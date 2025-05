แนะดีเวลลอปเปอร์-โลจิสติกส์ ถอดบทเรียนเทคฯอุตฯ ประยุกต์ใช้พัฒนาโครงการ ตอบโจทย์ผู้ซื้อ

เวทีขับเคลื่อนศักยภาพองค์กรระดับสากล “ผู้นําการปฏิวัติ 4IR: ถอดบทเรียนสําคัญจาก WEF Global Lighthouse Network” ขณะที่ เทคโนโลยีอุตฯยังช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจ มีความแม่นยำในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า การสร้างห้องชุดเสมือนจริง สร้างภาพจำให้ผู้ซื้อที่ต้องการอยู่คอนโดฯ ภาคโลจิสติกส์ และ คลังสินค้า นำมาประมวลประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค ธุรกิจต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ ลดความสูญเสียใช้ทรัพยากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนา i-Forum "ผู้นําการปฏิวัติ 4IR: ถอดบทเรียนสําคัญจาก WEF Global Lighthouse Network" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่มาแบ่งปันองค์ความรู้ และร่วมเสวนา ถือเป็นเวทีแห่งการขับเคลื่อนศักยภาพองค์กร ระดับสากล ซึ่ง Global Lighthouse Network คือชุมชนของผู้ผลิตระดับโลก ที่นําเทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 Fourth Industrial Revolution (4IR) มาปรับใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม







โดยเทคโนโลยี 4IR คือ การปฎิวัติอุตสาหกรรม แน่นอนครั้งแรกจะมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เราต้องถอดบทเรียนจากโรงงานระดับโลก มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ ได้ตั้งแต่กระบวนการผลิต หรือ การวิเคราะห์ ทำดาต้า ว่า ความต้องการของลูกค้าในพร็อพเพอร์ตี้ มีอะไรบ้าง และใช้ดาต้ามาใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์ ทำให้บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ สามารถวิเคราะห์ได้ตรงใจลูกค้า ซึ่งแน่นอนในระยะแรกของการทำเรื่องเทคโนโลยี ค่าใช้จ่าย ซึ่งเราจะเห็นความก้าวล้ำในเรื่องการจัดการโครงการขายคอนโดมิเนียม เช่น ใส่แว่นสามมิติ ที่เห็นรูปแบบภายในโครงการ ห้องนอน และสิ่งต่างๆภายในห้องชุด ตรงคอนเซ็ปต์ของลูกค้าและเกิดการตัดสินใจในการซื้อคอนโดฯ เป็นต้น



"การที่เรามีดาต้าเยอะๆ หลากหลาย ข้อมูลแม่นยำมากขึ้น แม่นยำกว่า ก็จะส่งผลให้กำไรที่เพิ่มมากขึ้น เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ประยุกต์เข้ากับองค์กรในธุรกิจอสังหาฯ จุดสำคัญ เมื่อเราได้แนวทางแล้ว การจะพัฒนาแอปพลิเคชั่น ก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เข้ามา เนื่องจากดาต้ามีความแตกต่างกัน เป้าหมายสุดท้าย คือ การส่งเสริมให้ผู้ใช้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องด้วย"

กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของภาคการผลิตทั่วโลกกำลังเกิดขึ้นภายใต้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Fourth Industrial Revolution (4IR) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น AI, IoT, Big Data, หุ่นยนต์อัตโนมัติ และระบบอัจฉริยะต่าง ๆ ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือ การสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับภาคอุตสาหกรรมในระยะยาวดังนั้น งานเสวนาวิชาการ i-Forum มีจุดประสงค์เพื่อเชิญโรงงานชั้นนำของประเทศ มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะเครือข่ายที่มีบทบาทโดดเด่นระดับโลกอย่าง Global Lighthouse Network ซึ่งริเริ่มโดย World Economic Forum (WEF) ร่วมกับ McKinsey & Company เป็นเวทีรวมองค์กรและโรงงานที่ได้รับเลือกให้เป็น “Lighthouse” หรือ “ประภาคาร” ที่ส่องแสงนำทางให้อุตฯทั่วโลก ด้วยการเป็นต้นแบบของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อุตฯยุคที่ 4 (4IR) อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนพร้อมระบุว่า WEF Global Lighthouse Network ประกอบด้วย 3 ประเภทด้วยกันได้แก่ 1) 4IR Lighthouses โรงงานที่ใช้เทคโนโลยี 4IR ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระดับโลกมีทั้งหมด 189 โรงงานที่ได้รับ ในประเทศไทย มีเพียง 2 โรงงานในประเทศไทย2) Sustainability Lighthouse โรงงานที่ไม่เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม มีทั้งหมด 25 โรงงาน ในประเทศไทย มีเพียง 1 โรงงานและ 3) Frontline Workforce of the Future กำลังคนด่านหน้าในอนาคต โครงการนำร่องของ WEF Global Lighthouse Network โดยมีคำขวัญโครงการคือ Empowering people, transforming industries เสริมศักยภาพบุคลากร ปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมสู่อนาคต ปี 2025 มีการร่วมมือมากกว่า 10 บริษัทชั้นนำทั่วโลก และได้ยกย่อง 3 โรงงาน ที่มีนวัตกรรมด้านการพัฒนาทักษะ “กำลังคนด่านหน้า” โดดเด่นเป็นพิเศษทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธี MOU ในโครงการ Advanced Technology Upskill Development Program for Smart Manufacturing 4.0 ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) (WD) สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มีเนื้อหาที่ครอบคลุม 2 กลุ่มเทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ ระบบอัตโนมัติ (Automation) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริงเชิงพาณิชย์รศ.ดร.เชาวลิต ระบุว่าที่สำคัญ แนวคิด “Share Skill” ในโครงการนี้ หมายถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่การสอน แต่เป็นการร่วมเรียนรู้ที่ตอบโจทย์หน้างานจริง และยกระดับสมรรถนะบุคลากรอย่างตรงจุด โครงการนี้จึงไม่ใช่แค่การฝึกอบรม แต่เป็น ต้นแบบของความร่วมมือที่สามารถขยายผลในระดับประเทศ สร้างรากฐานสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ และช่วยพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ บริษัท Delta Electronics (Thailand) ที่จะมาแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้านระบบอัตโนมัติ AI และโซลูชันพลังงานอัจฉริยะ และ บริษัท Bitkub Capital Group Holdings ที่จะสะท้อนภาพอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยผ่านเทคโนโลยีอย่าง Blockchain และ AI และ ข้อมูลเชิงลึก จากสุดยอดงานประชุมผู้นำระดับโลก World Economic Forum ในหัวข้อ Collaboration for the Intelligent Ageทั้งนี้ แนวทางและบทเรียนจากงานสัมมนาครั้งนี้ ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับ นโยบายส่งเสริมการลงทุนพิเศษของ BOI ซึ่งสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมขั้นสูง อันเป็นรากฐานสำคัญของการผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับโลกโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรม 4.0 ไปสู่ อุตสาหกรรม 5.0 ซึ่งมี “มนุษย์เป็นศูนย์กลาง” ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนจัดตั้งศูนย์วิจัยแห่งใหม่ KUARC Kasetsart University AI and Robotics Center ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อสนับสนุนการนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค 5.0 โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการ Upskill และ Reskill ผ่านโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร โรงพยาบาลด้านการแพทย์ และ สนับสนุนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมหรือแม้แต่ในธุรกิจโลจิสติกส์ คลังสินค้า (Warehouse) ถ้ามี IOTมาช่วย จะทำให้เราตรวจสอบปริมาณสินค้าภายในคลังสินค้า มีสต๊อกคงเหลือเพียงพอต่อการจัดส่งให้กับลูกค้าได้นานแค่ไหน รวมถึงยังเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าต้องการซื้อสินค้าประเภทอะไร คาดการณ์ได้แม่นยำ ทำให้ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร และยังคิดค้นโปรดักส์ได้ตรงใจลูกค้าเช่นกันดร.ไสว เชื้อสาวะถี Vice President & Managing Director, HDD Operations, Prachinburi บริษัท Western Digital Storage Technologies (Thailand) กล่าวว่า บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอุตฯการผลิตยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก ด้วยแนวทางการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินงานณชา เกื้อกูลเกียรติ Director, Manufacturing Business Unit of Kenvue Thailand บริษัท Kenvue Thailand กล่าวว่า โรงงานเคนวิวในกรุงเทพฯ ได้รับการยอมรับจาก World Economic Forum ให้เป็น Global Sustainability Lighthouse สะท้อนถึงความมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานโรงงานในกรุงเทพฯ ถือเป็นฐานการผลิตหลักของเคนวิว โดยผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจทั้งนี้ งานสัมนาวิชาการ i-Forum ดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับ นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนพิเศษของ BOI ที่มุ่งสนับสนุนการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล นโยบายเหล่านี้ยังช่วยเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลก พร้อมทั้งผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้เติบโต อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว.