กรุงไทยจัดทัพโปรเด็ดร่วมมันนี่เอ็กซ์โป-ดึง “เบลล่า ราณี” โปรโมทบ้านแลกเงิน

นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนการสร้างความมั่นคงในชีวิตด้วย สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง ด้วยดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปี เริ่มต้นปีแรก 2.29% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.13% - 5.17% ต่อปี) และ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 3 ปี เริ่มต้น 1.99% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 100% กู้ได้นานสูงสุด 40 ปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.91% - 5.23% ต่อปี) และสินเชื่อบ้านกู้เพิ่ม (Top up) ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปี เริ่มต้น 7.09% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 7.25% - 7.59% ต่อปี) สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MLR = 6.825% ต่อปี (ณ วันที่ 3 มี.ค. 68) อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เงินก้อน เสริมสภาพคล่อง ให้วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป (อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 20% - 24% ต่อปี) สินเชื่อรวมหนี้ข้าราชการยั่งยืน สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร แบบไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน รับดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี 3 ปีแรก หลังจากนั้นดอกเบี้ยคงที่ 4.75% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา (อัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญา 4.49% ต่อปี)พร้อมเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ ด้วย สินเชื่อ SME วงเงินสูง x3 ให้วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ ค้ำประกัน สินเชื่อผ่อนนาน 20 ปี ให้วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก สำหรับร้านค้ารายย่อยที่ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทย และค้าขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ กู้ได้สูงสุด 3 ล้านบาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2 ปีแรก 3.5% ต่อปีด้านเงินฝากนำเสนอเงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ดอกเบี้ยสูงสุด 2.30% ต่อปี สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการออกบัตร สูงสุด 200 บาท บัตรเดบิตกรุงไทย สายมู ลายใหม่ “กรุงไทย เอ็กซ์ตร้า แคร์ พระพิฆเนศเสวยสุข” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เทพคุ้มครอง บัตรคุ้มภัย” และ เปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai Care Savings ขั้นต่ำ 1,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือ สูงสุด 2.5 ล้านบาท รับประกันภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย เอาใจผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ด้วยบัตร Krungthai Travel Debit Card ร่วมกับบัญชี Global Savings มอบประสบการณ์เหนือระดับ ยกระดับ TOURIST สู่ TOURICH ด้วยสิทธิประโยชน์โดนใจ แลกเงินเก็บในบัญชีสกุลต่างประเทศ Global Savings รับอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากสูงสุด 2.5% ต่อปี ครอบคลุมแลกเงินเรทดี 20 สกุลเงินทรัพย์สินพร้อมขาย Krungthai NPA Birthday Sale 2568 จัดลดราคาครั้งใหญ่ สูงสุด 57% กว่า 3,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 13,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2568 Krungthai NPA ทรัพย์เก่า โอกาสใหม่ ลดราคากรณีพิเศษอีกกว่า 40 รายการ และ Krungthai NPA เหมาเหมา ซื้อทรัพย์ราคาพิเศษ เมื่อซื้อยก Lot ตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไป ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียงครึ่งหนึ่ง กรณีซื้อที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ หรือห้องชุด ที่มีราคาซื้อขาย และราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่เกิน 7 ล้านบาท จะได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อชำระเพียง 0.005% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนอง ผู้ซื้อชำระเพียง 0.01% โดยเงื่อนไขเป็นไปตาม มาตรการของภาครัฐ มีผลตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2569ด้านการวางแผนเพื่อสุขภาพและการลงทุน เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ KTX ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และมียอดซื้อขายครบ 50,000 บาท ภายใน 30 วัน รับ Tops e-Voucher มูลค่า 200 บาท ลงทุนภายในงาน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าถืออเนกประสงค์ลาย ART STORY สมัครบัตรเครดิต KTC รับบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท