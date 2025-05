'โบทานิก้า'สยายปีก ลุย “กระบี่”เปิดวิลล่าลักชัวรี มูลค่า 500 ลบ.รับดีมานด์นลท.-ลูกค้าไฮเอนด์มองหาบ้านหลังที่2

โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า เดินหน้ากลยุทธ์ขยายธุรกิจสู่หัวเมืองสำคัญอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดขยายพอร์ตสู่จังหวัดกระบี่กับโครงการ Botanica Luxury Krabi พร้อมจัดงานพิเศษ The Exclusive Open House เผยโฉมวิลล่าตัวอย่างสุดหรูเป็นครั้งแรก ณ ที่ตั้งโครงการ ต้อนรับนักลงทุนไทย-ต่างชาติ เอเจนต์ชั้นนำ และลูกค้าที่สนใจมากมาย ตอกย้ำศักยภาพของทำเล “กระบี่” และสะท้อนความไว้วางใจในประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของแบรนด์โบทานิก้าฯ ในฐานะนักปั้นอาณาจักรไลฟ์สไตล์ระดับโลก โบทานิก้าฯ มั่นใจโปรเจกต์แรกในกระบี่ ซึ่งมีมูลค่า 500 ล้านบาท จะได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม ด้วยมาตรฐานการสร้างสรรค์โครงการอสังหาฯ ลักชัวรีที่ประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 20 ปีของแบรนด์ภายใต้มาตรฐาน 3 แกนหลักที่เป็นดีเอ็นเอของแบรนด์ ได้แก่ งานออกแบบ (Design) ที่คำนึงถึงไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัย, ความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (Nature) และคุณภาพเหนือระดับ (Quality) โดยคาดว่าโครงการ Botanica Luxury Krabi จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาดบ้านพักตากอากาศระดับลักชัวรีในกระบี่

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด เผยว่า "เรามองว่าศักยภาพของกระบี่ในวันนี้เป็นที่น่าจับตา เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มเติบโต โดยเฉพาะเซกเมนต์ไฮเอนด์ ที่มีดีมานด์แข็งแกร่งจาก ผู้ซื้อระดับบนจากยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง กระบี่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติสมบูรณ์ มีความสงบและเป็นส่วนตัวสูง แต่ในขณะเดียวกันจังหวัดก็กำลังยกระดับโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการขยายท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เฟสใหม่ ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง 8 ล้านคนต่อปี และการพัฒนาไลฟ์สไตล์อีโคซิสเต็มที่ตอบสนองตลาดลักชัวรีนอกจากนี้ กระบี่ยังเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2568 ไตรมาสแรก มีนักท่องเที่ยวรวมกว่า 1.76 ล้านคน รวมถึงยังติดอันดับท็อป 5 จังหวัดที่ทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2567 ในการดำเนินธุรกิจของเรา โบทานิก้าฯ ไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัย แต่เรามุ่งรังสรรค์ไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายครบวงจรและสร้าง 'สินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่คุ้มค่า' ที่ตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัยเองและมอบผลตอบแทนระยะยาวที่น่าดึงดูด เรามั่นใจว่ากระบี่พร้อมก้าวขึ้นมาเป็น The Next Global Destination ซึ่งหากเปรียบเทียบกับตลาดอสังหาฯ ในภูเก็ต กระบี่ถือเป็นตลาดใหม่ที่ราคาที่ดินยังไม่สูงนัก เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเริ่มต้นสร้างพอร์ตโฟลิโอในราคาที่ยังเข้าถึงได้ แต่ก็ต้องเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่มาพร้อมคุณภาพและสามารถสร้างผลกำไรในระยะยาวได้"สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของโครงการ Botanica Luxury Krabi ครอบคลุมทั้งกลุ่มคนไทยระดับกลาง-บน อายุระหว่าง 30-50 ปี ที่ต้องการวิลล่าสำหรับพักตากอากาศหรือลงทุน, นักลงทุนต่างชาติจากยุโรปและเอเชีย ตลอดจนกลุ่มชาวต่างชาติเกษียณแล้วที่ต้องการบ้านหลังที่สองในสภาพแวดล้อมที่สงบและใกล้ชิดธรรมชาติอันงดงาม โดยพบว่ากลุ่มลูกค้าที่มองหาบ้านตากอากาศในกระบี่ ต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบที่มอบความเป็นส่วนตัว ทั้งยังคำนึงถึงความยั่งยืน และต้องสามารถปล่อยเช่าได้ ซึ่ง Botanica Luxury Krabi สอดรับเทรนด์การอยู่อาศัยครบทุกข้อ พร้อมมอบความอุ่นใจด้วยบริการก่อนและหลังการขายครบวงจรเพื่อดูแลเจ้าของวิลล่าในทุกมิติโปรเจกต์ Botanica Luxury Krabi นำเสนอวิลล่าหรูในคอมมูนิตี้อันร่มรื่นเป็นส่วนตัวเพียง 25 ยูนิต ในราคาเริ่มต้น 16.6 ล้านบาท โครงการตั้งอยู่ที่ซอยอ่าวน้ำเมาพัฒนา อ.เมือง จ.กระบี่ มีพื้นที่รวมโครงการ 17,604.28 ตารางเมตร โดยมีขนาดที่ดิน 455.40-774.16 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอย 260-380 ตารางเมตร มาพร้อมห้องนอน 3-4 ห้อง ห้องน้ำ 3-4 ห้อง และพื้นที่สวนในโครงการรวมถึง 878.24 ตารางเมตร โดยคอนเซปต์การออกแบบวิลล่าต่อยอดจากโครงการที่ประสบความสำเร็จในภูเก็ต พร้อมนำเสนอวิลล่าสองสไตล์ที่ได้รับความนิยมอย่าง Modern Loft และ Modern Mid-Century โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่าย เน้นฟังก์ชันการใช้งานจริง ผสานความอบอุ่นของวัสดุธรรมชาติ และมอบประสบการณ์การพักอาศัยที่หรูหราแต่กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกหนึ่งจุดแข็งสำคัญของโครงการคือทำเลศักยภาพที่เดินทางสะดวก ใกล้ท่าเรียบเรืออ่าวน้ำเมาเพียง 6-7 นาที สามารถเดินทางไปยังหาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง รวมถึงใกล้สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างสะดวกสบาย ห่างจากหาดอ่าวนาง สุสานหอย และหาดต้นไทร ประมาณ 10 นาที ใกล้สนามบินนานาชาติกระบี่เพียง 30 นาที และใช้เวลาเพียง 35 นาทีไปยังอ่าวท่าเลน จุดขึ้นเรือท่องทะเลฝั่งอันดามัน นอกจากนี้ยังใกล้แหล่งช้อปปิ้ง เช่น แม็คโคร กระบี่ และ Vogue Department Store ทั้งยังใกล้สถานพยาบาลและโรงเรียนชั้นนำอย่าง โรงพยาบาลกระบี่และโรงเรียนนานาชาติกระบี่ อีกด้วยโบทานิก้าฯ ฉลองการเปิดตัว Botanica Luxury Krabi ภายในงาน The Exclusive Open House ด้วยโปรโมชันพิเศษกับราคาวิลล่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพียง 15.9 ล้านบาท (พิเศษจำนวน 1 หลัง) เฉพาะผู้ที่จองภายในงานเท่านั้น มาร่วมยกระดับการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมค้นพบโอกาสใหม่กับการลงทุนในกระบี่ได้แล้ววันนี้.