เฟรเซอร์สฯ ชู 3 กลยุทธ์ดันธุรกิจโรงงาน-คลังสินค้าโตแกร่งสวนศก.โลก

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มองตลาดโรงงาน-คลังสินค้าให้เช่ายังขยายตัวต่อเนื่อง แม้เผชิญความไม่แน่นอนจากภาษีการค้าระหว่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เตรียมแผนสร้างธุรกิจเติบโตมั่นคงผ่าน Sustaining Value – Creating Value – Unlocking Value ชูจุดแข็งมีสินค้าและบริการครบครันในไทย-อินโด-เวียดนาม ตั้งเป้าปั๊มรายได้โตทะยานกว่า 4,000 ล้านบาท

“ปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าภายใต้การบริหารจัดการกว่า 3.77 ล้านตร.ม. อยู่ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมีแลนด์แบงก์พร้อมในการพัฒนาสินค้าที่หลากหลาย รองรับดีมานด์ทุกรูปแบบของลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นและ ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นในตลาด ไม่ว่าลูกค้าจะย้ายฐานการผลิตมาที่ไทย หรือต้องการขยายการลงทุนต่อเนื่องไปยังอินโดนีเซียหรือเวียดนาม บริษัทฯ พร้อมเป็นกองหนุนที่ร่วมผลักดันการเติบโตทางธุรกิจไปในทุกสเต็ปของลูกค้า”

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT กล่าวว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะเจอความท้าทายจากภาษีการค้าระหว่างประเทศที่กระทบภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์โดยตรง แต่เราเชื่อมั่นว่าภูมิภาคอาเซียนยังเป็นจุดหมายที่น่าสนใจของนักลงทุน ด้วยปัจจัยความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ และความพร้อมด้านแรงงานที่สนับสนุนภาคการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นประโยชน์จากการย้ายการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่นและรอบคอบ ตั้งเป้าปีงบการเงิน 2568 (ต.ค.2567-ก.ย.2568) สามารถสร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท เติบโต 19% เมื่อเทียบกับปีก่อนนายพีระพัฒน์ กล่าวสำหรับแผนขับเคลื่อนธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด “เติบโตอย่างมั่นคงด้วยกลยุทธ์การเน้นคุณค่า ท่ามกลางโลกที่ท้าทาย (Strengthening Growth Through a Value-Focused Strategy in a Challenging Global Landscape)” ประกอบด้วย1. บริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้ยั่งยืน (Sustaining Value) บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงภายใต้ภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์การให้เช่าและบริการที่ยืดหยุ่น ทั้งรูปแบบสัญญาเช่าระยะสั้น-ระยะยาวที่ปรับได้ตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคารให้สามารถใช้งานได้ทั้งรูปแบบคลังสินค้าและอาคารโรงงาน เพื่อดึงดีมานด์และเพิ่มอัตราการเช่า สอดรับกับสถานการณ์ตลาดที่ดีมานด์โรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งจากการให้บริการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้คำปรึกษาถึงบริการหลังการขาย ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปีที่ผ่านมาสูงถึง 91%2. สร้างคุณค่าพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง ด้วยอาคารที่พัฒนาภายใต้มาตรฐาน Frasers Property (Creating Value) บริษัทฯ มีโซลูชันการให้บริการที่รองรับความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ ครอบคลุมการจัดหาที่ดินจนถึงการก่อสร้างอาคารอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล ทั้งโรงงานและคลังสินค้าแบบพร้อมใช้ (Ready-Built) หลากหลายขนาด แบบสร้างความต้องการของลูกค้า (Built-to-Suit) แบบสร้างตามฟังก์ชันพร้อมใช้ (Built-to-Function) ตลอดจนการร่วมทุนในการพัฒนาโครงการ ARAYA – The Eastern Gateway ที่พัฒนาเป็นระบบนิเวศเมืองอุตสาหกรรมและนวัตกรรมครบวงจรรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นพัฒนาโรงงานและคลังสินค้าตามมาตรฐานอาคารเขียว ทั้งอาคารที่พัฒนาขึ้นใหม่และยกระดับอาคารเดิมให้เป็นไปตามมาตรฐาน LEED, EDGE, TREES สอดรับกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ที่ 100% ของอาคารสร้างใหม่ต้องได้รับมาตรฐานอาคารเขียว และ 85% ของสินทรัพย์ที่บริษัทเป็นเจ้าของและบริหารจัดการต้องได้รับการรับรอง หรืออยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวภายในปี 2573 รวมถึงมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและร่วมดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบธุรกิจอีกด้วย3. ปลดล็อกศักยภาพของพอร์ตโฟลิโอผ่านการบริหารจัดการทรัพย์สินเชิงกลยุทธ์ (Unlocking Value) บริษัทฯ มุ่งมั่นปลดล็อกคุณค่าพอร์ตโฟลิโอผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพย์สินในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจ ทั้งการขายทรัพย์สินที่พัฒนาแล้วให้กับกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งเป็นแนวทางที่ร่วมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องไปด้วยกัน รวมถึงมีการบริหารที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการขายที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ใช้งานอย่างการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคาโรงงานและคลังสินค้า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ เดินหน้าขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ Joint Ventureนอกจากนั้น บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสิร์ฟโซลูชันใหม่ให้กับลูกค้า และปลดล็อกคุณค่าของทรัพย์สินภายใต้การบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น การติดตั้งระบบมิเตอร์อัจฉริยะที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการใช้พลังงาน หรือแอปพลิเคชัน FTX ที่ให้การติดต่อด้านงานซ่อมบำรุงระหว่างผู้เช่าและบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อ พร้อมทั้งยกระดับการบริหารโลจิสติกส์พาร์คของบริษัทตามแนวคิด Smart & Sustainable Logistics Park“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยนับเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมของอาเซียน เพราะเรามีความครบครันและครบวงจรทั้งสินค้าและบริการที่อยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เชื่อมั่นว่าสามารถตอบโจทย์ทุกดีมานด์ของนักลงทุนได้อย่างครอบคลุม เป็นจุดแข็งที่ดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษา ฐานลูกค้าเดิมตามกลยุทธ์ - Secure Core, Embrace Future ของบริษัท ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างการเติบโตของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยได้ในระยะยาว”.