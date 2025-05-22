xs
xsm
sm
md
lg

Money20/20 เปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Money20/20 มหกรรมงานรวมฟินเทคชั้นนำของโลกและศูนย์กลางธุรกิจการเงิน ได้ประกาศเปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิ จากด้านเทคโนโลยีการเงินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจากธนาคาร ฟินเทค นีโอแบงก์ บริษัทเงินร่วมลงทุน และแบรนด์ชั้นนำของโลก มาร่วมกันตัดสินในเวทีนี้ โดยคณะกรรมการชุดนี้สะท้อนถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมุมมองอันหลากหลายจากผู้นำในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา ตอกย้ำบทบาทของงานรางวัลครั้งนี้ในฐานะมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับความเป็นเลิศในแวดวงฟินเทค

คณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards ได้แก่:

รางวัล Banking Award

ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน:

- Joanne Hannaford, Chief Information Officer & Chief Product Officer Corporate Bank, Deutsche Bank

กรรมการผู้ตัดสิน:

- Annerie Vreugdenhil, Chief Commercial Officer Personal & Business Banking, ABN AMRO N.V.

- Elizabeth Jimenez, Senior Vice President, Strategic Risk, Citi

- Glauber Mota, CEO, Revolut

- John Piazza, Head of Product, Newline by Fifth Third

- Juliana Binatti Motta, Founder & Chief Product Officer, Pismo

- Lukasz Strozek, Chief Technology Officer, LendingClub

- Nobutake Suzuki, President & CEO, MUFG Innovation Partners Co., Ltd.

- Tosin Eniolorunda, Founder & Group CEO, Moniepoint Inc.

รางวัล Diamond Award

ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน:

- Lynn Martin, President, NYSE Group

กรรมการผู้ตัดสิน:

- Manolo Sánchez, CEO, Adelante Ventures LLC

- Nico Kersten, CEO & Managing Director, Mercedes pay GmbH

- Suzan Kereere, President, Global Markets, PayPal

- Tim Shen, CEO, LianLian Global

รางวัล Payments Award

ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน:

- Howard R. Fields, Chief Ethics & Compliance Officer, Mastercard

กรรมการผู้ตัดสิน:

- Brigette Korney, Global Head of Risk, Adyen

- Camilla Bullock, CEO, Emerging Payments Association Asia

- Meron Colbeci, Chief Product Officer, Checkout.com

- Neetika Bansal, Head of Money Management & Crypto, Stripe

- Olugbenga Agboola, Founder & CEO, Flutterwave Inc.

- Pebbles Sy, Chief Technology & Operations Officer, GCash

- Prajit Nanu, CEO, Nium

- Theresa Gongora, Executive Vice President, Merchant Solutions, Global Payments, Inc.


รางวัล Partnerships & Strategic Alliance Award

ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน:

- Anthony Thomas, Managing Director, FinTech, Delivery Hero

กรรมการผู้ตัดสิน:

- Jose Antonio Murillo, CEO, RappiCard

- Joyce Lim, Director of Global Payments, Expedia Group

- Mariette Ferreira, Chief Marketing Officer, PPRO

- Mohammed Alzubi, Founder & Managing Partner, Nama Ventures

- Ranjit Sarai, VP Digital & Ecosystem, Canada, Western Union

- Sarah Kocianski, CEO, FinTech Wales

- Suvo Sarkar, Host, Money Majlis podcast, Founder & CEO, 3D Advisory


รางวัล Startup Award

ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสิน:

- Chetan Puttagunta, General Partner, Benchmark

กรรมการผู้ตัดสิน:

- Annie Guo, CEO, Silkpay

- Mareme Dieng, Partner, 500 Global

- Mariel Vasquez, Head of Innovation & Growth, HSBC Mexico

- Mark Fiorentino, Partner, Bain Capital Ventures

- Noam Inbar, Partner, Viola Fintech

- Steph Choo, General Partner, Portage

- Vicky Bindra, CEO, Trulioo

- Vishnu Acharya, Head of Strategy, M&A, Investments, Razorpay


“คณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการยกย่องนวัตกรรมที่ผลักดันวงการฟินเทค ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นสากลอย่างแท้จริงของนวัตกรรมทางการเงิน” คุณ Grania Chesterton Vice President of Awards ของ Money20/20 กล่าว “ด้วยการรวบรวมเสียงจากทั้งศูนย์กลางการเงินที่มั่นคงและศูนย์กลางฟินเทคเกิดใหม่ เราจึงมั่นใจว่า The Money Awards จะเป็นเวทีที่ยกย่องความเป็นเลิศที่ข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ และสะท้อนภาพอนาคตของวงการการเงินในระดับโลกได้อย่างแท้จริง”

คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำการประเมินผลงานผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยเริ่มจากการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ ก่อนจะมีการประชุมหารือร่วมกันแบบตัวต่อตัวในงาน Money20/20 USA ผู้ชนะจะได้รับการประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสด ณ งาน Money20/20 USA ที่ Las Vegas ในเดือนตุลาคม เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นที่ยอมรับระดับสากล

ผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลสุดพิเศษ พร้อมโอกาสในการได้รับการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปีผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Money20/20 ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการบรรยายพิเศษ การเผยแพร่ข่าวสารในสื่อ การเข้าถึงนักลงทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในงาน Money20/20 ทั่วโลก ขณะนี้งานรางวัล The Money Awards เปิดรับสมัครแล้ว และจะปิดรับในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Money Awards กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ https://www.money2020.com/awards
Money20/20 เปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards
Money20/20 เปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards
Money20/20 เปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards
กำลังโหลดความคิดเห็น