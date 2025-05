สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จับมือกับ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดงาน mai FORUM 2025 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 9 ภายใต้คอนเซปต์ ‘ARMED FOR OPPORTUNITY : ติดอาวุธ คว้าโอกาส ในตลาด mai’

ในยุคที่มีแต่ความไม่แน่นอน นักลงทุนและผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมปรับตัวและมองหาวิกฤตให้เป็นโอกาสใหม่ๆ mai FORUM 2025 จึงเป็นตัวช่วย ติดอาวุธด้วยความรู้ เสริมความเข้าใจ สร้างเครือข่าย และเปิดมุมมองใหม่ ให้กับทุกคนที่ต้องการคว้าโอกาสของตลาด mai ในครั้งนี้ถือเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการใน mai ได้พบปะและนำเสนอข้อมูลธุรกิจแก่ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ทุกท่านได้ค้นหาโอกาสของธุรกิจแต่ละบริษัท รวมถึงการส่งเสริมความเข้าใจในศักยภาพของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาด mai รวมไว้ในงานเดียวการออกบูธของบริษัทจดทะเบียนใน mai พร้อมกับผู้บริหารระดับ Chief มาร่วมให้ข้อมูลของธุรกิจแบบใกล้ชิดพบกับเวทีสัมมนาที่น่าติดตามค้นหาอีกหลาย SESSION ตลอดทั้งวัน พบ SESSION พิเศษ การแนะนำวิธีแก้พอร์ตหุ้นติดดอย และการจัดพอร์ตเลือกหุ้นให้พอร์ตเติบโตได้จริง โดยวิทยากรระดับชั้นนำในภาคตลาดทุนมากมายบนเวที ได้แก่- SESSION 2: KEYNOTE SPEECH หัวข้อ Opportunities in the mai Market: Investor’s Perspective- SESSION 3: PANEL DISCUSSION หัวข้อ ถอดรหัสเทรนด์โลก : เจาะลึกผลกระทบจากสหรัฐฯ สู่โอกาสและ ความท้าทายของธุรกิจ MID-SMALL CAP ไทย- SPECIAL SESSION (รอบเช้า): หัวข้อ mai Investment Clinic ติดดอยเต็มพอร์ต แก้ยังไง?- SESSION 4: Pitching Stage Transformative & Innovation Showcase พบกับธุรกิจที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของ ตลาด mai- SESSION 5: New Gen Investor on Stage รับฟังแนวคิดการลงทุน กับนักลงทุนรุ่นใหม่- SPECIAL SESSION (รอบบ่าย): mai Investment Clinic จัดพอร์ตยังไงให้สมดุลและโตได้จริงโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงาน สำหรับงาน mai FORUM 2025 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2568 เวลา 09.30-17.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์