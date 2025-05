กสิกรไทยเอาใจสายจุ่มจับมือ POP MART เปิดตัวบัตรเดบิต CRYBABY -คอลเลกชัน Crying

เปิดเผยว่า การร่วมมือกับ POP MART บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย Art toys ชื่อดังระดับโลก ในการออกบัตรเดบิต CRYBABY กสิกรไทยครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการบัตรเดบิตที่ไม่เคยมีมาก่อน เพราะนอกจากจะเป็นครั้งแรกที่เป็นความร่วมมือระหว่าง POP MART และธนาคารไทย โดยนำ CRYBABY คาแรกเตอร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย และออกแบบโดยศิลปินชาวไทย มาดีไซน์เป็นลายหน้าบัตรแล้ว ยังเป็นครั้งแรกของบัตรเดบิตที่มาในรูปแบบกล่องสุ่ม ที่ให้ลูกค้าได้สนุกกับการลุ้นจุ่มลายหน้าบัตรเดบิตด้วยตัวเอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์และความรู้สึกเช่นเดียวกับการลุ้นเปิดกล่องสุ่ม Art toys"บัตรเดบิต CRYBABY กสิกรไทย เจาะกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และนักสะสม ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างแท้จริง"นอกจากการออกลายหน้าบัตรเดบิตใหม่ที่ธนาคารกสิกรไทยถือเป็นผู้นำบัตรเดบิตลายคาแรกเตอร์แล้ว ธนาคารยังมีกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตด้านอื่น ทั้งการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ราบรื่นและสะดวกสบายในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการพัฒนาให้การใช้งานมีความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ถือบัตร เช่น ส่วนลดร้านค้าชื่อดัง และรับเมนูพิเศษจากร้านอาหารที่ร่วมรายการ โดยคาดว่าในปี 2568 บัตรเดบิตกสิกรไทยจะยังคงเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในด้านการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต หรือคิดเป็น 50% ของส่วนแบ่งของตลาด และมีจำนวนผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทยทุกประเภทรวมกว่า 10 ล้านใบสำหรับบัตรเดบิต CRYBABY กสิกรไทย มีให้เลือกจุ่มทั้งหมด 5 ลาย ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์ยอดนิยมจากคอลเลกชัน Crying Again และบัตรเดบิต CRYBABY แม็กซ์พลัส กสิกรไทย ที่เพิ่มความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท มีให้เลือกทั้งหมด 3 ลาย (สามารถเลือกลายหน้าบัตรได้โดยไม่ต้องจุ่ม) ซึ่งเป็นลายจากคอลเลกชัน Crying For Loveทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ที่ K PLUS หรือสมัครที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา (เฉพาะลายหน้าบัตรที่กำหนด) พร้อมรับของที่ระลึกกระเป๋าผ้า CRYBABY แบบพกพา (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) และธีม K PLUS ลายตามหน้าบัตรที่เลือก ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 30 เมษายน 2569 และสำหรับลูกค้าที่สมัครบัตร CRYBABY กสิกรไทย และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 8,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 – 31 กรกฎาคม 2568 จำนวน 200 ท่านแรก รับเพิ่มฟรี พวงกุญแจ CRYBABY มูลค่า 1,050 บาท และ 2,000 ท่านลำดับถัดมา รับเพิ่มฟรี พวงกุญแจ CRYBABY มูลค่า 550 บาท