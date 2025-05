SO ส่งมอบรถ 244 คัน สนับสนุนภารกิจภาครัฐ

สยามราชธานี ส่งมอบรถยนต์จำนวน รวมทั้งสิ้น 244 คัน แก่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ SO ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพรถยนต์อย่างเข้มงวด ตามเงื่อนไข TOR และสามารถส่งมอบได้ ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือ 1. ธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) 2. ธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) กล่าวว่า SO WHEEL หนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัท ให้บริการรถเช่าสำหรับภาครัฐและองค์กรชั้นนำ ได้ดำเนินการส่งมอบรถยนต์รวมทั้งสิ้น 244 คัน ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในภารกิจของกองพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมทั่วประเทศ โดยรถยนต์ที่ส่งมอบประกอบด้วย รถตู้ Toyota Commuter จำนวน 130 คัน, รถกระบะ 4 ประตู 16 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ISUZU อีก 98 คัน ทั้งนี้การส่งมอบดำเนินไปอย่างครบถ้วน ตรงตามกำหนด และอยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดตามข้อตกลงใน TORเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของโครงการ SO WHEEL ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับรถ ทั้งในด้านการบริหารสัญญา การใช้งานรถยนต์ และการใช้ระบบบริหารงานซ่อม VMS (Vehicle Management System) ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลที่ช่วยติดตามสถานะรถ นัดหมายซ่อม ตรวจสอบประวัติการใช้งาน และดึงรายงานต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ช่วยลดภาระงานเอกสาร และเสริมประสิทธิภาพในการจัดการยานพาหนะภาครัฐอย่างเป็นระบบ"SO มีมาตรฐาน Quality Checker สำหรับตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อให้มั่นใจว่ารถทุกคันพร้อมใช้งานอย่างถูกต้องตามสัญญา เรามีศักยภาพในการส่งมอบรถยนต์ล็อตใหญ่ได้อย่างมืออาชีพ ตรงเวลา และตอบโจทย์ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างครบถ้วน ขณะเดียวกันยังมีการสนับสนุนการอบรมการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นให้กับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน “นางสาวกัณธิมา กล่าวการส่งมอบรถยนต์จำนวนมากในครั้งนี้ สะท้อนถึงความสามารถของ SO ในการบริหารจัดการโครงการภาครัฐระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี SO ยืนหยัดในบทบาทของพันธมิตรที่ภาครัฐไว้วางใจได้ ด้วยการให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความถูกต้อง และความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนภารกิจอันทรงเกียรติให้ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ