงอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง อีกทั้งผู้เล่นในตลาดก็เริ่มลดความสนใจในธีม Sell US Assets ลงบ้าง ก็อาจจำกัดการรีบาวด์ขึ้นของราคาทองคำ และทำให้ ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบ Sideways หรืออาจกล่าวได้ว่า ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่ โดยหากราคาทองคำ (XAUUSD) สามารถปรับตัวขึ้นเข้าใกล้โซนแนวต้านก่อนหน้า เช่นโซน 3,350-3,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็อาจหนุนให้เงินบาทสามารถทยอยแข็งค่าขึ้นทดสอบโซนแนวรับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้อีกครั้ง (แนวรับถัดไปของเงินบาทจะอยู่แถว 32.35 บาทต่อดอลลาร์)แต่หากราคาทองคำย่อตัวลงบ้างจากโซนแนวต้าน หรือจากระดับปัจจุบัน เข้าหาโซนแนวรับแถวโซน 3,200-3,250 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก็อาจช่วยหนุนให้เงินบาทพลิกกลับมาอ่อนค่าลงได้ไม่ยาก แต่โดยรวมการอ่อนค่าของเงินบาทก็อาจเป็นไปอย่างจำกัด โดยมีโซนแนวต้านแถว 32.85 บาทต่อดอลลาร์ และโซนแนวต้านถัดไปในช่วง 33.00 บาทต่อดอลลาร์โดยรวมเราประเมินว่า เงินบาทอาจยังคงแกว่งตัวในกรอบ Sideways ที่กว้างพอสมควร แต่ก็มีโอกาสเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Up หรือทยอยอ่อนค่าลงมากขึ้น ตราบใดที่ตลาดการเงินอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยรวมออกมาสดใส ดีกว่าคาด และที่สำคัญ ตลาดควรทยอยคลายกังวลแนวโน้มเสถียรภาพการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนธีม Sell US Assets ได้ นอกจากนี้ เราขอเน้นย้ำว่า พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงนี้ ได้สะท้อนว่า ตลาดค่าเงินยังอยู่ในภาวะผันผวนสูง ทำให้เรายังคงแนะนำผู้เล่นในตลาดว่า ควรใช้กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลยุทธ์ Options และการพิจารณาใช้ Local Currency เนื่องจากบางสกุลเงิน อย่าง CNYTHB ก็มีความผันผวนที่ต่ำกว่า USDTHB อย่างเห็นได้ชัด