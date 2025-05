PLUS ปิดดีลลูกค้ารายใหญ่ออเดอร์ทะลักยอดขาย Q2-Q3พุ่ง

“ โรแยล พลัส ” เผยปิดดีลลูกค้ารายใหญ่ 2 รายสำเร็จ สร้างรายได้ตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไป โดยยอดขายในไตรมาส 2-3/2568 ทำ New High จากจำนวนออเดอร์ที่สั่งเข้ามาโดยเฉพาะจีน และมีปัจจัยบวกจากยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกา หลังปูพรมวางจำหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ครอบคลุมช่องทางการจัดจำหน่ายหลักทั่วประเทศแล้ว ยอดขายจะกลับมาเติบโตชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีนี้ พร้อมเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต มั่นใจผลงานโตตามเป้า









นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวและน้ำผลไม้เติมเนื้อส่งออกทั่วโลกกว่า 111 ประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 มีทิศทางที่สดใส คาดว่าสามารถทำผลงาน New High ได้ เนื่องจากเห็นยอดออเดอร์ที่สั่งเข้ามาแล้ว ประกอบกับเป็นช่วง High Season ของธุรกิจ ดังนั้นมั่นใจยอดขายปีนี้จะโตตามแผน โดยบริษัทสามารถปิดดีลลูกค้ารายใหญ่ 2 รายได้สำเร็จ ซึ่งจะสร้างรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/68 เป็นต้นไป และมีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง“บริษัทเชื่อมั่นธุรกิจเข้าสู่ไอซีซั่นตั้งแต่ไตรมาส 2 นี้เป็นต้นไป สนับสนุนผลงานทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมาย โดยตัวเลขผลประกอบการในช่วงไตรมาส 3 ประเมินว่าพุ่งสู่จุดพีค และเป็นไตรมาสที่บริษัทเร่งผลิตและเร่งส่งออกได้เต็มทั้งไตรมาส” นายพลแสง กล่าวประกอบกับบริษัทมุ่งส่งออกไปจีนมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าประเทศจีน มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% บรรจุในขวด PET ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงกว่าขวดแก้ว โดยบริษัทได้เร่งสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และเปิดโอกาสในการรับ ODM ให้กับลูกค้ารายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งลูกค้ารายใหญ่ที่บริษัทมียอดคำสั่งซื้อรอรับรู้รายได้ (Backlog) เริ่มทยอยผลิตและส่งออกได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2568 เป็นต้นไป หลังจากช่วงไตรมาส 1 เป็นเฟสทดสอบการผลิต (Test-run) กับลูกค้า คาดว่ารายได้จากจีนจะเติบโตสูงถึง 180% และมั่นใจยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากยอดขายในตลาดสหรัฐอเมริกา หลังจากเราปูพรมวางจำหน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ครอบคลุมช่องทางการจัดจำหน่ายหลักทั่วประเทศแล้ว ยอดขายจะกลับมาเติบโตชัดเจนในช่วง ไตรมาสที่ 2 ปีนี้ เนื่องจากสินค้าเราได้รับการตอบรับที่ดีจากการขยายเข้าช่องการขายสู่ Mainstream ที่ได้มีการ Testing State ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา และเริ่มมี Repeat Order แล้วในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน บริษัทเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ร่วมพัฒนากับลูกค้ารายใหญ่ (Co-Branding) อย่างเป็นทางการในไตรมาส 2 นี้ โดยยืนยันว่าการปรับขึ้นภาษีนำเข้าในสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท กลับกัน กลายเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าเร่งคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนสำหรับตลาดต่างประเทศอื่น ๆ บริษัทเดินหน้ารุกขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคตะวันออกกลางและยุโรปอย่างต่อเนื่อง โดยนำเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 100% ภายใต้แบรนด์ “COCO ROYAL” เข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ พร้อมตั้งเป้ายอดขายในตลาดสหรัฐฯ เติบโต 32%, ยุโรป 32%, ตะวันออกกลาง 9%, แอฟริกา 43%, โอเชียเนีย 44% และอเมริกาใต้ 43% ตามลำดับโดยปัจจุบันมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดแก้วอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านขวดต่อปี และเครื่องดื่มบรรจุขวด PET ประมาณ 250 ล้านขวดต่อปี เมื่อรวมทั้งปีคาดว่ากำลังการผลิตจะอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 65% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มอย่างไรก็ดี ในช่วงไตรมาส 2 นี้ บริษัทเดินหน้าขยายตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของไทย ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการ SME สตาร์ตอัป และบริษัทขนาดใหญ่ ให้สามารถเชื่อมโยงกับผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก โดย PLUS จะไปร่วมงาน Thaifex Anuga Asia 2025 พบกันได้ที่บูธ OO29 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2568 นี้ ที่อิมแพค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี