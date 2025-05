TOA เปิดผลงานไตรมาสแรกปี 68 กวาดรายได้ทะลุ 5,467 ล้านบาท ตลาดต่างประเทศฟื้นตัว หนุนกำไรธุรกิจหลักโต 22% แม้เศรษฐกิจท้าทาย

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “TOA”ผู้นำตลาดสีทาอาคารอันดับหนึ่งของไทย เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แผ่นฝ้ายิปซัม กระเบื้องเซรามิก - สุขภัณฑ์อัจฉริยะ และวัสดุก่อสร้างรักษ์โลกครบวงจร ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรก Q1/68เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยกำไรสุทธิจากธุรกิจหลักถึง 797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากตลาดต่างประเทศที่ฟื้นตัวอย่างโดดเด่นถึง 25% ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้รวมได้ถึง 5,467 ล้านบาทนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า แม้จะเผชิญความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นกลับกระตุ้นให้ตลาดสีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับการซ่อมแซมรอยแตกร้าวกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้ การฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะในเวียดนามและเมียนมาร์ ช่วยเพิ่มยอดขายถึง 878 ล้านบาท เติบโตขึ้น 25% ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากธุรกิจหลักถึง 797 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายไดรวมถึง 5,467 ล้านบาทสำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2568 TOA มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ประกอบด้วย1. นวัตกรรมสี 2 in 1 - ปฏิวัติวงการสีด้วยแนวคิด "จบงานไว ไปต่อ เปิดฝา ทาได้เลย" นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมตลาดสีทาอาคาร ด้วยสูตรพิเศษที่รวมสีรองพื้นและสีทับหน้าไว้ในกระป๋องเดียว ลดขั้นตอนการทาสีเหลือเพียง 2 รอบ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุน เจ้าของบ้านได้บ้านสวยในเวลาอันสั้น ขณะที่ช่างสีสามารถรับงานต่อได้เร็วขึ้น อาทิ สีทนได้ 4SEASONS 2in1, TOA Shield Expert2. Total Solution – ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร TOA มุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าให้ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งสี วัสดุปกป้องพื้นผิว เคมีภัณฑ์ แผ่นฝ้ายิปซัม และกระเบื้องเซรามิก ที่สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยความครบครัน พร้อมช่วยลดความผันผวนของรายได้และสร้างเสถียรภาพให้กับธุรกิจ3. Smart Bathroom Solution - รุกขยายธุรกิจสู่ตลาดสุขภัณฑ์อัจฉริยะ TOA จับมือกับ JOMOO แบรนด์สุขภัณฑ์ระดับโลก พร้อมเปิดตัวสินค้าเรือธงอย่าง SMART Toilet ที่มาพร้อมฟังก์ชันล้ำสมัย ดีไซน์โดดเด่น และใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม4. Digitalization & Automation – ยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ระบบอัตโนมัติมาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานภายในอย่างครอบคลุม พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสริมความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนในระยะยาว5. Sustainable and Net Zero - การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอน 50% ในปี 2030 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ในปี 2050 ด้วยกลยุทธ์ 7-Greenอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ Green Production – กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Energy – มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด Green Value Chain – ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนตลอดสายGreen Partner – สร้างพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมด้านความยั่งยืนGreen Reforestation – ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว Greenovation– นวัตกรรมที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Certified & Carbon Footprint Reduction Label - มาตรฐานรับรองด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล"เรามั่นใจว่าด้วยกลยุทธ์ที่ครอบคลุมนี้ จะช่วยให้ TOA สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจมีความท้าทาย" นายจตุภัทร์กล่าวทิ้งท้าย