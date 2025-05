EAคว้าอันดับท็อป 10% บริษัทที่ดีที่สุดด้าน ESG จาก S&P Global

พลังงานบริสุทธิ์ “รับรางวัล หลังถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มบริษัท ท๊อป 10% ของโลกด้านความยั่งยืน ESG จาก S&P Global Corporate Sustainability Assessment ปี 2568 ตอกย้ำจุดยืนด้านพลังงานสะอาด

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เป็นตัวแทนบริษัทขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของ EA ในด้านพลังงานสะอาดและความยั่งยืนโดยการประเมินครั้งนี้ มีบริษัทเข้าร่วมกว่า 7,690 แห่ง จาก 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก การที่ EA ติดท๊อป 10% บริษัทที่ดีที่สุดในโลกด้านความยั่งยืน และยังเป็น 1 ใน 2 บริษัท ในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า (Electric Utilities) ที่ได้รับการคัดเลือก ถือเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล รวมถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยนายวสุ กลมเกลี้ยง กล่าว “การได้รับการยอมรับในระดับโลกเช่นนี้ เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง แม้ในปีที่ผ่านมาเราจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ และประสบปัญหาที่หนักมากก็ตาม แต่ EA ก็ยังได้รับการคัดเลือก ซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของ EA ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั้งยังตอกย้ำความเป็นผู้นำของเราในด้านพลังงานสะอาดอีกด้วย”EA ในฐานะผู้นำด้านพลังงานสะอาด ที่ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนแต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืน ผ่านการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “Energy Absolute, Energy for the Future” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงการได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จึงถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ EA ในการสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด และตอกย้ำบทบาทสำคัญของบริษัทในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ Net Zero เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นให้กับคนรุ่นหลังต่อไป“ท้ายที่สุดนี้ เราจะยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ในการพัฒนาด้านพลังงานสะอาด ผ่านการนำหลักการ ESG เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ และนี่คือพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของเราในการร่วมต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนสำหรับพวกเราทุกคน” นายวสุ กลมเกลี้ยง กล่าว