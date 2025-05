ก.ล.ต.ชวน Finfluencer ร่วมโปรเจ็คต์ "ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน" เฟส 2/68

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอเชิญชวน Finfluencer เข้าร่วมโครงการ "ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน" เฟส 2 ปี 2568 ในสาขา "ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินสู่ประชาชน" (The Financial Changemaker Award) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการส่งต่อความรู้ทางการเงินการลงทุนให้แก่ประชาชนโครงการ "ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน" ได้ดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน พ.ศ. 2565 - 2570 ของกระทรวงการคลัง เพื่อผนึกกำลังผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจฯ) รวมถึงสมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนร่วมกันส่งต่อความรู้การเงินการลงทุนให้แก่ประชาชนโดยในปี 2568 นี้ ก.ล.ต. เล็งเห็นว่า Finfluencer เป็นผู้มีศักยภาพในการสื่อสารความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นวงกว้าง ก.ล.ต. จึงขอเชิญชวน Finfluencer เข้าร่วมโครงการในปี 2568 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะพันธมิตรของตลาดทุนในการส่งต่อความรู้การเงินการลงทุน (Financial and Investment Literacy) ให้แก่ประชาชนนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมและเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุน Influencer ที่นำเสนอข้อมูลด้านการเงินการลงทุน หรือ Finfluencer จึงเป็นผู้ที่มีผลต่อความคิดและการตัดสินใจของผู้รับข่าวสารความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข้อมูลทางการเงินแก่ประชาชน หาก Finfluencer ที่นอกจากมีความรู้ความเข้าใจเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว ยังมีความมุ่งหวังที่จะส่งต่อข้อมูลคุณภาพให้แก่สังคมและประชาชนด้วย ถือเป็นเรื่องดีที่ตลาดทุนจะมีพันธมิตรเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการลงทุนที่สื่อสารให้เข้าใจง่าย ก.ล.ต. จึงเพิ่มสาขารางวัลในการเชิดชูเกียรติแก่ Finfluencer สำหรับโครงการตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน เฟส 2 ปี 2568 นี้"สำหรับ Finfluencer ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้1) เป็น Influencer ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุน (Finfluencer) ที่มีกลุ่มผู้ชมหรือคนติดตามในช่องทางออนไลน์ในการดำเนินการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่ประชาชน2) มีผู้ติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ 100,000 บัญชีผู้ใช้ขึ้นไป (รวมทุกช่องทาง)โดยเงื่อนไขในการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสาขา "ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเงินสู่ประชาชน" (The Financial Changemaker Award) ประกอบด้วย(1) จัดทำสื่อความรู้ตามกรอบด้านการเงินการลงทุนที่มีเนื้อหาเป็นไปตามกรอบสมรรถนะหลัก 7 ด้าน* ในการให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน โดยเป็นความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่ไม่เป็นการขาย หรือโฆษณา "ผลิตภัณฑ์หรือบริการด้านการเงินการลงทุน" จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน (ไม่จำกัดรูปแบบ) โดยสื่อดังกล่าวต้องมีจำนวนผู้เข้าถึง (reach) หรือยอดรับชม (views) สะสม ไม่น้อยกว่า 1,000,000 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคม 2568 จนถึง 15 สิงหาคม 2568และ (2) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ "โครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer" ก่อนวันประกาศผลการเชิดชูเกียรติในเดือนตุลาคม 2568 ซึ่งสำนักงานจะประกาศให้ทราบต่อไป (สามารถศึกษารายละเอียดของหลักสูตรโครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer ได้ที่ Thai responsiblevoices)ทั้งนี้ Finfluencer ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น แต่ยังไม่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการของโครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer สามารถสมัครและนำส่งผลงานสื่อความรู้ต่อ ก.ล.ต. ได้ตลอดระยะเวลาโครงการ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณา โดยสามารถแจ้งผลการผ่านหลักสูตรการอบรมโครงการ Responsible Voices สำหรับ Finfluencer ได้ในภายหลังศึกษาข้อมูลรายละเอียดโครงการโครงการ "ตลาดทุนไทย ร่วมใจส่งพลังความรู้ สู่ประชาชน" เฟส 2 ปี 2568 และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการได้ที่ Thai educationcampaign phase 2