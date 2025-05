TOA ปังไม่หยุด "4SEASONS 2in1" ฉลองยอดขายทะลุ 100 ล้านใน 2 เดือน

บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) หรือ TOA ผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารอันดับ 1 ของไทยและวัสดุก่อสร้างรักษ์โลก ฉลองยอดขายทะลุ 100 ล้านใน 2 เดือน กับการเปิดตัว "4SEASONS 2in1" นวัตกรรมใหม่สีทับหน้ารวมรองพื้นไว้ในกระป๋องเดียว พร้อมกันถึง 2 รุ่น ได้แก่ "4SEASONS 2in1" ทนทาน 8 ปี และ "4SEASONS SHIELD 2in1" ทนทานสูงสุดถึง 12 ปี การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยม 'Best Innovation Award 2025' ตอกย้ำความปังของนวัตกรรม 2in1 ที่ตลาดรอคอย เอาใจเจ้าของบ้านที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ 'สีบ้าน สีเรือน' ที่จะพลิกโฉมวงการสีด้วยแนวคิด "จบงานไว ไปต่อ" ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ด้วยสีทนได้ 4SEASONS สีคู่บ้านคู่เรือนของคนไทยตัวจริง ที่ครองแชมป์สี ยอดขายอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TOA เผยว่า สีทนได้ 4SEASONS 2in1 สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสี ด้วยยอดขายถล่มทลายทะลุ 100 ล้านบาทภายในเพียง 2 เดือน สะท้อนว่าเราความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการสีทาบ้านที่ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว คุ้มค่าทั้งด้านราคาและคุณภาพระยะยาวในฐานะผู้ผลิตและผู้นำอุตสาหกรรมสีทาอาคารเจ้าตลาดเบอร์หนึ่ง จึงได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ “สีทับหน้ารวมรองพื้น” ไว้ในกระป๋องเดียว เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและช่างสีที่ต้องการ 'จบงานไว' และมีประสิทธิภาพสูง ทำให้สีทนได้ 4SEASONS 2in1 เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่าอย่างครบถ้วนสำหรับทุกบ้าน ทั้งช่วยประหยัดเวลา ลดขั้นตอน ลดต้นทุนแรงงานถึง 30% - ทาเพียง 2 รอบสำหรับทาสีบ้านใหม่ พร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องผสมน้ำ เปิดฝา ทาได้เลย - ควบคุมคุณภาพง่าย เหมาะสำหรับทั้งช่างมืออาชีพและเจ้าของบ้านที่อยากทาสีเอง ฟิล์มสีแกร่ง ไม่ลอกล่อน - เทคโนโลยี BondGuard Innovation สร้างการยึดเกาะที่แข็งแกร่ง สวยนานสูงสุด 12 ปี ทนทุกสภาวะ - ทนแสงแดด ทนฝน ฝุ่น มลภาวะ และสภาพอากาศที่แปรปรวน- ด้วย Titanium Dioxide ชนิดพิเศษที่ช่วยสะท้อนรังสีความร้อน ทำให้บ้านเย็นสบาย ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟในระยะยาว ปลอดภัยต่อทุกคนในบ้าน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก กระป๋องดีไซน์ใหม่และสีสันสดใสยิ่งขึ้น - 1.สีม่วง ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายนอกและภายใน 2. สีชมพู ชนิดด้าน สำหรับทาภายนอกและภายใน 3. สีเหลือง เลม่อน ชนิดด้าน สำหรับทาภายใน และ 4. สีเขียว ชนิดด้านพิเศษ สำหรับทาฝ้าเพดาน มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย TOA ทั่วประเทศพร้อมสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งกับแคมเปญโฆษณาชุดใหม่ 'สีบ้าน สีเรือน' สะท้อนความเชื่อของคนไทยว่าบ้านที่เราอาศัยจะมีเจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถปกป้องบ้านจากสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ มีเพียง "สีบ้าน สีเรือน" อย่างสี 4SEASONS 2in1 เท่านั้นที่ทนได้ สะท้อนอีกนัยหนึ่งว่า สีทนได้ 4SEASONS คือสีที่อยู่คู่บ้านคู่เรือนของคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของยอดขายที่ครองแชมป์ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด และประสิทธิภาพในการปกป้องบ้านจากทุกสภาวะอากาศให้สวยนานสูงสุด 12 ปีคีย์เวิร์ดใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ TOA ต้องการสื่อสารให้เจ้าของบ้านและช่างสีเข้าใจว่า 4SEASONS 2in1 เป็นสีสูตรใหม่ที่รวมทั้งสีทับหน้าและรองพื้นไว้ในกระป๋องเดียว ทำให้การทาสีเหลือเพียง 2 รอบก็สามารถจบงานได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งขั้นตอนและเวลา เจ้าของบ้านได้บ้านสวยในเวลาอันสั้น ขณะที่ช่างสีสามารถไปรับงานต่อได้เร็วขึ้นล่าสุดยังได้รับรางวัล "Best Innovation Award 2025" จากงานสถาปนิก'68 ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศที่มอบรางวัลให้กับนวัตกรรมรักษ์โลกที่โดดเด่นในวงการก่อสร้างและออกแบบ โดยที่นวัตกรรมสีทับหน้ารวมรองพื้นนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงวงการอุตสาหกรรมสีอย่างสิ้นเชิง เพราะช่วยประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนค่าแรงงานถึง 30% เป็นสูตรพร้อมใช้งานที่ไม่ต้องผสมน้ำ พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกคิดค้นและออกแบบโดยคนไทย ตามแนวคิดสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ People ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คน Profit ส่งผลต่อระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมก่อสร้างและสถาปัตยกรรม และ Planet ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ TOA ได้จัดงานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ‘Best partner of the year 2025’ เพื่อขอบคุณพันธมิตรร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่มียอดขายผลิตภัณฑ์ "4SEASONS 2in1" สูงสุด ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่อทองคำ, บริษัท ที เอ็น เค เพ้นท์ (1987) จำกัด, บริษัท เวก้า เพ้นท์ แอนด์ คอนแมท จำกัด, บริษัท ศิริมหาชัย โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท สีสัน นครินทร์ จำกัด, บริษัท โฮมฮับ จำกัด, บริษัท โฮมเพ้นท์ จำกัด, บริษัท ชาลีค้าวัสดุ จำกัด, ร้านบ้านสีสวย, บริษัท กระบี่ พีเอส โฮม จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระเบียบพานิช, บริษัท ตึกน้ำเงิน (1993) จำกัด, บริษัท ชวนิชคอนกรีต จำกัด, บริษัท สีรุ่งรวี จำกัด, บริษัท ไทพิพัฒน์ คัลเลอร์ ดีไซน์ จำกัด"TOA ยังคงยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของเราที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีและวัสดุก่อสร้างที่ยั่งยืน ดังนั้น บ้านของคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด เลือกสี 4SEASONS 2in1 สีทนได้ จบงานไว ไปต่อ เพราะเราเชื่อว่าสี 4SEASONS คือ สีคู่บ้านคู่เรือนของคนไทยตัวจริง ที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน และด้วยนวัตกรรม 2in1 นี้ จะตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว" .