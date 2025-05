“โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า” คว้า 7 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯ หรูดีไซน์เหนือระดับ-ตอบโจทย์ความยั่งยืน

โบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า (Botanica Luxury Villas) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการออกแบบและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ประกาศคว้า 7 รางวัลอันทรงเกียรติ จาก Asia Pacific Property Awards 2025 โดยได้รับการยกย่องจาก 3 โปรเจกต์ใหญ่ ได้แก่ โครงการ HYTHE by Botanica, Botanica Grand Avenue และ Sales Gallery ของ Botanica Grand Avenue ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โครงการที่ผสานความหรูหราเหนือระดับเข้ากับแนวคิดแห่งความยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสูงสุดระดับสากล

นอกจากความสำเร็จจาก 7 รางวัลที่ได้รับแล้ว โบทานิก้ายังเตรียมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้ง ด้วยการได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับภูมิภาค ณ ประเทศอังกฤษ โดยโครงการ Botanica Grand Avenue ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Mixed Use Architecture – Asia และบริษัท Rhyme Design Group ผู้ออกแบบโครงการ Hythe by Botanica ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขา Mixed Use Development เช่นกันAsia Pacific Property Awards 2025 คือสุดยอดงานประกาศรางวัลอสังหาริมทรัพย์ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ International Property Awards เวทีอันทรงเกียรติที่สุดในแวดวงอสังหาฯ ระดับโลก ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรฐานการออกแบบอันโดดเด่น บริษัทพร้อมเดินหน้าสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างสรรค์โครงการที่โดดเด่นสวยงามเป็นเอกลักษณ์ พร้อมรักษามาตรฐานสูงสุดในทุกมิติคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติได้คัดเลือกผู้ชนะในแต่ละสาขา โดยคำนึงถึงทำเลที่ตั้งศักยภาพสูง ความงดงามและฟังก์ชันของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในและภายนอก ตลอดจนนวัตกรรมและคุณภาพของการออกแบบ มาตรฐานด้านความยั่งยืน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งานจริง โดยในปีนี้ โบทานิก้าฯ ได้กวาดรางวัลรวม 7 รางวัล ได้แก่โครงการ HYTHE by BOTANICA คอนโนมิเนียมระดับอัลตราลักชัวรีในย่านลากูน่า ได้รับ 4 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Apartment/Condominium Development for Thailand, Single Apartment/Condominium for Thailand, Mixed-Use Architecture for Thailand และ Mixed-Use Development for Thailand โครงการ HYTHE เป็นโปรเจกต์คอนโดฯ แรกของแบรนด์ ชูคอนเซปต์วิลล่าแนวดิ่ง (Vertical Villa) โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เน้นคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย วางผังโครงการและยูนิตภายในอย่างใส่ใจทั้งด้านฟังก์ชัน ความกว้างขวาง และการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนส เลานจ์ และพื้นที่ Co-working เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงในทุกดีเทลการตกแต่ง พร้อมตั้งอยู่ในทำเลเปี่ยมศักยภาพของเมือง ผสานฟังก์ชันการอยู่อาศัยเข้ากับการใกล้ชิดธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวท่ามกลางไลฟ์สไตล์ฮับได้อย่างลงตัวโครงการ Botanica Grand Avenue คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ คือ Mixed Use Architecture for Thailand และ Mixed Use Development for Thailand เมกะโปรเจกต์แห่งนี้ผสานองค์ประกอบหลากหลาย มีทั้งพูลวิลล่าหรู คอนโดฯ คลับเฮาส์ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดดเด่นด้วยแนวคิดการออกแบบที่ลงตัวทั้งในแง่ฟังก์ชันและสุนทรียะ โดยเน้นการจัดวางผังโครงการให้สามารถแยกโซนอยู่อาศัยกับพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างชัดเจน แต่ยังคงเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวกสบาย สร้างอีโคซิสเต็มที่รองรับไลฟ์สไตล์เหนือระดับในทำเลไพรม์ใจกลางภูเก็ตอย่างแท้จริงSales Gallery โดย Botanica Grand Avenue ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Office Architecture for Thailand จากความงดงามหรูหราของตัวอาคารและฟังก์ชันใช้งานที่ตอบโจทย์ การออกแบบพื้นที่อย่างชาญฉลาดและใช้งานได้จริง รองรับทั้งทีมงาน พาร์ทเนอร์ ลูกบ้าน และแขกผู้มาเยือน พื้นที่ภายในโปร่งโล่งพร้อมพื้นที่กว้างขวางในการแสดงโมเดลของโครงการ ตลอดจนยูนิตตัวอย่างของโครงการในพื้นที่ มีการใช้แสงธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วัสดุที่สวยงามและคำนึงถึงความยั่งยืนในทุกมิติประธานกรรมการบริหาร บริษัท โบทานิก้า ลักซูรี่ ภูเก็ต จำกัด กล่าวว่า เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง 3 โครงการของเราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติถึง 7 รางวัลจากเวที Asia Pacific Property Awards 2025 รางวัลทั้ง 7 สาขานี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทีมงานโบทานิก้าฯ ทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างสรรค์โครงการคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มุ่งผสานความงามของการออกแบบเข้ากับฟังก์ชันการใช้งานจริง และที่สำคัญคือการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการพัฒนา ต่อจากนี้ เราจะยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงการที่สร้างความสุขให้ผู้อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ทุกท่านที่ไว้วางใจโบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า มานานกว่า 20 ปีทุกโครงการของโบทานิก้า ลักซูรี่ วิลล่า ตั้งอยู่บนไพรม์โลเคชันพร้อมชูดีไซน์ที่สะท้อนตัวตนที่เหนือระดับของผู้อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิดการพัฒนาโครงการที่ใส่ใจชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ.