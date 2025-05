Money20/20 เปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards

Money20/20 มหกรรมงานรวมฟินเทคชั้นนำของโลกและศูนย์กลางธุรกิจการเงิน ได้ประกาศเปิดตัวคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้นำผู้ทรงคุณวุฒิ จากด้านเทคโนโลยีการเงินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นจากธนาคาร ฟินเทค นีโอแบงก์ บริษัทเงินร่วมลงทุน และแบรนด์ชั้นนำของโลก มาร่วมกันตัดสินในเวทีนี้ โดยคณะกรรมการชุดนี้สะท้อนถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมุมมองอันหลากหลายจากผู้นำในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป ลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา ตอกย้ำบทบาทของงานรางวัลครั้งนี้ในฐานะมาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับความเป็นเลิศในแวดวงฟินเทคคณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards ได้แก่:- Joanne Hannaford, Chief Information Officer & Chief Product Officer Corporate Bank, Deutsche Bank- Annerie Vreugdenhil, Chief Commercial Officer Personal & Business Banking, ABN AMRO N.V.- Elizabeth Jimenez, Senior Vice President, Strategic Risk, Citi- Glauber Mota, CEO, Revolut- John Piazza, Head of Product, Newline by Fifth Third- Juliana Binatti Motta, Founder & Chief Product Officer, Pismo- Lukasz Strozek, Chief Technology Officer, LendingClub- Nobutake Suzuki, President & CEO, MUFG Innovation Partners Co., Ltd.- Tosin Eniolorunda, Founder & Group CEO, Moniepoint Inc.- Lynn Martin, President, NYSE Group- Manolo Sánchez, CEO, Adelante Ventures LLC- Nico Kersten, CEO & Managing Director, Mercedes pay GmbH- Suzan Kereere, President, Global Markets, PayPal- Tim Shen, CEO, LianLian Global- Howard R. Fields, Chief Ethics & Compliance Officer, Mastercard- Brigette Korney, Global Head of Risk, Adyen- Camilla Bullock, CEO, Emerging Payments Association Asia- Meron Colbeci, Chief Product Officer, Checkout.com- Neetika Bansal, Head of Money Management & Crypto, Stripe- Olugbenga Agboola, Founder & CEO, Flutterwave Inc.- Pebbles Sy, Chief Technology & Operations Officer, GCash- Prajit Nanu, CEO, Nium- Theresa Gongora, Executive Vice President, Merchant Solutions, Global Payments, Inc.- Anthony Thomas, Managing Director, FinTech, Delivery Hero- Jose Antonio Murillo, CEO, RappiCard- Joyce Lim, Director of Global Payments, Expedia Group- Mariette Ferreira, Chief Marketing Officer, PPRO- Mohammed Alzubi, Founder & Managing Partner, Nama Ventures- Ranjit Sarai, VP Digital & Ecosystem, Canada, Western Union- Sarah Kocianski, CEO, FinTech Wales- Suvo Sarkar, Host, Money Majlis podcast, Founder & CEO, 3D Advisory- Chetan Puttagunta, General Partner, Benchmark- Annie Guo, CEO, Silkpay- Mareme Dieng, Partner, 500 Global- Mariel Vasquez, Head of Innovation & Growth, HSBC Mexico- Mark Fiorentino, Partner, Bain Capital Ventures- Noam Inbar, Partner, Viola Fintech- Steph Choo, General Partner, Portage- Vicky Bindra, CEO, Trulioo- Vishnu Acharya, Head of Strategy, M&A, Investments, Razorpay“คณะกรรมการตัดสินรางวัล The Money Awards มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานระดับโลกสำหรับการยกย่องนวัตกรรมที่ผลักดันวงการฟินเทค ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นสากลอย่างแท้จริงของนวัตกรรมทางการเงิน” คุณ Grania Chesterton Vice President of Awards ของ Money20/20 กล่าว “ด้วยการรวบรวมเสียงจากทั้งศูนย์กลางการเงินที่มั่นคงและศูนย์กลางฟินเทคเกิดใหม่ เราจึงมั่นใจว่า The Money Awards จะเป็นเวทีที่ยกย่องความเป็นเลิศที่ข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ และสะท้อนภาพอนาคตของวงการการเงินในระดับโลกได้อย่างแท้จริง”คณะกรรมการผู้ตัดสินจะทำการประเมินผลงานผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยเริ่มจากการพิจารณาผ่านระบบออนไลน์ ก่อนจะมีการประชุมหารือร่วมกันแบบตัวต่อตัวในงาน Money20/20 USA ผู้ชนะจะได้รับการประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสด ณ งาน Money20/20 USA ที่ Las Vegas ในเดือนตุลาคม เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นที่ยอมรับระดับสากลผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลสุดพิเศษ พร้อมโอกาสในการได้รับการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้งปีผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ Money20/20 ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการบรรยายพิเศษ การเผยแพร่ข่าวสารในสื่อ การเข้าถึงนักลงทุน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในงาน Money20/20 ทั่วโลก ขณะนี้งานรางวัล The Money Awards เปิดรับสมัครแล้ว และจะปิดรับในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Money Awards กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ https://www.money2020.com/awards