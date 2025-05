KKPคาดสินเชื่อบ้านปีนี้ทรงตัว-เปิด HOME FLEXI เสริมสภาพคล่องลูกค้า-ชูดอกเบี้ยต่ำ-ไม่ต้องยื่นขอใหม่

เปิดเผยว่า ธนาคารมองภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องอาจจะถึงเลขสองหลักได้ ซึ่งส่งผลต่อสินเชื่อบ้านให้ชะลอตัวด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของเกียรตินาคินตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อบ้านในปีนึ้ที่ 5,000-6,000 ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน จากยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2567 ที่ 57,000 ล้านบาทสำหรับคุณภาพสินเชื่อนั้น ณ สิ้นปี 2567 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ของสินเชื่อบ้านอยู่ที่ระดับ 1.5% มี Credit Cost 0.5% ซึ่งถือว่าต่ำ โดยลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารกว่า 50% เป็นราคาบ้าน 7 ล้านบาทขึ้นไป กลุ่มต่ำกว่า 3 ล้านบาทมีไม่เกิน 5% ขณะที่ยอดปฎิเสธสินเชื่อที่ 40%ก็ค่อนข้างทรงตัวเช่นกัน"ปีนี้ตลาดรวมที่อยู่อาศัยก็คงยังติดลบไม่น้อย ปัจจัยหลักๆมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อ มีความไม่แน่นอนสูง คนที่แม้ว่ามีแผนจะซื้อที่อยู่อาศัยก็ชะลอไปก่อน รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา ก็มีการซื้อบ้านเพื่อการลงทุน หรืออยู่อาศัยหลังที่สอง สามไประดับหนึ่งแล้ว และในฝั่งของผู้สร้างก็มี Over Supply ในบางกลุ่มอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ในฝั่งความต้องการมีที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นปัจจัยสี่ก็ยังคงมีอยู่ในกลุ่มที่มีความพร้อม ทำให้สินเชื่อบ้านอยู่ในภาวะบาลานซ์คือทรงๆ หรือลดลงเล็กน้อยขึ้นอยู่กับไส้ในพอร์ตของแต่ละแห่ง โดยของเกียรตินาคินลูกค้าส่วนใหญ่ราคาบ้าน 7 ล้านบาทขึ้นไปอย่างไรก็ตาม ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง ธนาคารเล็งเห็นถึงความจำเป็นในด้านของสภาพคล่องที่อาจจะตึงตัวขึ้นในบางช่วง จึงเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ KKP HOME FLEXI ตอบโจทย์ความต้องการใชเ้งิน ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านเคเคพีในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.925% วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท วงเงินถอนขั้นต่ำ 3,000 บาททั้งนี้ KKP HOME FLEXI เป็นวงเงินพร้อมใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้าน KKP ที่จ่ายค่างวดปกติโดยผ่อนจนเหลือต่ำกว่า 80%ของราคาบ้านก็สามารถนำเงินส่วนต่างมาใช้ หรือกรณีลูกค้าที่มียอดโปะค่าผ่อนชำระส่วนก็สามารถเบิกส่วนดังกล่าวมาใช้ได้ โดยเบิกใช้ผ่าน KKP mobile ได้ตามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอสินเชื่อใหม่นายภัทรพงศ์ กล่าวอีกว่า KKP HOME FLEXI ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อ TOP UP จากสินเชื่อเดิม เพราะเป็นการนำเอาวงเงินที่ลูกค้าโปะหรือผ่อนมาเกินแล้วให้นำมาใช้ในยามจำเป็นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำอิงจาก MLR ลบ ดังนั้น จึงต่างกับกลุ่มสินเชื่อบ้านแลกเงินที่ใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน และยังต้องทำเรื่องยื่นขอสินเชื่อใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม อาทิ ค่าจดจำนอง เป็นต้น และยังใช้ระยะเวลานานกว่าด้วย ซึ่งแม้ว่ากลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มรายได้ปานกลาง-สูง แต่ก็อาจจะเกิดภาวะหรือความจำเป็นในการใช้เงินได้เช่นกัน KKP HOME FLEXI จะเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ โดยลูกค้าสินเชื่อบ้านของ KKP ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์วงเงินอัตโนมัติเพิ่งยื่นความจำนงกับธนาคารได้ ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าสินเชื่อบ้าน KKP ประมาณ 40% จะมียอดผ่อนเกินอยู่"เราคงไม่ได้ตั้งเป้าหมายของผลิตภัณฑ์นี้ เพราะตามปกติของ KKP แล้ว เราไม่ให้ความสำคัญกับยอดการปล่อย แต่จะให้ความสำคัญกับการให้ Value กับลูกค้ามากกว่า โดยเฉพาะสินเชื่อบ้านที่มีการแข่งขันสูง หากแข่งขันด้านราคาอย่างเดียวก็ไม่ยั่งยืน มาแค่รีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยต่ำเท่านั้น ดังนั้น KKP ก็จะให้ความสำคัญกับการบริการที่ครบวงจร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความแตกต่าง อย่าง KKP HOME FLEXI นี่ก็เป็นอีกส่วนที่แสดงให้ถึงความตั้งใจดังกล่าว โดยปัจจุบันสัดส่วนสินเชื่อปล่อยใหม่จะมีส่วนของรีไฟแนนซ์ประมาณ 50%"