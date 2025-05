ILMกำไรโตต่อเนื่อง สวนตลาดชะลอตัว

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดผลงานไตรมาสแรก รักษามาตรฐานเติบโตต่อเนื่องแม้ตลาดเฟอร์นิเจอร์ชะลอตัว หลังทำรายได้จากการดำเนินงาน 2,479.8 ล้านบาท ดันกำไรพุ่ง 215.4 ล้านบาท แย้มครึ่งปีหลังรอฟังข่าวดี เตรียมเปิดสาขาใหม่ 3 แห่ง ทั้งในจ.เชียงราย รามคำแหง และพรานนกตัดใหม่ มั่นใจด้วยการวางกลยุทธ์ที่ดีจะช่วยฝ่าความท้าทายเศรษฐกิจในทุกมิติ สานต่อเป้าหมายเติบโตยั่งยืน









นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ผู้นำธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานประจำงวดไตรมาส 1 ปี 2568 ว่า ILM มีรายได้จากการดำเนินงาน 2,479.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.2% จากงวดเดียวกันในปี 2567 ที่ทำได้ 2,449.3 ล้านบาท มีกำไร 215.4 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 3.3% จากงวดเดียวกันปี 2567 ที่ทำกำไรได้ 208.6 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็น 8.5% สูงกว่าเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน“ผลงานไตรมาสแรกปีนี้ของ ILM ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แม้ภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศไทยช่วงต้นปีจะชะลอตัวจากสภาวะเศรษฐกิจ กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค ทำให้ตลาดฟื้นตัวได้อย่างจำกัด แต่ด้วยการปรับกลยุทธ์การขายที่ทันท่วงที มีการออกแบบสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าและตอบโจทย์ของผู้บริโภค รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน และระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ ILM ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้และกำไรได้อย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งไตรมาส นี่ถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีที่จะช่วยให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเติบโตแบบยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้สำเร็จ”นอกจากความสำเร็จทางการเงินแล้วในไตรมาสที่ผ่านมา ILM ได้คว้ารางวัล “Leading of ESG Social Product” สุดยอดองค์กรผู้นำ ESG ด้าน Social Product จากเวที Future Trends Awards 2025 ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน ส่งเสริมสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่และในอนาคต ซึ่งสะท้อนถึงการขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG ครบทุกมิติ ทั้ง Environmental, Social and Governance เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวกฤษชนก กล่าวเสริมว่า ในช่วงที่เหลือของปี 2568 คาดว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะนอกจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เปราะบางแล้ว การแข่งขันในหลายๆ ช่องทางก็กดดันให้ผู้ประกอบการต้องแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง แต่กลุ่มที่มีนวัตกรรมการออกแบบเฉพาะตัว หรือแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านดีไซน์และบริการเสริมจะได้เปรียบกว่ารายอื่น ซึ่งสำหรับ ILM เองได้เตรียมแผนกลยุทธ์เพื่อรับมือเรื่องนี้อย่างรอบด้าน รวมทั้งวางแผนขยายสาขาใหม่เพื่อขยายฐานและรักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Index Living Mall สาขา จ.เชียงราย รวมถึงเริ่มก่อสร้าง Little Walk สาขาถนนรามคำแหง และสาขาถนนพรานนกตัดใหม่แล้ว โดยทั้งหมดคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในครึ่งปีหลังนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมเปิดร้านสาขา Flying Tiger Copenhagen แบรนด์ค้าปลีกไลฟ์สไตล์ชื่อดังจากเดนมาร์กในศูนย์การค้าชั้นนำหลายๆ แห่งภายในปีนี้ ซึ่งมั่นใจว่าด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์ในราคาเข้าถึงได้ จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีการนำมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) ภายใต้กรอบ ESG รวมกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม Eco-Friendly มากขึ้นในอนาคตทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.25 บาท ต่อหุ้น คงเหลือที่ต้องจ่ายผู้ถือหุ้นเพิ่มอีก 0.75 บาทต่อหุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 9 พฤษภาคมนี้ และจ่ายเงินปันผล วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น