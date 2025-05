KBANKจัดฟอรัมใหญ่เปิดตัว K SME SIERRA ติวเข้มธุรกิจเร่งปรับตัว

เปิดเผยว่า โครงการ K SME SIERRA เป็นโครงการพิเศษสำหรับดูแลลูกค้าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและพร้อมขยายธุรกิจ สนับสนุนให้ธุรกิจมีกลยุทธ์และองค์ความรู้ ปรับตัวรับมือได้ทันท่วงทีกับโลกธุรกิจในปัจจุบัน ด้วยสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่คัดสรรมาให้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดย K SME SIERRA Thrive on the E.D.G.E. FORUM 2025 จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้มุมมองและกลยุทธ์การฝ่าสภาวะเศรษฐกิจผันผวน เพราะการทำธุรกิจมีความท้าทายเกิดขึ้นเสมอ กระแส Deglobalization จะเกิดขึ้น ทำให้เห็นการแบ่งแยกขั้วทางเศรษฐกิจชัดเจน และล่าสุดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับและจีน ซึ่งความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกลายเป็นสภาวะปกติ ดังนั้นการทำธุรกิจต้องรอบคอบมากขึ้นและพร้อมปรับตัวตลอดเวลานอกจากนี้ภายในงานยังได้ฟังข้อมูลวิเคราะห์เจาะลึกในหัวข้อ “Global and Thai Economic Turbulence” โดยมีนายบุรินทร์ อดุลวัฒนะ กรรมการผู้จัดการและ Chief Economist บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด และ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มุมมองถึงสถานการณ์สงครามการค้าจากนโยบายของสหรัฐอเมริการและจีน ที่ถึงแม้จะมีการเจรจาต่อรองกันออกไป 90 วัน แต่เป็นการพักรบเพื่อซื้อเวลา จึงเป็นช่วงที่ธุรกิจไทยควรเริ่มวางแผนกระจายความเสี่ยงตลาดใหม่ ที่ผ่านมาประเทศไทยขาดดุลการค้าเพราะนำเข้ามากกว่าส่งออก แต่ปีนี้มีความท้าทายกว่าเดิมเพราะขาดปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งส่งออกติดลบและนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไป ตอนนี้ SME ไทยอยู่ในเกมใหม่ ถ้าเอาความสำเร็จในเกมเดิมมาใช้ ก็จะอยู่ไม่ได้ นอกจากนี้ต้องปรับกลยุทธ์จากตั้งรับเป็นเชิงรุก สร้างโอกาสจากวิกฤตสำหรับหัวข้อถัดมาคือ “Business Adaptation & Solutions” ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่มบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เห็นพ้องกันว่าไทยเผชิญความท้าทายจากการปรับตัวช้าในสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก และเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดต้องปรับตัวด้วยการหาตลาดใหม่และกระจายความเสี่ยง เร่งผลักดันและพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้วยการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม Productivity นำสินค้าเดิมมาพัฒนารูปแบบใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจับกลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงเพิ่มมุมมองการรับรู้เรื่อง ESG ที่เป็นโอกาสทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้านนายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลของธนาคารพบว่าการทำธุรกรรมของรายย่อยลดลง สะท้อนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง จึงแนะนำว่าในเวลานี้การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่ธุรกิจควรให้ความสำคัญมากที่สุด