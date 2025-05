Tether ผนึกกำลัง LINE เขย่าตลาด! ดัน USDT รุกหนักเอเชีย โอน-รับเหรียญ ผ่านแอปแชต

Tether ยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญ USDT ที่ใช้ตรึงราคากับเงินดอลลาร์ เดินเกมรุกครั้งใหญ่ในเอเชีย จับมือพันธมิตรสุดเซอร์ไพรส์ LINE แอปพลิเคชันแชตยอดนิยมที่กลายเป็นมากกว่าช่องทางสื่อสาร ด้วยฟีเจอร์ครบเครื่องที่ครองใจผู้ใช้งานในญี่ปุ่น ไทย ไต้หวัน และอินโดนีเซียมานานประกาศความร่วมมือเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2025 นี้ จะเปิดทางให้ผู้ใช้ LINE สามารถ "ส่ง-รับ" USDT ได้ในแอปโดยตรงผ่าน Mini DApp ที่พัฒนาโดย LINE NEXT แผนก Web3 ของบริษัท โดยจะใช้บล็อกเชน “Kaia” เป็นแกนหลักของระบบทั้งหมดความเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่คือการเปิดศักราชใหม่ของการใช้งาน stablecoin ระดับแมส ที่ผนวกเข้ากับแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานรายเดือนสูงถึง 196 ล้านคน—ซึ่งส่วนใหญ่ใช้งาน LINE เพื่อจองโรงแรม จ่ายเงิน และจองร้านอาหารอยู่แล้วเปาโล อาโดรอิโน่ซีอีโอของ Tether ชี้ว่าความร่วมมือนี้คือกุญแจสำคัญในการทำให้ “สินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นเรื่องประจำวัน” ของชาวเอเชีย “ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ LINE NEXT ผู้ใช้กว่า 200 ล้านคนจะสามารถเข้าถึง USDT ได้แบบง่ายเหมือนส่งสติกเกอร์”นอกจากฟีเจอร์การโอนเหรียญแบบเพียร์ทูเพียร์ Tether ยังวางแผนเพิ่มระบบ “รางวัล” ตามภารกิจการใช้งาน และขยายความสามารถผ่านแอปอื่นๆ ของ LINE ที่รองรับ Kaia blockchain ในเฟสถัดไปด้าน แซม เซโอ ประธานมูลนิธิ Kaia DLT ยืนยันว่าเป้าหมายคือการให้ผู้ใช้ได้สัมผัสประสบการณ์ USDT ที่ “เร็วที่สุด ง่ายที่สุด และเชื่อถือได้มากที่สุด” ทั้งในแอป LINE, DeFi และแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์นอกจากนี้แนวคิดแอปแชตแบบ All-in-One ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเอเชีย โดนในประเทศจีนมี WeChat ที่ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่จ่ายเงินจนถึงจองตั๋วหนัง ขณะนี้ LINE กำลังตามรอย พร้อมจับมือ Tether เพื่อลงสนาม stablecoin เต็มตัว“LINE NEXT กำลังสร้างสะพานเชื่อมเงินดอลลาร์เข้าสู่เอเชีย” – หยางซู โก ซีอีโอของ LINE NEXT กล่าวอย่างมั่นใจในขณะที่ยุโรปเริ่มตั้งกำแพงกฎระเบียบ Tether กลับเดินเกมรุกอย่างชาญฉลาด เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผ่านมา บริษัทประกาศร่วมมือกับ SoftBank จากญี่ปุ่น และ Cantor Fitzgerald ยักษ์ใหญ่จากวอลล์สตรีท ร่วมลงทุนใน Twenty One Capital บริษัทคริปโตร่วมทุนแห่งใหม่ มูลค่ารวม 3.6 พันล้านดอลลาร์ โดย Tether และ Bitfinex ถือหุ้นส่วนใหญ่แผนการเปิดตัวยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันโดย Twenty One Capital จะเริ่มต้นด้วยการถือครองบิทคอยน์ 42,000 หน่วย ซึ่งทำให้กลายเป็น “คลังบิทคอยน์อันดับ 3 ของโลก” ทันทีดีลนี้ไม่เพียงเสริมพอร์ตของ Tether แต่ยังสร้างความน่าเชื่อถือจากการเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินชั้นนำ ขยายการลงทุนให้ครอบคลุมมากกว่าแค่เหรียญ USDT และกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของการ “กระจายความเสี่ยงอย่างชาญฉลาด” ในโลกคริปโตนอกจากนี้ Tether ยังเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI แบบโอเพนซอร์ส ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับแอปพลิเคชันด้านเงินดิจิทัล พร้อมทั้งจับมือกับ Chainalysis ยักษ์ใหญ่ด้านการตรวจสอบบล็อกเชน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในระบบนิเวศของเหรียญ Hadron และช่วยให้ Tether สามารถติดตามความเคลื่อนไหวในตลาดรองได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้การผนึกความร่วมมือกันของ Tether กับ LINE อาจเป็นการตัดริบบิ้นวางรากฐานใหม่ของการใช้เหรียญดิจิทัลในชีวิตจริงของผู้คนในเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน ชำระค่าบริการ หรือแม้แต่การเก็บมูลค่าไว้ในรูปบิตคอยน์ ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่ "เทคโนโลยี" แต่มันคือ "อำนาจ" ที่กำลังเปลี่ยนมือในโลกการเงินยุคใหม่