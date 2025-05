'กรุงไทย-กสิกรไทย'เปิดถอนเงินไม่ใช้บัตรข้ามธนาคารที่ตู้ ATM

ธนาคารกรุงไทย(KTB) เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยบริการถอนเงินไม่ใช้บัตรแบบข้ามธนาคาร (Cross Bank Cardless ATM Withdrawal) สามารถถอนเงินไม่ใช้บัตร ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และ K PLUS ได้ทั้งตู้ ATM/CDM ของธนาคารกรุงไทย และธนาคารกสิกรไทย จำนวนรวมกว่า 16,000 ตู้ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยลูกค้าธนาคารกรุงไทยสามารถใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เมื่อทำรายการถอนเงินที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรแบบข้ามธนาคาร ลูกค้าธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการผ่าน Krungthai NEXT เพื่อสร้างรหัสถอนเงิน และนำไปใช้ถอนเงินสดที่ตู้ ATM/CDM ของธนาคารกสิกรไทย และ ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยสแกน QR Code ที่หน้าจอตู้ ATM/CDM ของธนาคารกรุงไทย ทั้งนี้ การใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรข้ามธนาคารมีค่าธรรมเนียมตามที่แต่ละธนาคารกำหนด