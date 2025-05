ดีบีเอส วิคเคอร์ส คว้า 5 รางวัล การันตีผลงานใน Extel Poll 2025

ดีบีเอส สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก คว้ารางวัลจากผลโหวตนักลงทุนสถาบัน Extel Poll 2025บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากผลสำรวจ Extel Poll 2025 ซึ่งจัดทำโดยการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนสถาบันทั่วโลก สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อคุณภาพของการให้บริการด้านการขายและบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ โดยสามารถคว้ารางวัลสำคัญได้ถึง 5 รายการ ได้แก่• อันดับ 1 Best Thematic Research: คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล• อันดับ 1 Best Salesperson in Thailand: คุณกมลวรรณ อัศวธิตานนท์ (โจแอน)• อันดับ 2 Best Salesperson in Thailand: คุณนริศรา วิเศษโกสิน (นีน่า)• อันดับ 3 Best Broker in Thailand: บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด• อันดับ 4 Best Offshore Broker in Thailand: บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด• อันดับ 5 Best Onshore Broker in Thailand: บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดรางวัลทั้งหมดนี้ สะท้อนถึงความสามารถในการให้บริการนักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศที่ลงทุนในตลาดทุนไทย ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทีมงานทุกฝ่าย ทั้งในส่วนการขาย การวิเคราะห์ และการให้บริการลูกค้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการพัฒนาตลาดทุนไทยคุณนริศรา วิเศษโกสิน กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน กล่าวว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจจากลูกค้า และความทุ่มเทของทีมงานที่มุ่งมั่นสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในตลาดทุนไทย และจะเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและระดับโลกต่อไป”คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล กรรมการบริหารอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความ สำเร็จครั้งนี้ เป็นผลจากความทุ่มเทและความสามารถของทีมวิจัยของเรา ที่มุ่งมั่นนำเสนอการวิเคราะห์ที่ลึก มองไปข้างหน้า และเชื่อมโยงแนวโน้มโครงสร้างกับโอกาสในการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม เราขอขอบคุณลูกค้าและนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจ และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในโลกการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างแท้จริง”