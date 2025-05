แสนสิริ ขยับลงทุน เปิดคอนโด 'WIDEN' นางลิ้นจี่ วิว skyline โค้งน้ำบางกระเจ้า มูลค่า 3,100 ล้าน

แสนสิริ ผนึก โตคิว ดีเวลลอปเม้นท์ สร้างความมั่นใจสัญญาณบวกตลาดอสังหาฯ ลงทุนเปิดโครงการร่วมทุน "'WIDEN by Sansiri" บนทำเลที่ดินหายาก Rare Location “นางลิ้นจี่” มูลค่าโครงการ 3,100 ล้านบาท กับดีไซต์โครงการที่เห็นวิว โค้งน้ำบางกระเจ้า ที่ไม่มีตึกสูงมาบดบัง เพียง 215 ยูนิต ราคา 8.9 – 49.9 ล้านบาท

โครงการ “WIDEN by Sansiri” (ไวด์เด็น บาย แสนสิริ) แบรนด์ ONE OF A KIND ของแสนสิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง แสนสิริ และ บริษัท โตคิว ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์จากญี่ปุ่น ที่ร่วมทุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การก่อสร้างอาคาร High Rise โดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมาเป็นอันดับหนึ่งบนทำเล Rare Location “นางลิ้นจี่” วิว skyline โค้งน้ำบางกระเจ้า ที่ไม่มีตึกสูงมาบดบัง มูลค่ากว่า 3,100 ล้านบาท คอนโดฯ ห้องใหญ่ที่ออกแบบให้รู้สึกเหมือน “อยู่บ้าน” เลี้ยงสัตว์ได้แห่งแรกในทำเลนางลิ้นจี่ ได้ความสะดวกสบายแบบกลางเมือง ใกล้แหล่งธุรกิจ CBD เป็นส่วนตัวเพียง 215 ยูนิตเท่านั้น เริ่ม 8.9 – 49.9 ล้านบาทWIDEN by Sansiri ภายใต้แนวคิดการออกแบบ Well-being Living ที่มากกว่าคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรีทั่วไป ถ่ายทอดความรู้สึกของการอยู่ในบ้านที่ร่มรื่น สงบ ทั้งกายและจิตใจ เน้นความ Expand ในทุกๆ มิติ ทั้งขนาดพื้นที่ใช้สอยที่กว้างเป็นสัดส่วน, การผสมผสานความเป็นเมืองและธรรมชาติเข้ามาไว้ด้วยกัน , การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ, และการดีไซน์พื้นที่ให้พื้นที่ส่วนกลางเชื่อมต่อกับพื้นที่สีเขียวอย่าง Seamless ได้กลิ่นอายโครงการที่ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวใหญ่และคอมมูนิตี้ของชาวต่างชาติ expat ในย่านนางลิ้นจี่ ที่เรียบง่าย สง่างามรูปแบบห้องเน้นขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1 - 3 ห้องนอน ขนาดพื้นที่เริ่มต้น 45 – 209.75 ตร.ม. ซึ่งหาได้ยากในคอนโดฯ ทำเลกลางเมือง มีส่วนกลางที่ครบครันและโอบรับพื้นที่สีเขียว ประกอบด้วย The Park , Putting Green, Pet Playground, Panoramic Pool, Sky Lounge และ Co-Living Space นอกจากนี้ โครงการยังมีจุดเด่น ด้วยจำนวนที่จอดรถถึง 105% ของจำนวนยูนิต และเป็นที่จอดรถแบบ Conventional ซึ่งหาได้ยาก ในคอนโดฯ ใจกลางเมืองทำเล “นางลิ้นจี่” มีทั้งความสงบแบบ Residential และความสะดวกในการเข้า CBD ด้วยซอยลัดรอบด้าน ในย่านนี้มีโครงการตึกสูงน้อยมาก และไม่ได้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่มากว่า 6 ปี ด้วยทำเลที่ดินที่หายากทั้งในด้านความพร้อมและลงตัวของถนนและผังเมือง ซึ่งทั้ง 2 Factor เป็นเรื่องที่หาไม่ง่ายในย่านนี้ ยังรวมไปถึง ความพิเศษที่แสนสิริได้รับความไว้วางใจจากตระกูลเก่าแก่ในย่าน ส่งต่อที่ดินผืนพิเศษให้พัฒนาโครงการ บนถนน “นางลิ้นจี่” ปากซอยนางลิ้นจี่ 4 ที่มีจุดเด่นทั้งในมุมของการ Access CBD ที่มีซอยให้ shortcut เข้าโซนตัวเมืองได้ ทั้งฝั่ง พระราม 4 (วิ่งเส้น เย็นอากาศ), สาทร (วิ่งเส้น สวนพลู), นราธิวาส (วิ่งเส้น ถนนจันทน์), คลองเตย (วิ่ง เส้นพระราม 3) นับเป็น PRIME Location แต่ไม่ละทิ้งความสงบ ได้วิว “บางกระเจ้า” และ Skyline แบบไม่มีตึกบัง ซึ่งหายากมากในโซนสีลม-สาทร ให้ความรู้สึกของการเป็น Residential Vibe แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถไปยังโซนเมืองได้ง่ายอีกด้วย ยังไม่รวมถึง Hidden จุดเด่นของโครงการเกินความคาดหมายที่ยังซ่อนอยู่อีกมากความอิ่มของย่าน ที่ซัพพอร์ตการอยู่อาศัยในทุกๆมิติของการใช้ชีวิต (CFD – CENTRAL FAMILY DISTRICT)ด้วยความที่นางลิ้นจี่ เป็นย่านที่มีการตั้งรกรากมานาน ทำให้ย่านถูกพัฒนาจนเกิดเป็น Community ที่สมบูรณ์ มีแหล่ง Shopping อย่าง Market Place และ Villa Market ที่เดินไปได้เลยแค่ 100 เมตร, มีร้านอาหารตั้งแต่ Street Food เก่าแก่ไปจนถึงร้าน Fine Dining หรูหรา, มีคาเฟ่ Hidden gem ที่เจ้าของร้านต่างก็เป็นคนในพื้นที่นางลิ้นจี่, โรงเรียนอินเตอร์ชั้นนำ (หลากหลายสัญชาติ) รร.นานาชาติเรนทรี 450 เมตร จากโลเคชั่นที่ใกล้สถานทูตหลายๆ แห่ง, ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำทั้งของคนและของสัตว์ และ แลนมาร์คใหม่ One Bangkok 2.7 กม. จึงถือเป็นย่านที่พร้อมซัพพอร์ตให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างแท้จริง“WIDEN by Sansiri” ราคา 8.9 – 49.9 ล้านบาท* Hidden Gem กลางเมือง อีกหนึ่งโครงการจากแสนสิริที่น่าสนใจมากในปีนี้