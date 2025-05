SA อวดรายได้งวดนี้ 934.99 ลบ. แรงหนุน Landmark at MRTA Station

ไซมิส แอสเสท ไตรมาสแรกรายได้แตะ 934.99 ล้านบาท ฟันกำไร 86.78 ล้านบาท จากการโอนโครงการเรือธง Landmark at MRTA Station เป็นหลัก ด้าน CFO "รีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์" แย้มเดินหน้าปรับกลยุทธ์ Branded Residence- Mixed Use และขยายโครงการแนบราบ พร้อมเจาะกลุ่มนักลงทุนและผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่ หนุนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกเติบโตแกร่ง

นางสาวรีย์ฐิตา อักษรจิรารัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2568 มีรายได้รวม 934.99 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้า จำนวน 627.60 ล้านบาท รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม จำนวน 147.55 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ จำนวน 15.63 ล้านบาท และรายได้อื่นอีก 144.21 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 95.41 ล้านบาท โดยเป็นกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ 86.78 ล้านบาททั้งนี้ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จาก 5 โครงการหลัก ได้แก่ Landmark At MRTA Station, Monsane Ratchapruek - Chaengwattana, Siamese Holm Phahol - Vibhavadi, Siamese Blossom Phahol - Vibhavadi และ Wyndham Bangkok Queen Convention Centre โดยส่วนใหญ่มาจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ Landmark At MRTA Station ขณะเดียวกัน รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างโดดเด่นต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 1/2568 มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 92.60% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า"ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีความท้าทาย แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพอร์ตโครงการ รวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการดำเนินกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบัน" นางสาวรีย์ฐิตา กล่าวสำหรับแนวโน้มในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์แผ่นดินไหว สงครามการค้า และสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย ทาง บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ Landmark At MRTA Station และมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการต้นทุนต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเดินหน้าปรับกลยุทธ์ธ์ด้วยการพัฒนาโครงการ Branded Residence เพิ่มโครงการแบบ Mixed Use และขยายโครงการแนวราบสู่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้ การเจาะกลุ่มลูกค้าที่มองหาการลงทุน โดยเฉพาะในตลาดให้เช่าเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีแนวโน้มกลับมาคึกคักและได้รับแรงหนุนจากการกลับมาของชาวต่างชาติ เป็นอีกกลยุทธ์ที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานในไตรมาส 2 และช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปตามแผนของบริษัท