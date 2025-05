"คีย์ไม่ใช่ของคุณ เหรียญก็ไม่ใช่ของคุณ!" Richard Teng เตือนแรง ใครยังฝากคริปโตไว้กับคนอื่น รีบเปลี่ยนวิธีคิดซะ!

ริชาร์ด เทง ซีอีโอ ไบแนนซ์ ออกโรงเตือนถึงความปลอดภัยในโลกคริปโตว่าไม่ใช่ที่สำหรับคนชะล่าใจ เพราะดิจิทัลแอสเซตเปรียบเหมือนระเบิดเวลา หากไม่เรียนรู้วิธีดูแลตัวเองและควบคุมคีย์ส่วนตัวให้ดี อาจกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปของแฮกเกอร์ กลโกง หรือแม้แต่แพลตฟอร์มล่มเพียงชั่วข้ามคืนเทง เน้นว่า ในยุคที่การแฮก การหลอกลวง และการล่มของแพลตฟอร์มเกิดขึ้นแทบรายวัน การ พึ่งพาบุคคลที่สามในการถือครองสินทรัพย์คริปโตไม่ใช่แค่เสี่ยงแต่คือการเปิดประตูเชื้อเชิญหายนะเข้ามาเอง คริปโตถูกออกแบบมาเพื่อ “ให้ผู้ถือครองควบคุมเอง” และนั่นหมายถึงผู้ที่ถือครอง ต้องรับผิดชอบเองทุกบาททุก ซาโตชิที่ถืออยู่พูดง่ายๆ คือคุณต้องถือคีย์ส่วนตัวไว้กับตัวเอง ไม่ฝากใคร ไม่ไว้ใจใคร ไม่ยกอำนาจให้ใคร "Not your keys, not your coins." ไม่ใช่คำพูดสวยหรู แต่มันคือคำเตือนล่วงหน้ากระเป๋าคริปโตที่คุณควรใช้ ควรเป็นแบบ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่คุณควบคุมเอง 100% ไม่ใช่ให้แพลตฟอร์มเป็นผู้ดูแล เพราะเมื่อพวกเขาล่ม คีย์หาย เงินก็หาย และไม่มีใครมารับผิดชอบให้คุณได้ต้นเหตุของความพัง…เริ่มต้นที่ “คุณ” เองไม่ใช่แค่แฮกเกอร์เทพเท่านั้นที่เอาเงินคุณไปได้ บ่อยครั้งที่สุด คนที่ทำให้เงินหายคือ “ตัวคุณเอง” จากพฤติกรรมสุดประมาท เช่นฟิชชิ่งหน้าตาเหมือนเว็บจริงเป๊ะ ตรวจลิงก์ทุกครั้งก่อนคลิก อย่าไว้ใจ DM หรืออีเมลสุ่มสี่สุ่มห้าแม้หน้าตาจะคุ้น แต่แฮกเกอร์ก็เลียนแบบได้ อย่าตัดสินแค่โลโก้หรือชื่อ ตรวจ URL ให้ชัดก่อนคลิกไม่มีแพลตฟอร์มไหนในโลกที่มีสิทธิ์ถาม Seed Phrase ของคุณ ใครถาม = หลอกลวง!มีคีย์ส่วนตัวแล้วไม่พอ ถ้ากระเป๋าคุณไม่ปลอดภัย นั่นก็เท่ากับคุณปล่อยบ้านไว้ให้โจรเข้ามาได้ง่ายๆ กระเป๋าฮาร์ดแวร์อย่าง Ledger หรือ Trezor คือมาตรฐานทองคำ เพราะคีย์จะถูกเก็บออฟไลน์ ห่างไกลมัลแวร์อนาคตของการดูแลตนเองกำลังจะเปลี่ยนไปแม้วันนี้การดูแลตนเองอาจดูซับซ้อน แต่วงการกำลังพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ อย่าง Social Recovery Wallets, Multi-sig Wallets, และการยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ ซึ่งจะช่วยให้คนทั่วไปสามารถรักษาความปลอดภัยโดยไม่ต้องเป็นเซียนเทคแต่ไม่ว่ากระเป๋าจะฉลาดแค่ไหน ถ้าคนใช้ยังขาดสติ มันก็ไม่มีค่าอะไรเริ่มปกป้องทรัพย์สินคุณตั้งแต่วันนี้ไม่มีเทคโนโลยีไหนช่วยคุณได้ หากคุณไม่ช่วยตัวเองก่อน เริ่มวันนี้ ตรวจลิงก์ทุกครั้งก่อนคลิก ไม่แชร์ Seed Phrase เด็ดขาด และฝึกนิสัยการระวังตัวเป็นประจำ สะสมความรู้ให้เหมือนสะสมเหรียญ แล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ “เลือกดูแลเอง”"คริปโตไม่ใช่แค่เครื่องมือการเงิน แต่มันคือเสรีภาพ… และเสรีภาพต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบ" เทง กล่าวย้ำทิ้งท้าย